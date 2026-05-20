Cartea plictisitoare, aliatul tău în avion
Un truc neașteptat? Stembridge recomandă să ai la tine o „carte plictisitoare”.
„Ajută să adormi mai repede”, explică ea. În loc de thrillere captivante sau timp petrecut pe ecrane, personalul de bord preferă lecturi liniștite, mai puțin antrenante.
În special pe zborurile lungi, acest obicei îți poate aduce odihna necesară.
Hidratează-te corect: apa este esențială
Deși mulți pasageri aleg cafea, băuturi alcoolice sau sucuri, însoțitoarele de bord subliniază importanța apei. Aerul din cabină este extrem de uscat, ceea ce îți afectează organismul.
„Pentru un zbor confortabil, hidratarea este cheia”, spune Aimee Shaw, o altă însoțitoare de bord cu experiență. Recomandarea? O sticlă reutilizabilă, umplută după controlul de securitate.
Gustările tale, confortul tău
Stembridge și Shaw sunt de acord: pregătirea unor gustări de acasă este o mișcare inteligentă. Iată câteva sugestii:
- Felii de măr cu zeamă de lămâie
- Batoane proteice
- Carne uscată
- Napolitane din orez
- Mandarine
Acestea te ajută să menții nivelul zahărului din sânge stabil, ceea ce contribuie la o stare generală mai bună în timpul zborului.
Produsele de îngrijire, un must-have
Aerul uscat din avion afectează pielea și ochii, iar Stembridge insistă că îngrijirea personală nu este un lux, ci o necesitate. În geanta de mână nu ar trebui să lipsească:
- Balsamul de buze
- Picăturile hidratante pentru ochi
- Măștile hidratante pentru față
Aceste produse simple îți mențin confortul chiar și după multe ore de zbor.
Planificarea, cheia pentru un zbor fără stres
Un alt sfat de aur? Ajungi mai devreme la aeroport.
„Stresul începe adesea înainte de îmbarcare”, explică Stembridge. Pentru a evita agitația, ajungi cu cel puțin două ore înainte de decolare, iar dacă ai bagaj de cală, rezervă-ți mai mult timp.
Potrivit Blick, ora zborului contează. Zborurile de dimineață sunt mai puțin predispuse la întârzieri, deoarece nu există „efectul de domino” provocat de zborurile anterioare. Procedurile sunt mai eficiente dimineața, iar șansele unei decolări punctuale sunt mai mari.
Când să călătorești pentru mai mult confort
Sezonul contează și el. Primăvara și toamna sunt considerate cele mai bune perioade pentru călătorii: aeroporturile sunt mai puțin aglomerate, condițiile meteo sunt mai stabile, iar experiența generală este mai plăcută.
Cu aceste sfaturi de la profesioniști, următorul zbor poate deveni nu doar mai confortabil, ci și mai plăcut. După cum subliniază Blick, secretul stă în detalii și în pregătirea atentă.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.