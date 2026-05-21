Gotland, 61.000 de locuitori, o locație-cheie de importanță strategică în Marea Baltică, la doar 200 de kilometri de enclava rusească Kaliningrad.

Comandantul forțelor armate suedeze, Michael Claesson, 61 de ani, a declarat, pentru DPA: „Oricine controlează Gotland controlează partea centrală a Mării Baltice, de la coasta poloneză până la arhipelagul dintre Suedia și Finlanda”.

„Dacă Gotlandul cade în mâinile Rusiei…”

„Ceea ce noi, cei din Occident, evaluăm greșit uneori este nivelul de apetit pentru risc strategic al Rusiei”, avertizat Michael Claesson.

Dacă rușii știu un lucru, este că toate țările occidentale investesc masiv în apărarea lor. Așadar, de ce ar trebui să aștepte, cât timp există încă vulnerabilități care ar putea fi exploatate?

Expertul militar Thomas Theiner a declarat: „Dacă Gotland va ajunge în mâinile Rusiei, rușii vor amplasa acolo rachete antinavă și sisteme de apărare aeriană, ceea ce ar face întreaga Mare Baltică inutilizabilă pentru navele NATO”.

Oslo, Stockholm, Copenhaga, Berlin și Varșovia ar fi „la îndemâna” Rusiei

Avioanele de vânătoare NATO ar putea ajunge atunci în statele baltice vulnerabile doar din nord, prin Finlanda. Un zbor direct din vest sau din sud ar fi prea riscant:

Din Gotland, rușii ar putea lovi și Oslo, Stockholm și Copenhaga cu rachete balistice Iskander, din Kalinigrad. De asemenea, Berlin și Varșovia se află în raza de acțiune”, avertizează Thomas Theiner.

Gotland se află în prezent sub control suedez și, de la aderarea Suediei la NATO în 2024, sub controlul alianței de apărare.

Theiner explică: „Dacă NATO pierde Gotland, insula va trebui recucerită. Atacul asupra unei insule pline de rachete antinavă și sisteme de apărare aeriană ar costa viața a mii de soldați NATO”.

„Cea mai militarizată din timpul Războiului Rece”

Theiner clarifică: „Este esențial ca Gotland să fie păstrat. A existat un motiv pentru care Gotland a fost insula cea mai militarizată din Europa în timpul Războiului Rece”.

Thomas Theiner a servit în Statul Major General al Corpului de Infanterie de Munte al Armatei Italiene. Locuiește și lucrează în Ucraina din 2009 și este activ în armată din 2014.

Prințesa moștenitoare a Suediei a participat la exercițiile NATO cu luptătorii ucraineni din batalionul Azov.