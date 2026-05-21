Bărbatul ar fi furat banii persoanei care îl găzduia și apoi ar fi fugit

Un bărbat de 47 de ani, din comuna Teasc, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 5 Craiova, fiind acuzat de comiterea mai multor furturi pe raza municipiului Craiova.

Acesta este suspectat că în perioada martie – mai 2026 ar fi sustras bani, telefoane mobile și documente personale din locuințe, autoturisme și societăți comerciale, creând un prejudiciu de aproximativ 6.300 de lei, potrivit portalului de știri locale Gazeta de Sud.

Conform anchetatorilor, una dintre faptele bărbatului ar fi avut loc pe 6 mai, când ar fi sustras suma de 2.300 de lei din apartamentul unui bărbat de 42 de ani, care îl găzduia temporar în Craiova.

Bărbatul ar fi furat bani și telefoane din mașini și magazine din oraș

O altă faptă s-ar fi petrecut pe 11 aprilie, când suspectul ar fi profitat de faptul că un autoturism parcat pe aleea Castanilor era închis, dar neasigurat. Din mașină ar fi luat un telefon mobil, un portofel cu documente personale și suma de 130 de lei.

Anchetatorii mai susțin că, pe 28 martie, bărbatul ar fi intrat într-o societate comercială din Craiova, de unde ar fi plecat cu un telefon mobil.

Polițiștii din Craiova l-au reținut pentru 24 de ore

În urma investigațiilor, polițiștii l-au identificat și l-au audiat pe suspect. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Cercetările continuă pentru a se stabili întreaga activitate infracțională a acestuia, anunță autoritățile doljene.

