Invenţia i-a aparținut americanului Samuel Morse și a fost principalul mod de comunicare la distață. Acesta a avut cea mai îndelungată viaţă dintre toate sistemele electronice de codificare, fiind folosit până în anul 1999.

Cum a apărut și care a fost primul mesaj cifrat transmis cu ajutorul alfabetului Morse vă vom spune în articolul de față

Cine a inventat Codul Morse?

Cel care a pus la punct Codul Morse a fost inventatorul american Samuel Finley Breese Morse, în anul 1838.

Născut în 1791, la Charlestown (actual cartier al orașului Boston), Morse a studiat la „Phillips Academy” din Andover (Massachusetts), unde fusese un student instabil și excentric, iar mai târziu la „Yale College” din New Haven (Connecticut) unde a studiat pictura.

A început ca pictor itinerant în New England, New York și Carolina de Sud. După 1825, după ce s-a stabilit la New York, Morse a pictat unele dintre cele mai frumoase portrete realizate vreodată de un artist american.

El a combinat competența tehnică și o redare îndrăzneață a caracterului subiecților săi cu o notă de romantism pe care o absorbise pe când studiase Istoria Artei în Anglia.

În 1832, în timp ce se întorcea cu vaporul „Sully” la New York, Morse a asistat la o discuție despre electromagnetism. Pe loc i-a venit ideea realizării unui telegraf electric mai performant decât cele existente deja.

Ce este Codul Morse?

Deși ideea unui telegraf electric fusese prezentată în 1753 și acesta fusese folosit pentru a trimite mesaje pe distanțe scurte încă din anul 1774, Morse credea că ideea lui era prima deacest gen.

Începând cu 1836, Samuel Morse şi asistentul său, bunul lui prieten Alfred Vail, au dezvoltat un sistem de telegraf electric. Acesta trimitea impulsuri de curent electric de-a lungul unor fire ce controlau un electromagnet situat la capătul receptor al sistemului de telegraf.

Un an mai târziu, Morse avea să obţină un patent pentru noul său telegraf. Inițial, sistemul conceput de Morse transmitea doar cifre, iar americanul folosea un dicţionar pentru a căuta fiecare cuvânt în funcţie de numărul ce a fost trimis.

Ulterior, codul a fost extins de Vail, care a inclus, pe lângă cifre, litere şi caractere speciale. Apoi, asistentul lui Morse a determinat frecvenţa de utilizare a literelor în limba engleză:, astfel că semnele scurte erau „puncte”, iar cele lungi „linii”. De asemenea, cele mai folosite litere au primit secvențe de puncte şi de linii cât mai scurte.

Astăzi, Codul sau Alfabetul Morse este definit ca fiind o metodă de transmitere a informaţiei ce folosește secvenţe standardizate de semne sau pulsaţii scurte şi lungi pentru litere, cifre şi caractere speciale specifice oricărui mesaj. Acestea sunt cunoscute în mod comun ca „puncte” şi „linii”.

Operatorii au fost nevoiti să reproducă sunetele scoase de un receptor Morse, astfel că punctul a devenit ,,dit”, iar linia ,,dah”.

Spre exemplu, apelul intrenațional pentru ajutor S.O.S. a fost creat în anul 1912 și se transmitea ca trei puncte, trei linii, trei puncte.

Când fost transmis primul mesaj în Codul Morse

În anul 1843, Samuel Morse a reuşit să convingă Congresul Statelor Unite ale Americii să construiască prima linie de telegraf între Washington DC și Baltimore.

Un an mai târziu, pe 24 mai 1844, aflat în sala Curții Supreme de Justiție a SUA, Morse a transmis primul mesaj telegrafic folosind codul care îi poartă numele.

Mesajul i-a fost trimis asistentului său Alfred Vail care se afla în stația de tren „Mount Clare” din Baltimore (Maryland). Cuvintele transmise atunci de Morse a fost un citat din Biblie: „What hath God wrought!” (n.n. – Ce a făcut Dumnezeu!).

Afabetul Morse a fost folosit încă din anul 1910 în domeniul aviației, iar dirijabilele Zeppelin erau adesea folosite pentru supravegherea navelor în Primul Război Mondial.

În jurul anului 1920, Codul Morse a început să fie folosit ca metodă de comunicare în aviaţie, iar începând cu 1930 toți militari erau obligați să cunoască acest cod.

Codul Morse a fost vital în cel de-al Doilea Război Mondial, în timp ce comunicațiile maritime nu ar fi fost posibile fără radio telegrafie, metodă care a fost folosită până în 1999 când a fost înlocuită de sistemele de comunicare marină de mare frecvență.

