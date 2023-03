Lifestyle Cele mai cunoscute dulciuri columbiene și cum se pregătesc De Mirela Săvulescu, . Ultimul update Vineri, 03 martie 2023, 12:47

Salvează articol

Dulciurile columbiene sunt foarte diverse și seamănă cu deserturile copilăriei. Preparate precum arroz con leche, adică orez cu lapte, este clasicul dulce cu care am crescut cu toții. Dar Columbia are și alte dulciuri extrem de interesante și delicioase, despre care vom vorbi mai jos. În plus, pentru fiecare dintre ele ți-am pregătit rețeta pas cu pas, astfel încât să poți călători rapid în Columbia, fără să pleci de acasă.