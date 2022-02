Ardeii iuți sunt folosiți în principal ca mirodenii și pot fi gătiți sau uscați și sub formă de pudră. Ardeii iuți roșii sub formă de pudră sunt cunoscuți sub numele de paprika.

Capsaicina este principalul compus vegetal bioactiv din ardeii iuți, responsabil pentru gustul lor unic, picant și pentru multe dintre beneficiile lor pentru sănătate.

Cei mai iuți ardei

Carolina Reaper – 1.569.383 – 2.200.000 unități Scoville. Începând cu august 2013, Guiness Book a declarat Smokin’ Ed’s Carolina Reaper oficial cel mai iute ardei iute din lume.

Ardei Scorpion Trinidad Moruga – 1.200.000 – 2.000.000 de unități Scoville. Institutul pentru ardei iute al Universității de Stat din New Mexico a identificat ardeiul Trinidad Moruga Scorpion ca fiind cel mai nou ardei iute din lume, începând cu februarie 2012.

Ardei 7 Pot Brown Chocolate Pepper – 800.000 – 1.853.396 unități Scoville. Acest ardei este o variantă relativ nouă a originalului Trinidad 7 Pot superhot. Păstăile coapte sunt de culoare maro, iar membrana interioară care acoperă mare parte din interiorul ardeiului este albă. Există încă unele dezbateri cu privire la faptul dacă 7 Pot maro sau ciocolatiu este același soi ca și Douglah.

7 POT – DOUGLAH (TRINIDAD DOUGLAH) – 923.000 – 1.853.396 unități Scoville. Din Trinidad, se spune că 1 păstaie va condimenta 7 oale de tocană. Este un ardei iute rar și extrem de iute. Douglahul este caracterizat de o coajă maro închis/violet închis.

7 POT PRIMO – 1,473,480 unități Scoville. Creat de Troy Primeaux, un horticultor din Louisiana. El a început să încrucișeze semințele Naga Morich și Trinidad 7 Pot în jurul anului 2005.

TRINIDAD SCORPION „BUTCH T” PIPER – 1.463.700 unități Scoville. Propagat de Butch Taylor de la Zydeco Hot Sauce și cultivat de Chilli Factory, ardeiul din soiul Trinidad Scorpion „Butch T” a fost clasat anterior ca fiind cel mai iute ardei din lume.

Ardei Komodo Dragon – 1.400.000 unități Scoville. Cea mai recentă variantă a celor 7 păstăi, naga, jolokia etc. este Komodo Dragon. Cultivat de cel mai mare producător de ardei iute din Marea Britanie, Salvatore Genovese.

Viperă Naga – 1.382.118 unități Scoville. Naga Viper a fost creat în Anglia de către cultivatorul de ardei iute Gerald Fowler. A fost pentru scurt timp „Cel mai iute ardei iute din lume” în 2011, potrivit Guinness World Records.

Tulpina 7 Pot Brain – 1.000.000 – 1.350.000 unități Scoville. Tulpina 7 Pot Brain a fost dezvoltată cu ajutorul reproducerii selective, prin salvarea păstăilor de la plante care ar produce o textură grumoasă, granulată, asemănătoare creierului uman. O plantă de ardei iute foarte productivă, mulți cultivatori spun că aceasta este cea mai iute dintre plantele de ardei iute roșu din tulpina 7 Pot.

7 Pot Barrackpore – 1.000.000 – 1.300.000 unități Scoville. Acest soi 7 Pot provine din regiunea Barrackpore din Insula Trinidad din Caraibe. Trinidad 7 Pot Barrackpore are o structură alungită a păstăilor, care seamănă uneori cu Bhut Jolokia.

Dorset Naga – 544.000-1.221.000 unități Scoville. Căldura arzătoare a fructului este combinată cu o aromă fructată distinctivă, ceea ce face din acesta un ardei cu adevărat excepțional. Fructul se coace de la verde la roșu și poate fi recoltat în ambele stadii de maturitate. În mod obișnuit, dimensiunea este de aproximativ 30 x 50 mm.

Ghost pepper – Ghost Pepper este cel mai faimos „Super Hot”. A explodat în popularitate pe YouTube și pe alte site-uri de socializare, unde oamenii au mâncat Ghost Peppers întregi ca parte a unei provocări.

Acesta este primul ardei care a testat științific peste 1 milion de scovile.

Mulți cred în mod eronat că Ghost Pepper este încă cel mai tare ardei din lume, această listă arată că este departe de a fi așa.

7 Pot Barrackpore ~1.000.000 SHU – 7 Pot Barrackpore este unul dintre cei mai iuți dintre cei 7 ardei Pot. Acesta provine din orașul Chaguanas din Trinidad și Tobago. Mulți dintre acești „super iuți” provin din această regiune.

7 Pot Red (Gigant) – 1.000.000 SHU. Au fost numiți după capacitatea lor de a condimenta 7 oale de tocană și asta face! Există 100 de soiuri create prin încrucișarea acestei rase cu alți ardei. Printre unele soiuri se numără 7 Pot Jonah, 7 Pot Yellow, 7 Pot Katie, 7 Pot Barrackpore și nenumărate altele.

Mențiuni de onoare

Acești doi ardei iuți vor fi adăugați pe listă după ce validitatea lor va fi confirmată.

Dragon’s Breath 2.483.584 SHU – Au existat rapoarte recente despre un ardei Dragon’s Breath care pretinde că este mai iute decât Carolina Reaper.

Testele preliminare ale ardeiului Dragon’s Breath îi atribuie o valoare de 2.483.584 SHU, ceea ce îl face pe Carolina Reaper să fie mai iute decât acesta.

Pepper X. Pepper X este un alt ardei care pretinde că este de DOUĂ ori mai iute decât Carolina Reaper. Se cunosc foarte puține informații despre Pepper X, deoarece creatorul l-a ținut ascuns.

Sursa foto: 123rf.com

