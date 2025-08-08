„Tot mai mulți pasageri se confruntă cu lipsa de suport în momente critice, costuri ascunse, probleme birocratice sau lipsa transparenței în alegerea locurilor. Aducem aceste practici în atenția publicului și, mai important, să arătăm că există soluții reale.

Pentru fiecare dintre aceste situații recurente am construit servicii standardizate, care funcționează indiferent de compania aeriană aleasă. În felul acesta, călătoria devine mai clară, mai previzibilă și, mai ales, orientată spre nevoile reale ale pasagerului. Flex, Fast Refund, check-in automat sau suportul 24/7 sunt exemple de soluții concrete prin care pasagerii câștigă control și liniște, într-un sistem care altfel le oferă tot mai puține certitudini”, a spus Claudia Tocilă, Director de Marketing Vola.

Lipsa unui suport real și ușor accesibil

Una dintre cele mai frecvente nemulțumiri este dificultatea de a contacta un operator uman în cazul unei urgențe sau întrebări. Multe companii aeriene oferă doar un sistem automatizat, cu meniuri vocale greu de navigat sau chatbot-uri care nu oferă răspunsuri relevante.

Timpul de așteptare este adesea foarte mare, iar datele de contact sunt greu de găsit. Studiile arată că aproape 60% dintre pasagerii unei companii low-cost au avut dificultăți în a contacta serviciul clienți, iar o treime nu au primit deloc sprijin.

Anulările și întârzierile de zbor

În ultimii ani, anulările și întârzierile de zbor au devenit una dintre cele mai frustrante probleme pentru pasageri. Cu toate că reglementările europene oferă un cadru legal pentru despăgubiri și rerutare, aplicarea acestora este deseori anevoioasă. Pasagerii se confruntă cu timp de așteptare ridicat, lipsa unor informații clare din partea companiilor aeriene sau imposibilitatea de a contacta rapid un operator uman.

Mai grav este că, în lipsa unor servicii auxiliare de protecție, cei afectați sunt nevoiți să își reorganizeze singuri planurile de călătorie, să suporte costuri suplimentare și, adesea, să accepte pierderea vacanței. În astfel de situații, lipsa unei soluții rapide și eficiente amplifică disconfortul și incertitudinea.

Pierderea bagajelor

Volumul tot mai mare de zboruri și perioadele aglomerate, indiferent de sezon, cresc semnificativ riscul pierderii sau întârzierii bagajelor. Fie că este vorba de transferuri între companii aeriene sau de întârzieri în manipularea bagajelor la sol, pasagerii ajung adesea la destinație fără bunurile lor personale.

Deși companiile aeriene au obligația de a oferi asistență și compensații, în practică, procesul de recuperare este lung, birocratic și consumator de timp. Pentru călătorii nevoiți să achiziționeze haine, produse de igienă sau alte obiecte de bază, disconfortul fizic și emoțional este dublat de cheltuieli suplimentare care nu sunt întotdeauna rambursate integral.

Situații birocratice

Corectarea unei greșeli de tastare în numele pasagerului sau reemiterea unei cărți de îmbarcare pot părea chestiuni banale, dar pentru multe companii aeriene, ele devin ocazii de a aplica taxe suplimentare. O literă greșită într-un bilet de avion poate costa între 25 și 160 de euro, în funcție de compania aeriană.

De exemplu, companiile de linie percep taxe de corectare începând de la 25 de euro. În cazul companiilor low-cost, corectarea unei greșeli de nume poate ajunge până la 160 de euro dacă se face la aeroport sau prin chat. În plus, reemiterea biletului poate fi refuzată fără documente adiționale sau apeluri repetate.

Mai mult decât atât, dacă ai uitat să faci check-in online, unele companii taxează acest lucru cu până la 55 de euro pe pasager, direct în aeroport.

Plata locurilor alăturate

Studiile și numeroase reclamații recente evidențiază o practică tot mai frecventă și frustrantă: familiile cu copii sunt deseori separate în timpul zborurilor sau obligate să plătească taxe considerabile pentru a sta împreună. Situația devine cu atât mai dificilă în cazul familiilor cu mai mulți copii, unde toți cei mici vor, în mod firesc, să stea lângă mama sau un alt adult apropiat.

În unele țări europene, reglementările sunt și mai clare: în Italia, companiile aeriene trebuie să așeze familia în același rând, iar nerespectarea regulii poate atrage amenzi între 10.000 și 50.000 de euro. În Spania, în anul 2024, au fost sancționate taxele abuzive pentru rezervarea locurilor alăturate, cu penalizări totale de 179 de milioane de euro. În SUA, legea obligă companiile să așeze gratuit copiii sub 13 ani lângă un adult însoțitor.

Piață din ce în ce mai imprevizibilă

Datele recente arată că transportul aerian a fost, în anul 2023, principalul domeniu cu reclamații din partea consumatorilor europeni. Situații precum suprarezervarea, care aduce milioane de euro în plus companiilor, dar creează pierderi și frustrare pasagerilor, sunt ascunse la momentul rezervării.

În ciuda deciziilor legale, cum ar fi cea a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care interzice taxarea bagajului de mână, multe companii continuă să ignore aceste norme, fapt ce a atras amenzi de ordinul sutelor de milioane de euro în anul 2024.

