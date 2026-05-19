De regulă, o recesiune ușoară în timpul unui ciclu economic de creștere trece aproape neobservată de populație. Majoritatea luăm act de contracția economică pur statistic, abia după ce recesiunea a trecut și când economia a revenit deja pe creștere. Buzunarul simte însă concret, și nu doar statistic ci observabil, o recesiune severă, cauzată de situații excepționale (cum a fost pandemia): o observăm, o simțim, dar trece și ea. Problema este când îți deteriorezi de unul singur amploarea contracției economice, exact la momentul trecerii de la ciclu economic de creștere (gestionat iresponsabil – cum a fost cel de până la jumătatea anului 2025) la unul recesionist. Ca acum, gestionat tot iresponsabil. 

Haiducirea populației

Haiducirea populației: și la facturile la energie vă iau banii de 2-3 ori este titlul unuia dintre primele editoriale scrise pentru Libertatea, în noiembrie 2024. Reluam instrumentele decapitalizării propriei economii, aplicate pe deplin, precum cele mai mari dobânzi din UE (mulțumim BNR), liberalizarea haotică a prețului energiei electrice și altele, prin care am putut identifica și avertiza public încă din 2020 despre construirea iresponsabilă a unei spirale a îndatorării nesustenabilă. Arătam atunci că guvernele succesive, de la Cîțu, Ciucă și până la titularul vremurilor Ciolacu, au pus România pe un traseu al scăderii de competitivitate, favorizând profiturile speculative și jumulind populația, sub sloganul „salvează economia”.

Dar o economie care este astfel vulnerabilizată nu ascunde semnalele că se îndreaptă către o recesiune. Spre exemplu, eu am putut vedea indicatorii de avertizare timpurie (și alții derivați din ei) și am scris atunci, negru pe alb: „Pregătiți-vă! Urmează RE-CE-SI-U-NE!

Și adăugam în același articol: „nu mă îndoiesc că o contribuție decisivă la asta a avut ghiontul dat de decizia celor care vă cer acum votul de a acționa pentru conservarea profiturilor excepționale, și nu pentru populație, companii și economie în general.”

Semnalele de avertizare timpurie îți arată cel mai adesea că economia își schimbă sensul, dar chiar și pentru economiștii valoroși este destul de dificil să anticipeze dimensiunea recesiunii. 

Nu pentru că din calcule nu rezultă ceva care să poată fi fundamentat, ci pentru că este destul de complicat să estimezi cât de iresponsabili sunt cei care iau decizii economice. În același articol, trăgeam concluzia: „nimic pentru populație, totul împotriva ei” (referitor la cei care „salvaseră economia” până la acel moment, în loc să ne salveze pe toți de ei înșiși).

Impostura „competenței”

Aceiași lupi, vopsiți în oi. Cam asta a însemnat guvernarea venită să „salveze” economia de după propriile excese. Diferența este că nu au mai apărut vopsite pe pereți propagande gen „Cîțu salvează economia” sau „Ciolacu salvează economia”. Dar, în esență, tot ei s-au redesenat după luna mai 2025 într-o „altă” guvernare, venită să „reformeze” economia pe care ei înșiși o aduseseră în dezechilibru și stagnare. Alte personaje, aceeași politică: nimic pentru populație. 

De aceea întrebam retoric, în decembrie 2025, dacă poate identifica cineva o singură măsură luată în favoarea populației de actuala guvernare. Eu unul nu am identificat vreuna, pentru simplul motiv că nu există. Iar inflația (declarată) de10,7%, în condițiile unei creșteri a salariului mediu nominal în aceeași perioadă cu 4,3%, arată că politica de stat a fost sărăcirea propriei populații și adâncirea polarizării sociale. 

Opt din zece români câștigă sub salariul mediu pe economie, și acolo situația este mai dramatică, pentru că o cotă mai însemnată din veniturile lor (raportat la cei cu venituri mari) se îndreaptă spre cheltuieli esențiale, precum: locuințe (credit sau chirii), energie, alimente. 

