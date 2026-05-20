În timpul conferinței de presă, actorul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la Trump, spunând că starea actuală a SUA „nu este de râs”.

„Cred că suntem într-o situație foarte, foarte rea, chiar așa cred”, a declarat acesta la evenimentul din Franța, relatează publicația britanică The Mirror.

Actorul, care l-a interpretat pe Donald Trump în filmul „The Apprentice” din 2024, a dezvăluit că a fost sfătuit să nu accepte acest rol. Filmul prezintă ascensiunea lui Trump ca om de afaceri în New York-ul anilor 70 și 80.

„Ca să fiu sincer cu tine, dacă te uiți la ce se întâmplă chiar acum”, a continuat Stan, „dacă vorbim despre consolidarea presei, cenzură, amenințări, așa-zisele procese care par să nu se termine niciodată, dar de fapt nu duc nicăieri… Știi, lucrurile erau deja clare”, a spus Sebastian Stan.

Stan a mai adăugat că realizarea filmului „The Apprentice” nu a fost lipsită de provocări.

„Am întâmpinat toate aceste obstacole chiar înainte de festival, până la punctul în care, cu trei zile înainte, nu eram siguri dacă filmul va fi proiectat. Poate că oamenii vor acorda mai multă atenție acestui film. Cred că va rezista testului timpului”.

„Dar am trecut prin toate acestea chiar înainte de Jimmy Kimmel și Stephen Colbert și așa mai departe. Așa că mi-aș dori să nu fie așa”, a concluzionat el.

La Cannes, Sebastian Stan a fost prezent pentru premiera filmului Fjord. „Fjord” este cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu și spune povestea unei familii de evanghelici din Norvegia, interpretată de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului.



