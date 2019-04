Circuit de 1 mai în Țara Faraonilor, la tariful redus de 674 euro! (PUBLICITATE)

Pentru că vremea este excelentă aproape tot anul, Egipt este destinația perfectă de explorat de 1 Mai. Profită de oferta specială pregătită de Europa Travel și alege un circuit de 11 zile, la tariful redus cu 10%, de 674 euro/persoană. În plus, dacă rezervi până la 10 aprilie, Europa Travel îți oferă un BONUS în valoare de 135 euro, ce constă în excursii opționale la Alexandria, Muzeul de Egiptologie, Valea Regilor, valabil pentru plecarea din 1 mai, în limita locurilor disponibile!

Țara unde istoria se întrepătrunde cu exotismul

Egipt, țara cu peisaje extreme și construcții vechi de până la 6000 de ani, merită explorată în turul de la Europa Travel ce îți descoperă cele mai de seamă monumente care îți vor stârni cu siguranță curiozitatea.

Prima parte a circuitului îți scoate la iveală Cairo, Orasul celor 1000 de minarete, unde te poți pierde printre bogățiile antice ale faraonilor în cadrul Muzeului de Egiptologie sau poți porni spre platoul Giza. Aici se ridică semețe cele mai importante piramide egiptene: Marea Piramidă Keops (ultima minune a lumii antice care a supraviețuit timpului), Kephren și Mikerinos, vegheate îndeaproape de Sfix, cel mai vechi monument sculptat din Egipt. Europa Travel îți propune să faci opțional și turul primelor piramide construite în Egiptul, precum Piramida în Trepte de la Sakkara, dar și Piramida Cocoșată și Piramida Roșie de la Dahsure.

Din Cairo vei porni spre Aswan, un oraș luxuriant și locul de unde te vei îmbarca pe vasul de croazieră cu destinația insula lui Kitchener și Templul Philae, o construcție romantică închinată Zeiței Isis.

Temple grandioase de pe malurile Nilului

Considerat cel mai mare muzeu în aer liber din lume, Luxor este locul de văzut o dată în viață. Vechea Teba a fost timp de 5 secole cea mai mare putere a Egiptului Antic, perioadă când au fost ridicate numeroase temple grandioase. Simbolul locului este Templul Luxor, opera lui Amenhotep III lea, însă cel mai grandios templu faraonic de pe malul Nilului este Karnak, pe care egiptenii antici îl numeau Ipet-Isut adică ”cel mai desăvârșit loc de pe pământ”. La fel de importante sunt și Templele Kom Ombo și Edfu, pe care le vei putea descoperi în turul de la Europa Travel.

Bogatul sit arheologic, Valea Regilor nu poate lipsi din itinerariul tău, iar Europa Travel îți oferă această excursie bonus. Aici se află cele mai impresionante morminte ale regilor și nobilor egipteni, încăperile mortuare adăposteau cele mai valoroase bogății, pentru a face trecerea faraonilor în viața de apoi, mult mai ușoară.

Pe malul vestic al Nilului se află Templul Hatshepsut, numit Splendoarea Splendorilor ce a fost ridicat pentru singura regină-faraon a Egiptului, iar nu departe de aici vei mai face o scurtă oprire la Coloșii lui Memnon, două statui masive de 18 metri, ce îl reprezintă pe faraonul Amenhotep al III-lea.

Locuri exotice de la Marea Roșie

Ultima parte a circuitului de 1 mai în Egipt, înseamnă relaxare la plajă în exotica stațiune Hurghada ce te așteaptă cu nisipuri fine și ape ca safirul. Dacă ești pasionat de scufundări poți alege o excursie opțională la Insula Gifton, Grădina de Corali din Marea Roșie sau te poți aventura într-un jeep-safari în deșert, ce include și o cină tradițională într-un sat de beduini.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Speciala 1 mai Circuit Egipt – tarif redus: 674 euro/persoana, 11 zile (3 nopti in zona cu mic dejun, 1 noapte tren Cairo – Aswan cu mic dejun si cina, 3 nopti in Hurghada Bonus all inclusive, 3 nopti vas de croaziera cu: mic dejun, pranz si cina), cazare la hoteluri de 4* cu masa conform program, transport avion, tururi conform programului, ghid local asistenta turistica. *Include reducerea de 10% – tarif standard 749 euro – plecarea din 1 Mai! Bonus: excursiile optionale la Alexandria, Muzeul de Egiptologie, Valea Regilor, valabil pana la 10 Aprilie 2019! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407

Citește mai multe despre concediu, Destinații de vacanță și Egipt pe Libertatea.