Or, tocmai clasa de mijloc a fost lovită crunt în ultimul an, tocmai acolo unde este captivă. Este primul motiv pentru care inflația asta de 10,7% nu este ca oricare alta, pentru că:

  • Creditele pentru locuințe s-au scumpit, în urma promisiunii „țarului politicii monetare” făcute capitalurilor (în special celor „vagaboande”) că va păstra dobânzile înalte și cursul cum au stabilit. Peste asta, a apărut inclusiv majorarea de TVA la locuințe. Prețuri mai mari, finanțate mai scump. Unde lovește? În proprietarii-debitori captivi.
  • Cu cel puțin 70% s-au majorat impozitele pe locuințe – tot o cheltuială esențială, așa-i? Unde lovește această măsură? În proprietarii captivi, dar și mai departe (la fel ca la dobânzi) în cei care eventual au luat locuințe pe credit pentru a le oferi spre închiriere.
  • Cu 43% s-au scumpit chiriile în ultimul an, potrivit datelor INS. Locuințele mai scumpe finanțate prin credite mai scumpe înseamnă chirii mai mari, inclusiv pentru cei care își pierd puterea de cumpărare prin inflație, mai au eventual salariul înghețat sau redus în urma ajustărilor produse de condițiile de piață. Unde lovesc aceste politici? În cei captivi.
  • Cu 54% s-au scumpit facturile la energie electrică în urma „liberalizării” haotice făcută de guvern. Ați ghicit – tot o cheltuială esențială, magnitudinea scumpirii kilowattului neputând fi evitată.
  • Cu 10% și cu 6% s-au scumpit facturile la energia termică și gaze, în ultimul an. Îngrijirea medicală s-a scumpit cu 12%. Tot în sarcina populației active.

Per total, alimentele s-au scumpit în ultimul an cu 7,4%, mărfurile nealimentare cu 12%, iar serviciile cu 13,4%. Toate au condus la inflația de 10,7%, care va continua să crească și în luna mai 2026.

Propaganda plătită din banii publici alocați partidelor parlamentare a intrat oarecum în regres zilele acestea. Se va reactiva începând cu iulie 2026, când vor clama succese în lupta cu inflația, că inflația anuală va scădea. Acela va fi însă doar un efect matematic: ies din baza de calcul „liberalizarea” prețurilor la energie electrică și efectele majorării TVA-ului și a accizelor. 

Dar asta nu înseamnă că prețurile scad. Ci cel mult că își domolesc ritmul de creștere. Adică populația va continua să plătească energie cu 54% mai scumpă decât în prima jumătate din 2025, alimentele vor continua să fie mai scumpe, îngrijirea medicală va continua să se scumpească. Iar scumpirea serviciilor, cu ritm anual de 13,4%, reprezintă avertismentul ferm pentru economie că nu vorbim despre o inflație „episodică” și despre una persistentă și pe termen lung.

Peste ea se așază propria recesiune, amplificată de politicile economice interne. Asta înseamnă continuarea scăderii locurilor de muncă și reducerea în termeni reali a veniturilor salariale. 

Asistăm la o spirală a pauperizării populației, prin delincvență financiară de stat: înghețarea salariilor (contrar legii în sectorul public), a pensiilor (contrar legii), majorarea taxelor și impozitelor de pe-o zi pe alta. Consecința directă este plasarea economiei într-o spirală recesionistă, pe fondul unei creșteri realmente insuportabile a costului vieții pentru marea majoritate a populației. 

De aceea, această inflație suprapusă peste o recesiune care se întrevede a fi profundă nu este ca oricare alta: nu este rezultatul unei recesiuni globale, ci efectul matematic al unei haiduciri de stat aplicate conștient și iresponsabil celor mai vulnerabili dintre români.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Prepurgel 19.05.2026, 11:05

Daca nu ar fi fost inventați Gorbaciov și apoi Elțyn de catre„inteligence-urile” UK și USA-nici Pactul Bush-Gorbaciov„de reconfigurare a sferelor de influența”-semnat in 1988 la Malta-(in mod sugestiv pe un portavion american-exact ca la... capitularea necondiționata a Japoniei in august 1945-dupa bombardamentele atomice)-oare țara noastra ar fi trait din imprumuturi-de azi pe mâine-ca acum?!

