„Confort nordic în Piața Unirii”

Vineri, 9 iunie, TIFF deschide oficial ușile cinematografelor cu o proiecție în Piața Unirii și o întâlnire cu actorul Timothy Spall, cunoscut pentru rolurile sale din cele mai importante filme britanice ale ultimilor 30 de ani, dar și din seria „Harry Potter”. Acesta va primi Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala de Deschidere a festivalului. După acest moment, cinefilii aflați la Cluj-Napoca vor putea urmări comedia „Confort nordic”, cel mai recent film al actorului.

Filmele de la Bonțida

Sâmbătă, 10 iunie, va avea loc o întâlnire cu Spall, la Hotel Radisson Blu de la 10.30. Acesta va purta o conversație despre cariera sa cu Mihai Chirilov, directorul artistic TIFF. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, conform organizatorilor.

Sâmbătă seara, la Bonțida va concerta artistul suedez Jay-Jay Johanson. Spectacolul va fi urmat de proiecția documentarului „Ce mașinărie fantastică” („And the King Said What a Fantastic Machine”, în regia lui Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck).

Duminică, tot la Bonțida, se va proiecta filmul „Infinity Pool” (r. Brandon Cronenberg), nerecomandat minorilor.

Programul primelor zile de festival include și proiecția unui documentar despre formația Omul cu Șobolani (OCS), urmată de un concert unplugged al trupei, și cine-concertul Manasse (r. Jean Mihail, 1925), acompaniat live de cvartetul Volekh. În cinematografe sunt programate zeci de filme. De neratat sunt două filme de Oscar, „Tár” (r. Todd Field, SUA), cu Cate Blanchett, dar și „Balena” (r. Darren Aronofsky, SUA) cu Brendan Frasser. Cinefilii sunt așteptați și la Retrospectiva Jean-Luc Godard, la primele filme din competițiile oficiale și la o proiecție specială a filmului „Pădurea Spânzuraților”, la 100 de ani de la nașterea regizorului Liviu Ciulei, anunță organizatorii.

Secțiunea dedicată educației

Tot în weekend iau startul activitățile și filmele pentru copii și adolescenți în Cluj-Napoca și Florești. TIFF Education, secțiunea specială a Festivalului Internațional de Film Transilvania din Cluj dedicată educației cinematografice, școlilor și familiilor, se va desfășura în perioada 9-18 iunie. Spectatorii de toate vârstele sunt așteptați cu filme de desene animate și de aventură, precum și lungmetraje despre dificultățile educației.

În cadrul festivalului, organizatorii au pregătit și workshopuri de actorie și de animație pentru copii și un masterclass pentru profesori, notează Școala9.

Ediția din acest an se va desfășura pe parcursul următoarelor 10 zile, în 18 locații din Cluj-Napoca, Florești și Bonțida. Întregul program al festivalului este dispoibil pe tiff.ro sau în aplicația oficială.

