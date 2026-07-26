Deși avea pregătit un model potrivit pentru înălțimea ei, Adina a ales strategic să înceapă pe o bicicletă care i-a rămas mică fiului ei, Serghei.

„La 46 de ani am învățat să merg pe bicicletă. Aveam pregătită o bicicletă potrivită pentru înălțimea mea. Și totuși… am refuzat să mă urc pe ea. Am ales o bicicletă care i-a rāmas mică lui Serghei. Probabil că mi-a făcut învățarea puțin mai dificilă, dar psihic m-am simțit mult mai în siguranță. Primul pas nu trebuie să fie perfect, ci doar suficient de confortabil încât să-l faci”, a mărturisit ea.

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În procesul de învățare să meargă pe bicicletă, Adina Halas a fost încurajată de cei dragi. Echipa ei de susținere i-a inclus pe soțul ei, Lucian, fiul Serghei, prietena ei -Alexia, dar și cățeii Kaia și Kay. Cel care a preluat însă rolul de instructor și a învățat-o efectiv să-și țină echilibrul a fost Vic, un prieten de-ai fiului ei. „Îl știu de la 6 ani și are acum 12. Omu’ e șmecher tare, vă zic!”, a precizat ea.

Adina Halas: „ Anunț când trec la next level”

Dincolo de bucuria momentului și de mișcarea în aer liber, Adina Halas a privit această provocare și prin prisma beneficiilor pe care le aduce sănătății creierului.

„De fiecare dată când învăț o abilitate complet nouă, stimulez neuroplasticitatea – capacitatea creierului de a crea conexiuni noi între neuroni. Învăț coordonare, echilibru, orientare în spațiu, iau sute de microdecizii în fiecare minut, iar creierul este obligat să se adapteze. Pentru mine, ăsta este biohacking în forma lui de bază, cea mai frumoasă, cu provocări reale care îmi obligă creierul și corpul să evolueze. Anunț când trec la next level. Bicicleta pe măsura mea mă așteaptă”, a conchis Adina Halas.

Foto: Instagram

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