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Sorin Grindeanu a vorbit în secret cu Nicușor Dan, iar cele 11 cuvinte răsună în România: „Domnia sa...”. I-a dat replica la care nimeni nu se aștepta vreodată
Viva.ro
Sorin Grindeanu a vorbit în secret cu Nicușor Dan, iar cele 11 cuvinte răsună în România: „Domnia sa...”. I-a dat replica la care nimeni nu se aștepta vreodată
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Unica.ro
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.RO
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Detaliul de care nu vorbește nimeni! Ce a ieșit la iveală despre femeia care ar putea să îi ia locul lui Ilie Bolojan. Cine este, de fapt, Delia Velculescu, “doamna de fier” dorită de Nicușor Dan la Guvern
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul de care nu vorbește nimeni! Ce a ieșit la iveală despre femeia care ar putea să îi ia locul lui Ilie Bolojan. Cine este, de fapt, Delia Velculescu, “doamna de fier” dorită de Nicușor Dan la Guvern
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice
Tvmania.ro
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice

Alte știri

Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
BREAKING NEWS
Știri România 13:54
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Cât câștigă un electrician de reparație și întreținere de la CFR
Știri România 13:50
Cât câștigă un electrician de reparație și întreținere de la CFR
Parteneri
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Adevarul.ro
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv
Fanatik.ro
Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cum a apărut Brigitte Pastramă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „A avut curaj”. Prezentă la lansarea filmului „Fjord” al lui Cristian Mungiu, în care joacă Sebastian Stan
Stiri Mondene 13:56
Cum a apărut Brigitte Pastramă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „A avut curaj”. Prezentă la lansarea filmului „Fjord” al lui Cristian Mungiu, în care joacă Sebastian Stan
Finala „Desafio: Aventura” 2026. Cine sunt cei trei concurenți care luptă în seara asta pentru premiul de 150.000 de euro
Stiri Mondene 13:31
Finala „Desafio: Aventura” 2026. Cine sunt cei trei concurenți care luptă în seara asta pentru premiul de 150.000 de euro
Parteneri
Rochia care a lăsat mască festivalul de la Cannes! Cum s-a afișat actrița Ana Bodea pe covorul roșu
TVMania.ro
Rochia care a lăsat mască festivalul de la Cannes! Cum s-a afișat actrița Ana Bodea pe covorul roșu
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
ObservatorNews.ro
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Libertateapentrufemei.ro
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Parteneri
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Mediafax.ro
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
EXCLUSIV | Dovada că Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu mai colaborează! Imaginile care nu mint. Cu cine l-a înlocuit artista
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Dovada că Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu mai colaborează! Imaginile care nu mint. Cu cine l-a înlocuit artista
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Wowbiz.ro
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Mediafax.ro
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Cel puțin 131 de decese în urma epidemiei de Ebola. SUA introduce o serie de măsuri pentru a preveni pătrunderea bolii în țară
KanalD.ro
Cel puțin 131 de decese în urma epidemiei de Ebola. SUA introduce o serie de măsuri pentru a preveni pătrunderea bolii în țară

Politic

Radu Miruță la Interviurile Libertatea: Armata nu are încă banii pentru a putea semna contractele de apărare prin SAFE
Exclusiv
Politică 12:05
Radu Miruță la Interviurile Libertatea: Armata nu are încă banii pentru a putea semna contractele de apărare prin SAFE
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Politică 18 mai
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Dezastrul de la Atena, momentul de cotitură în sezonul Universităţii Craiova: „Urăsc să pierd, dar dacă pierd mai bine o fac în acest fel” Dezvăluiri din vestiar: „Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!”
Fanatik.ro
Dezastrul de la Atena, momentul de cotitură în sezonul Universităţii Craiova: „Urăsc să pierd, dar dacă pierd mai bine o fac în acest fel” Dezvăluiri din vestiar: „Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!”
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul
Spotmedia.ro
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul