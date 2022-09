Cele mai îndepărtate și izolate insule de pe Pământ

O insulă poate fi locul perfect pentru a vă limpezi mintea, oferind un refugiu atât de necesar din agitația vieții moderne. Cu toate acestea, majoritatea insulelor izolate sunt atât de îndepărtate încât atrag foarte puțini turiști. Deși unele se laudă cu valuri blânde și nisipuri curate, altele sunt mult mai înghețate și mai neospitaliere.

Insula Paștelui

Insula Paștelui

Insula Paștelui este o insulă vulcanică izolată în largul coastei chiliene. Aici oamenii timpurii Rapa Nui au ridicat aproape 1.000 de monumente masive cunoscute sub numele de moai. Cultura lor a prosperat, așa cum o demonstrează numeroasele moai gigantice de piatră și alte artefacte ale insulei. Cu toate acestea, defrișarea agricolă și șobolanul polinezian au dus la degradarea treptată. Bolile și emigrarea către alte insule precum Tahiti au redus și mai mult populația. La recensământul din Chile din 2017, 7.550 de persoane s-au înregistrat pe insulă, aproape jumătate identificându-se ca Rapa Nui.

Recomandări Recorder a publicat banii dați de PSD și PNL către unele televiziuni și siteuri, provenind dintr-o scurgere de documente

Insulele Kerguelen

Cele mai izolate insule – Insulele Kerguelen

Insulele Kerguelen sunt o colecție de insule din subantarctica. Acest grup insular este printre cele mai îndepărtate din lume. Insulele Kerguelen se află la 2.051 de mile de orice civilizație și nu au rezidenți naturali, deși sunt ocupate în mod regulat de până la 100 de ingineri, oameni de știință și cercetători francezi în fiecare an.

Insula principală din Kerguelen, Insula Desolation, este înconjurată de aproximativ 300 de insule satelit solitare. Are o lungime de aproximativ 100 de mile și are munți care ating 2000 de m înălțime. Peste insulă, există o serie de ghețari masivi.

Insuelele Keeling

Cele mai izolate insule – Insuelele Keeling

Teritoriul Insulelor Cocos (Keeling) este un teritoriu extern australian din Oceanul Indian, care cuprinde un mic arhipelag între Australia și Sri Lanka. Numele dublu al teritoriului reflectă faptul că insulele au fost cunoscute din punct de vedere istoric fie ca Insulele Cocos, fie ca Insulele Keeling. Teritoriul este format din doi atoli formați din 27 de insule de corali, dintre care doar două – West Island și Home Island – sunt locuite. Populația de aproximativ 600 de persoane este formată în principal din Cocos Malays, care practică în cea mai mare parte islamul sunnit și vorbesc un dialect din malaeză ca primă limbă.

Recomandări Etnic român din Ucraina care a participat la lupta pentru eliberarea regiunii Harkov: „Când am văzut planul contraofensivei, am rămas uimit”

Grădinile locale mici și pescuitul contribuie la aprovizionarea cu alimente, dar majoritatea alimentelor și majoritatea celorlalte necesități trebuie să fie importate din Australia sau din altă parte. Deși este un teritoriu australian, cultura insulelor are influențe extinse din Malaezia și Indonezia datorită populației sale predominant etnice malay. Există o industrie turistică mică și în creștere, concentrată pe activități pe bază de apă sau în natură.

Insula Niue

Această mică țară insulară din Oceanul Pacific de Sud este situată la 2.415 km est de Noua Zeelandă. În timp ce insula este un stat asociat al Noii Zeelande, este, de asemenea, o țară independentă, cu propriul steag și guvern. Populația predominant polineziană de 1.600 de locuitori se bucură de câteva avantaje unice, inclusiv internet wireless finanțat de stat și laptopuri gratuite pentru toți elevii.

Tristan da Cunha

Cea mai izolata insula – Tristan da Cunha

Tristan da Cunha este cea mai îndepărtată insulă locuită din lume. Aceasta nu este destinația tipică de vacanță pe insulă, dar Tristan da Cunha oferă o experiență unică. Nu există unități alimentare, nu există hoteluri în această zonă, nu există carduri de credit.

Recomandări O zi din viața Florentinei, vatman pe tramvaiul 55 din Capitală. „Duc în spate 50 de tone și n-aș renunța pentru nimic în lume la asta”

În fiecare lună sunt între 17 și 26 de zile ploioase. Electricitatea este generată de generatoare diesel. Bungalouri, câmpuri de cartofi și vaci mărginesc singurul drum de pe insulă. Cea mai apropiată masă de uscat se află la 1.732 de mile de Cape Town, Africa de Sud. Bărcile fac șapte zile pentru a ajunge pe insulă și nu există aeroport. Edinburgh of the Seven Seas, singura așezare a lui Tristan da Cunha, găzduiește toți cei 269 de rezidenți ai insulei.

Vezi care sunt cele mai spectaculoase canioane din lume

Insula Macquarie

Cele mai izolate insule – Insula Macquarie

Situată la mai mult de 965 km de coasta Noii Zeelande, Insula Macquarie a fost declarată Patrimoniu Mondial de UNESCO datorită faunei sale extraordinare. Deși, de obicei, nu trăiesc mai mult de 40 de oameni în orice moment, insula susține aproximativ 3,5 milioane de păsări marine care se reproduc, inclusiv aproape un milion de pinguini.

Insula Amsterdam

Cu o populație de doar 25 de locuitori, Insula Amsterdam este administrată de Franța și este situată la mai mult de 2.500 de mile (4.000 km) depărtare de Africa continentală.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Crescut în Franța, moldoveanul dezvăluie ce l-a uimit în România: „Poate vouă, care locuiți aici, vi se pare banal”

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Observatornews.ro O familie din Tuzla a dat peste 10.000 de euro pentru panouri fotovoltaice ca să scape de facturile uriaşe la curent."Avantajele sunt că nu mai depindem de nimeni"

Știrileprotv.ro O tânără a găsit 21.800 de lei într-un bancomat și a plecat cu ei. Polițiștii cer ajutor să o găsească

FANATIK.RO Ce trebuie să faci ca să primeşti ajutor de încălzire pentru iarna 2022 – 2023. Câţi bani se dau de la stat şi ce acte îţi trebuie

Orangesport.ro Patrick Mouratoglu, declaraţii tranşante despre Simona Halep. Antrenorul spune lucruri neştiute până acum

HOROSCOP Horoscop 15 septembrie 2022. Berbecii este posibil să exagereze multe astăzi, de la lipsuri la ceea ce cred că vor cei din jur de la ei

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România