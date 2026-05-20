Plajele din Bulgaria trec la euro

Decizia de a afișa tarifele în euro vine pe fondul unei comparații tot mai atente a costurilor vacanțelor din Bulgaria cu cele din alte destinații populare, precum Turcia și Grecia.

Conform experților din industria turismului, acest pas ar trebui să simplifice planificarea vacanțelor pentru turiștii străini.

„Prețurile pentru șezlonguri și umbrele vor apărea direct în moneda europeană, ceea ce aduce mai multă claritate pentru vizitatorii noștri”, a declarat Simeon Tsvetkov, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Activităților de Administrare a Plajelor de la Marea Neagră.

Cât costă serviciile de plajă?

În prezent, tarifele pentru un șezlong sau o umbrelă pe plajele din Bulgaria variază semnificativ în funcție de locație. Costul mediu este de aproximativ 5 euro, dar pe plajele mai exclusiviste, un set complet poate ajunge la 23 de euro.

„Plaja din Burgas are al doilea cel mai mic preț. Există o plajă în Bulgaria unde prețul este de 36 stotinki în vechiul sistem, iar în noul sistem va fi 0,18 euro. Pe cele mai scumpe plaje, un set complet ajunge la aproximativ 23 euro”, a explicat Tsvetkov.

În unele cazuri, concesionarii ar putea decide să separe anumite servicii de bază, cum ar fi saltelele sau mesele mici, pentru a introduce taxe suplimentare. Totuși, aceste modificări ar trebui să fie limitate, având în vedere reglementările stricte din contractele de concesiune.

Prețurile la alimente rămân stabile

În ceea ce privește serviciile de alimentație, operatorii asigură că prețurile vor rămâne neschimbate în acest sezon.

„În acest moment, prețurile pe care le oferim clienților sunt absolut rezonabile, aș spune. Nu avem o creștere față de ceea ce au pregătit furnizorii noștri. Frappé-ul nostru este 3 euro, iar cafeaua noastră este în prezent 1,99 euro”, a declarat Slaveya Toneva, managerul unei cafenele de pe plajă.

Bulgaria, mai ieftină decât Grecia și Turcia

În ciuda presiunilor inflaționiste și a costurilor în creștere la nivel global, Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță din Europa.

Prof. Stoyan Marinov, de la Camera de Turism din Varna, a explicat că „o vacanță all-inclusive de o săptămână într-un hotel de patru stele, pentru două persoane, în Bulgaria, în iulie, costă între 1.600 și 1.700 de euro. Același pachet în Turcia este cu aproximativ 200 de euro mai scump, iar în Grecia, prețul depășește 2.000 de euro”.

Această competitivitate face din Bulgaria o alternativă atractivă față de alte destinații din regiune, cum ar fi Grecia sau Italia, unde doar închirierea zilnică a unui set de șezlonguri și umbrele în stațiunile de lux poate depăși 20 de euro, conform unei analize publicate de Wall Street.

Provocările sezonului estival 2026 în Bulgaria

Totuși, operatorii din sectorul turistic atrag atenția asupra unor posibile dificultăți care ar putea afecta sezonul de vară. Printre acestea se numără incertitudinile geopolitice, creșterea prețurilor la combustibili și reducerea numărului de zboruri charter.

Aceste factori ar putea influența fluxul de turiști care aleg litoralul bulgăresc ca destinație de vacanță.

În ciuda acestor provocări, Bulgaria rămâne optimistă, mizând pe prețurile competitive și pe oferta sa diversificată pentru a atrage turiști din întreaga Europă. Potrivit unui raport recent publicat de Wall Street, această strategie ar putea menține țara în topul listelor de vacanță ale europenilor, chiar și în fața presiunilor economice globale.

