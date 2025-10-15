Drumul spre paradisul pierdut

Drumul spre Elafonisi rămâne la fel de periculos ca în trecut, cu viraje strânse și prăpăstii adânci. Diferența este că acum este aglomerat cu mașini și autocare. La aproximativ un kilometru de plajă, turiștii sunt întâmpinați de persoane care încearcă să îi direcționeze către parcări îndepărtate. Cei care reușesc să ajungă mai aproape de plajă se confruntă cu haosul din parcarea principală.

Mulți vizitatori sunt dezamăgiți

În ciuda ratingului impresionant de 4,4 stele pe TripAdvisor, mulți vizitatori sunt dezamăgiți de experiența lor la Elafonisi.

„Mergi atât de departe și nu există nisip roz, este îngrozitor de aglomerat și nici măcar nu poți înota cum trebuie pentru că este atât de puțin adâncă”, spune un turist.

Un alt turist a adăugat: „Ne-a luat patru ore să ajungem aici și am stat doar 30 de minute. Singurul roz pe care l-am văzut în nisip au fost miile și miile de picioare ale turiștilor. Opriți-vă filtrele stupide”.

Prețuri mari și lipsă de facilități

Localnicii evită acum Elafonisi din cauza prețurilor ridicate.

„Obișnuiam să mergem la Elafonisi cu copiii – era raiul pe pământ. Dar nu veți mai găsi greci acolo – a devenit o capcană pentru turiști. 20 sau 30 de euro pentru șezlonguri? 5 euro pentru o sticlă de apă? Am fost excluși din cauza prețurilor”, a spus un chelner.

Mulți turiști se plâng de lipsa umbrelelor de plajă și a șezlongurilor disponibile, precum și de rezervările făcute în avans de operatorii de turism pentru grupuri mari.

Vizitatorii aleg plajele vecine

Mulți vizitatori aleg să meargă la plajele vecine, mai puțin aglomerate, precum Kedrodasos. Proprietarul unei companii de închirieri auto din zonă a rezumat situația pentru The Telegraph:

„TripAdvisor a fost sărutul morții pentru Elafonisi. Este ca Santorini – oamenii vin aici doar pentru fotografii”.

