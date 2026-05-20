Farmacia di Santa Maria Novella, Florența, Italia

În inima orașului Florența, la 1.170 km de București, se află una dintre cele mai vechi și frumoase farmacii din lume, „Farmacia di Santa Maria Novella”.

Fondată în secolul al XIII-lea de călugării dominicani, farmacia și-a deschis porțile publicului în 1612. Interiorul său, situat într-o fostă capelă gotică, este decorat cu fresce originale și arcade impunătoare. În prezent, aici se vând produse de înfrumusețare realizate din ingrediente naturale, cum ar fi cremele, loțiunile pentru corp și parfumurile.

Merită să încercați crema de mâini cu aromă de lămâie, un produs popular care costă 35 de euro pentru 100 ml.

Livraria Lello, Porto, Portugalia

Aflată la 3.160 km de București și considerată cel mai frumos magazin de cărți din lume, „Livraria Lello” atrage vizitatori din întreaga lume, mai ales datorită arhitecturii sale în stil Art Nouveau. Treptele roșii spectaculoase și decorurile din lemn sunt principalele atracții ale acestui spațiu.

Autoarea seriei „Harry Potter”, J.K. Rowling, care a predat engleză în Porto în anii ’90, s-a inspirat din acest loc pentru a crea librăria „Flourish and Blotts” din Diagon Alley.

Intrarea costă 8 euro, dar suma poate fi dedusă dacă achiziționați o carte. Vizitați librăria în extrasezon pentru a evita aglomerația, recomandă Blick.

Spar Supermarket, Veneția, Italia

Un supermarket într-un teatru? Da, în Veneția este posibil. Spar-ul din fostul „Teatro Italia”, construit în 1915 în stil neogotic, oferă o experiență inedită. Interiorul păstrează elementele originale, inclusiv frescele și detaliile din marmură, transformând cumpărăturile într-o adevărată experiență culturală. Acest magazin unic în lume este la 1.060 km de București.

Cel mai bun moment pentru a vizita Veneția este la final de toamnă sau iarna târziu, când orașul nu este invadat de turiști.

À la Mère de Famille, Paris, Franța

În inima cartierului Montmartre din Paris, la 1.870 km de București, „À la Mère de Famille” este un loc ce pare desprins din Parisul anilor 1900. Fondată în 1761, această patiserie și ciocolaterie istorică funcționează încă în locația sa originală. Pe lângă dulciurile tradiționale, magazinul oferă o incursiune în farmecul vechiului Paris.

Plimbările prin străduțele Parisului sunt o oportunitate excelentă de a descoperi magazine unice. Nu ratați nici faimosul „Galeries Lafayette”, recomandă Blick.

Wall Drug Store, South Dakota, SUA

În ciuda faptului că este situat în sătucul Wall, cu doar 700 de locuitori, Wall Drug Store atrage anual peste 2 milioane de vizitatori. Fondat în anii 1930, acest mix de restaurant, magazin de suveniruri și galerie a devenit o atracție legendară datorită promovării sale ingenioase și cafelei de 5 cenți. Billboard-urile care anunță acest loc pot fi întâlnite pe sute de kilometri pe autostrăzile din zonă.

La doar câțiva kilometri de Wall se află Parcul Național Badlands, un peisaj spectaculos asemănător unei suprafețe lunare, unde pot fi observate bizoni americani în sălbăticie.

Pfunds Molkerei, Dresda, Germania

Considerat cel mai frumos magazin de lactate din lume, „Pfunds Molkerei” din Dresda impresionează prin decorul său unic: faianță pictată manual de Villeroy & Boch, ce amintește de un palat baroc. Fondat în 1879, magazinul a fost un pionier al producției de lapte condensat în Germania.

În mod remarcabil, clădirea a supraviețuit bombardamentelor din Al Doilea Război Mondial și politicilor DDR și se află la 1.120 km de București.

Includeți Dresda în planurile de călătorie, iar dacă aveți timp, faceți o excursie de o zi în Leipzig, aflat la doar o oră distanță cu trenul, recomandă Blick.