Gina Pistol, Selly, Mario Fresh, Cleopatra Stratan, Mihaela Rădulescu și alte vedete din România au ajuns celebre fără să termine o facultate. Află ce studii au urmat și de ce au ales un alt drum profesional.

Vedetele care au ales cariera în locul facultății

În timp ce pentru mulți tineri facultatea reprezintă următorul pas firesc după terminarea liceului, unele dintre cele mai cunoscute vedete din România au ales să se concentreze asupra carierei încă de la început. Astăzi, ele se numără printre cele mai apreciate nume din televiziune, muzică sau mediul online.

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Gina Pistol, de la vânzătoare la una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, însă puțini știu că nu a urmat studii universitare. Partenera lui Smiley a absolvit Școala de Arte și Meserii din Roșiorii de Vede, iar primul său loc de muncă a fost cel de vânzătoare. După mutarea în București, a continuat să lucreze în comerț, într-un local frecventat de persoane publice.

Ulterior, a fost remarcată pentru frumusețea sa și a pozat în revista Playboy, experiență care i-a deschis drumul către televiziune.

Alexandra Dinu și-a început cariera la 18 ani

Alexandra Dinu este una dintre actrițele românce care au reușit să își construiască o carieră și peste hotare. În 2012 a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a Italiei”, datorită rolului interpretat în producția Rosso San Valentino.

Fosta soție a lui Adrian Mutu a absolvit Liceul Teoretic „Jean Monnet” din București, însă nu a urmat o facultate. La doar 18 ani și-a început activitatea în televiziune, alegând să își construiască o carieră în domeniu.

Antonia nu are studii superioare

În comparație cu Alex Velea, Antonia nu a terminat nicio facultate și nici nu a fost olimpică, așa cum s-a întâmplat în cazul iubitului său.

„Mi-a fost greu să mă adaptez, dar m-am mișcat repede, am intrat în lumea modei, având în vedere că părinții mei nu mai puteau să mă ajute cu bani. Am fost nevoită să fac bănuții mei. Nu a fost pasiunea mea niciodată, am făcut-o pentru experiență, dar m-a adus pe drumul pe care mi l-am dorit eu.”

Cleopatra Stratan: „Facultatea este o pierdere de timp, în cazul meu”

Cleopatra Stratan a devenit celebră încă din copilărie, odată cu lansarea piesei „Ghiță”. Ajunsă la maturitate, artista a explicat că nu a simțit nevoia să urmeze imediat studii universitare, considerând că poate evolua în muzică fără o diplomă.

„După liceu nu vreau să fac direct o facultate. În cazul meu, consider că facultatea este o pierdere de timp, pentru că mă pot dezvolta în muzică și fără aceste studii superioare. Facultatea nu garantează succesul, mă refer în cazul meu. Dacă voi simți nevoia pe parcursul anilor, o pot face oricând”, declara Cleopatra Stratan.

Mihaela Rădulescu a studiat la patru facultăți, dar nu a absolvit niciuna

Mihaela Rădulescu a încercat de mai multe ori să urmeze studii universitare. Vedeta a studiat timp de trei ani la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, doi ani la Filologie, un an la Psihologie și încă trei ani la Facultatea de Artă Hyperion, specializarea Regie.

Cu toate acestea, nu a obținut diploma de licență de la niciuna dintre instituțiile de învățământ. Cariera sa în televiziune s-a dezvoltat însă la posturi precum Antena 1, Pro TV, B1 TV și Tele 7abc.

Selly a renunțat la facultate înainte de prima zi de cursuri

Selly a devenit cunoscut încă din adolescență, după lansarea canalului său de YouTube. În 2020 a promovat examenul de Bacalaureat cu media 9,50 și s-a înscris la Tiffin University, cu specializare în business.

Totuși, influencerul a renunțat la facultate chiar înainte de începerea cursurilor. „Adevărul este că m-am lăsat de facultate cu nici 3 ore înainte de prima zi de facultate”, mărturisea Selly.

Ulterior, acesta a explicat că programul încărcat și numeroasele proiecte profesionale l-au determinat să ia această decizie. „Am fost arătat cu degetul pentru că nu am urmat o facultate. Nu am niciun gând în acest sens decât dacă în viața asta o să vreau să merg către o zonă în care să nu am o pregătire.

Pentru mine a fost cea mai bună decizie, asta nu înseamnă că alți puștani de 19 ani ar trebui să o ia. Aveam tot felul de obligații contractuale antamate, am fost un caz atipic”, a declarat Selly.

Mario Fresh: „Nu am mai avut nevoie să merg la facultate”

Mario Fresh a început să cânte încă din copilărie și a câștigat mai multe concursuri muzicale înainte de a deveni unul dintre cei mai apreciați artiști din România. După absolvirea liceului și promovarea examenului de Bacalaureat, artistul a ales să nu urmeze studii universitare, deoarece cariera muzicală era deja în plină ascensiune.

„Nu am făcut facultatea pentru că fix după ce am terminat cu bac-ul am intrat în pâine, am intrat puternic în treabă. Am avut foarte multe concerte, foarte multe lucruri de rezolvat cu muzica și nu am mai avut nevoie să merg la facultate să învăț ceea ce știam deja”, a explicat Mario Fresh.

Artistul a mai spus că nu a simțit nevoia unei diplome pentru a-și demonstra valoarea profesională. „Oricum nu simțeam nevoia de o diplomă pentru că în muzică și mai ales în situația mea de atunci, eu deja lucram cu niște oameni de care eram sigur de ceea ce fac ei și de ceea ce fac eu și nu mai aveam nevoie să demonstrez cuiva că sunt bun și am demonstrat oricum până acum că sunt bun.

Nu cred că era vorba de facultate pentru că dacă nu era muzica, eram cu siguranță pilot de mașini, ori de raliu, ori de formulă, ori de drifturi, ceva făceam”, a mai spus cântărețul.

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