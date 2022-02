„Ți se taie răsuflarea”. Cele mai frumoase fotografii subacvatice, premiate internațional

Fotografia câștigătoare revelează un eveniment oceanic unic, realizat în condiții dificile. Intitulată „Uriașii nopții”, poza surprinde cinci rechini-balenă, cei mai mari pești din lume, hrănindu-se cu plancton nocturn.

„A fost deja incredibil când un rechin-balenă a venit lângă barca noastră. Apoi au sosit din ce în ce mai mulți. Lui Gador Muntaner, un cercetător al speciilor rechini, aflat cu mine, nu-i venea să creadă. Am numărat 11 rechini-balenă în acea noapte. A fost ceva care se întâmplă o dată în viață, nici măcar eu nu credeam că voi suprinde un asemenea cadru”, a completat laureatul „Under Water Photographer of the Year 2022”, a spus fotograful spaniol.

Foto: Rafael Fernandez Caballero/ UPY 2022

Peter Rowlands, unul dintre membri juriului, a recunoscut că „această imagine mi-a tăiat răsuflarea de la prima vizionare. A fost, de la distanță, cea câștigătoare”. „Simpla înregistrare a acestor giganți într-un ocean întunecat este o realizare importantă”, a adăugat juratul Alex Mustard.

Portretul unui rechin, premiat

Matthew Smith, un britanic care locuiește în Australia, a fost desemnat „Fotograful subacvatic britanic al anului 2022” la categoria portret, pentru o fotografe cu rechin alb, susprins în Insulele Neptune, din Australia de Sud.

Foto: Matthew Smith/ UPY2022

Pentru a trage „Great White Split”, Smith a construit un dispozitiv special pentru camera sa, dotată cu un declanșator de la distanță pentru care să-i permite să obțină o „perspectivă revelatoare”.

„Unele tehnici pe care le încercasem anterior au eșuat teribil, așa că de data aceasta mi-am proiectat și construit propriul echipament pentru a pune camera exact acolo unde mi-am dorit. În mod surprinzător, rechinii au fost atrași imediat de cameră, de fapt a fost o luptă pentru a-i opri să o muște!”, a povestit Smith.

Rechinul alb, cunoscut și drept „marele alb” sau „moartea albă” este cel mai mare carnivor de pe pământ. Exemplarele mature ajung la 6,4 metri în lungime și o greutate de peste 3.000 kg.

În cadrul aceluiași concurs, vietnamezul Thien Nguyen Ngoc a fost desemnat Fotograful Anului 2022 pentru Conservarea Marină. „Big Appetite” arată două bărci care pescuiesc în mijlocul unei zone în care se cresc hamsii, în provincia Phu Yen .

„Peștișori sunt cheia de boltă a ecosistemului. Rezervele și capturile de hamsii au scăzut cu 20-30% în ultimii 10 ani. Când sunt pescuiți în exces, balenele, tonii, păsările marine și alți prădători marini se confruntă cu foamete și scăderi critice ale populației”, a explicat autorul.

Foto: Thien Nguyen Ngoc/ UPY 2022

Pentru instantaneul său cu broaște care depun icre într-un iaz, fotograful finlandez Pekka Tuuri a făcut eforturi incredibile: s-a îmbrăcat un costum special, o vestă încălzită și mai multe straturi de lenjerie, și a așteptat să surprindă momentul ideal patru zile și patru nopți. El a cucerit distincția acordată la secțiunea „În curtea mea”.

„Am fost răsplătit! La sfârșitul lunii aprilie, iazul de pe proprietatea mea este plin de… dragoste. Am rămas printre broaște și, în curând ei, m-au acceptat pe mine și camera mea ca parte a scenei”, a glumit fotograful.

„Dragostea este tot de ce ai nevoie”. Foto: Pekka Tuuri/ UPY 2022.

„Fotograful subacvatic al anului” este o competiție anuală, cu sediul în Marea Britanie, care celebrează fotografia de sub suprafața oceanului, a mărilor, lacurilor și râurilor și chiar a piscinelor. Britanicul Phil Smith a fost primul fotograf subacvatic al anului, în 1965.

Competiția de astăzi atrage imagini înscrise din întreaga lume la 13 categorii. Toate pozele premiate, pot fi vizualizate aici.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

GSP.RO Poza cu Anamaria Prodan care l-a deranjat pe șeicul lui Reghecampf: "Roag-o să nu mai facă". Ce i-a răspuns impresara

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2022. Scorpionii sunt capabili să ia decizii dure, dar ar fi bine să se întrebe dacă vor face față lor

Știrileprotv.ro „Nu vă e rușine să nu-i trimiteți porția lui de mâncare?” Vorbe grele la Survivor, după ce doi concurenți au fost trimiși în exil

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Experții au făcut teste pentru a vedea cum se propagă focul și-au găsit soluții pentru prevenirea incendiilor