Ceasuri bărbătești - 10 idei de cadouri pentru el

Fie că vorbim despre un smartwatch, pentru pasionații de tehnologie și gadgeturi, ori de un ceas clasic și elegant, pentru bărbații care știu să aprecieze simplitatea, ori un ceas de buzunar, pentru gentlemenii care sunt fascinați de vremurile de mult apuse.

Pentru că este destul de greu să alegi un ceas potrivit pentru un bărbat, îți prezentăm 10 variante, care mai de care mai diferite, de la produse de lux, la produse foarte accesibile, din care poți să alegi cel mai bun cadou pentru bărbatul din viața ta.

Ți-am pregătit o selecție de ceasuri pentru orice gusturi și stiluri, indiferent de bărbatul căruia vrei să îi faci un astfel de cadou.

Ceasuri bărbătești – 10 opțiuni ideale pentru un cadou reușit

1. Ceas Fossil Grant

Un ceas clasic, pentru un bărbat al cărui stil este elegant-casual. Este un ceas cronograf, cu mecanism quartz si display analog. Este ideal pentru un bărbat activ, căruia îi plac lucrurile simple și clasice. Ceasurile Fossil sunt îmbinarea perfectă a stilului inconfundabil și a prețului atrăgător. În plus, acest model clasic și elegant își va avea întotdeauna locul în colecția oricărui bărbat.

2. Ceas Unisex, Gucci, G-Timeless

Pentru adevărații pasionați de ceasuri și colecționari, acest ceas Gucci este o adevărată comoară. Este un ceas unisex, cu un geam din cristal și safir, făcut dintr-un material textil. Este rezistent la apă și vine în culorile oficiale Gucci, verde și roșu. Este, într-adevăr, un ceas scump, destinat colecționarilor și fanilor brandului.

3. Ceas de buzunar MBrands cu logo Assassin’s Creed lant Quartz

Dacă bărbatul căruia vrei să îi oferi acest ceas este pasionat de celebrul joc Assassin’s Creed și îi plac și ceasurile, atunci ai dat lovitura! Acest ceas de buzunar este ideal pentru colecționarii de obiecte vintage și împătimiții secolului XVI. Vine gravat cu logo-ul Assassin’s Creed, iar dacă îl împachetezi într-un ziar vechi, cadoul va fi de mare efect pentru bărbatul din viața ta.

4. Ceas Akribos

Un ceas care strigă eleganță și rafinament. Este potrivit pentru toate vârstele și, indiferent de stilul bărbatului, acest ceas se va potrivi de minune cu orice alege să poarte. Este genul de ceas practic, ce nu se demodează niciodată și este ideal pentru un bărbat care consideră că a purta un ceas este o chestiune de necesitate, nu de modă. Dacă bărbatul căruia vrei să îi ofer acest ceas nu este preocupat de modă, dar ține mult la ideea de practicalitate, ai găsit ceasul ideal pentru el.

5. Ceas Bărbătesc Skmei Binar Negru

Este un ceas pentru pasionații de filme SF și pentru iubitorii de gadgeturi. Acest ceas arată ca și cum ar fi desprins din filmele cu supereroi, lucru care o să îl bucure pe bărbatul din viața ta, dacă este mare fan science-fiction și seria Marvel. Are un design care nu te duce deloc cu gândul la un ceas și are funcții multiple. Sistemul prin care îl citești este unul „codat”. El se poate conecta la telefon și analiza pulsul, dar și multe alte funcții pe care cel căruia i-l faci cadou va fi mai mult decât entuziasmat să le descopere. În plus, are un preț extrem de accesibil pentru oricine.

6. Ceas mecanic automatic, Lige, mecanism Tourbillon, curea din piele naturală

Un ceas ideal pentru toți împătimiții modei. Are o curea elegantă, maro, ușor de asortat la un costum bleumarin, o curea maro și pantofi în aceeași culoare. Acest ceas are un design trendy, care se potrivește bărbatului care iubește să fie în pas cu ultimele tendințe în materie de fashion. Este ceasul perfect de dăruit unui tip care știe să se îmbrace, să combine culorile și materialele. Este un ceas impunător, elegant în același timp și care combină elemente moderne cu clasica curea de piele naturală.

7. Ceas bărbătesc Casio G-Shock GM-110-1AER Quartz Argintiu

Un ceas care emană masculitate prin toți „porii”. Este un ceas casual, pentru bărbații cărora le place să își petreacă timpul în natură. Este rezistent la șocuri și la apă, așa că poate fi purtat cu mare ușurință la sala de forță sau la o sesiune de pescuit ori de vânătoare. Este un ceas masiv, așa că ar trebui să vezi întâi dacă acest stil i se potrivește bărbatului căruia vrei să i-l faci cadou.

8. Lee Cooper, Ceas cu funcții multiple și curea din silicon

Un ceas ideal pentru bărbații care nu pun mare preț pe estetică sau combinarea culorilor în vestimentație. Un ceas ușor de purtat cu orice și care își îndeplinește cu succes funcția practică: aceea de a arăta ora. În plus, are lumina pe fundal, alarmă, afișează data și ziua săptămânii, ceea ce îl face extrem de util. Este ideal pentru un sportiv.

9. Ceas smartwatch Huawei Watch Fit, Graphite Black

Ai acasă un împătimit al celor mai tari gadgeturi? Acesta este ceasul ideal pentru el. Un mic telefon pe care poți să îl porți la mână și care îți face viața mai ușoară. Are o multitudine de funcții și cu ajutorul lui poți să îți uiți lejer telefonul acasă, pentru că acest smartwatch îi ia locul în orice situație. Este ideal pentru un bărbat ocupat, pasionat de tehnologie și foarte practic. În plus, merge cu absolut orice ținută, fiind complet negru. Este compatibil cu iOS 9.0+ și Android 5.0+. Monitorizează pașii, ritmul cardiac, alergarea și somnul. În plus, are funcții de GPS, alarmă, notificări și reminderi.

10. Apple Watch 3, GPS, Carcasa Silver Aluminium 38mm, White Sport Band

Dacă bărbatul căruia vrei să îi faci cadou este adeptul ultimelor tendințe în tehnologie și este fan produse Apple, atunci acest Apple Watch este cadoul ideal pentru el. Un gadget pe care toți iubitorii de IOS și-l doresc, cu un design minimalist și un meniu prin care poți naviga foarte ușor, acest smartwatch deține supremația în materie de gadgeturi. Are senzori pentru bătăile inimii, senzor de lumina ambientală, Gyroscope, GPS și Accelerometru. Face parte din Apple Watch Seria 3 și poate fi purtat la orice oră din zi, cu orice fel de ținută.

