Bărbatul a descoperit o fisură în peretele casei vechi de aproape 100 de ani

Una dintre principalele probleme dezbătute în instanță este o fisură de 10 centimetri apărută într-un perete al casei, despre care părțile implicate au opinii divergente.

Avocata reclamantului a subliniat că lucrările de consolidare efectuate după achiziție au scos la iveală deficiențe structurale care ar fi putut exista și anterior vânzării.

„Când discutăm de viciile ascunse, trebuie să vorbim și de bună credință la încheierea contractului. Este evident că atunci când cumperi o casă veche, va trebui să faci și niște lucrări de consolidare. În anii 1930, tipul de cărămidă era diferit, în timp ce în 1950 se folosea beton.

Există diferențe semnificative între aceste perioade. Valoarea unei case are o valoare mai mică cu cât este mai veche. În februarie – martie 2024, apelantul a făcut lucrări, îndepărtând tencuielile din zona tocului ușii.

Până în prezent, cărămida a stat descoperită. Trebuie să vedem dacă aceste lucrări au putut genera fisura de 10 centimetri din perete. De când s-au dat jos tencuielile, au fost potențate deficiențele structurale ale clădirii”, a declarat avocata în instanță.

Cum se apără femeia care a vândut casa

Pe de altă parte, avocata femeii care a vândut casa a contestat ferm aceste susțineri, afirmând că degradările reclamate ar putea fi, de fapt, provocate de intervențiile ulterioare ale cumpărătorului.

„Eu nu sunt de acord. Există posibilitatea ca, până în 2024, reclamantul să mai fi făcut și alte modificări”, a precizat aceasta în timpul procesului, potrivit sursei citate mai sus.

Instanța urmează să stabilească dacă vila a fost construită în 1930 sau 1950

Construcția, veche de aproape un secol, ar putea avea vicii ascunse, susține reclamantul, care a demarat lucrări de consolidare în 2024, dar le-a întrerupt pentru a deschide procesul. Bărbatul a început renovările, însă în timp ce muncitorii efectuau lucrările în casa veche au descoperit o fisură în perete.

Instanța urmează să stabilească dacă imobilul a fost construit în 1930 sau în 1950, o diferență semnificativă în evaluarea materialelor și metodelor folosite la ridicarea casei.

Ce le-au cerut judecătorii celor două părți implicate în proces

Judecătorii au decis efectuarea unei expertize tehnice care să aducă lămuriri privind starea actuală a clădirii, precum și posibilele defecte ascunse.

Această expertiză va evalua gradul de degradare al imobilului, cauzele apariției fisurilor și riscurile structurale pe care le poate prezenta casa.

Expertiza evaluatorilor va stabili cum a apărut crăpătura din peretele casei

Specialiștii desemnați de instanță vor analiza structura de rezistență a clădirii, materialele utilizate în construcție și vor determina vechimea exactă a imobilului.

De asemenea, expertiza va stabili dacă fisura și alte deficiențe reclamate existau înainte de vânzare sau dacă ele au fost cauzate ori agravate de lucrările ulterioare ale cumpărătorului.

În funcție de concluziile expertizei, instanța va decide dacă problemele descoperite reprezintă vicii ascunse și dacă acestea ar fi trebuit menționate înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Totodată, se va evalua dacă sunt necesare lucrări urgente de consolidare pentru a asigura siguranța locatarilor.

Totodată, se va evalua dacă sunt necesare lucrări urgente de consolidare pentru a asigura siguranța locatarilor.