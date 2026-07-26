Cum ar funcționa presupusa metodă de jaf

Potrivit relatărilor apărute online, presupusele incidente ar avea loc pe Asse Mediano, în zona orașului Napoli, iar senariul descris este simplu: infractorii așteaptă o mașină care circulă cu geamurile deschise, apoi aruncă unul sau mai mulți șobolani în interiorul acesteia.

Panica provocată de apariția animalului i-ar determina pe șoferi să frâneze brusc, să coboare în grabă și să lase mașina nesupravegheată pentru câteva secunde. Acest interval ar fi suficient pentru ca un complice să urce la volan și să fugă cu autoturismul.

Autoritățile nu au confirmat cazuri oficiale

Până în acest moment, însă. imaginile și relatările distribuite pe rețelele sociale sunt mai numeroase decât dovezile oficiale. Nu există plângeri confirmate și nici comunicări din partea oamenilor legii are să ateste producerea unor jafuri prin această metodă în zona indicată. Există doar mărturii și povești publicate online, motiv pentru care presupusa alertă trebuie privită cu prudență.

Potrivit informațiilor apărute în Italia, metoda nu ar fi nici măcar una nouă.

Cazuri similare au fost semnalate încă din 2018 în cartierele San Giovanni a Teduccio și Barra, iar anterior ar fi fost cunoscute și în cartierul Forcella din Napoli.

Alte scheme folosite de infractori pentru jefui șoferii

Șobolanul reprezintă doar una dintre metodele despre care se vorbește în Italia.

Una dintre cele mai cunoscute este „metoda pietrei”. Infractorii lovesc caroseria cu o piatră sau cu un obiect dur, apoi urmăresc victima și o acuză că le-a avariat oglinda retrovizoare. După ce șoferul oprește, poate deveni victima unei extorcări sau a unui jaf. Într-o altă variantă, oglinda este deja deteriorată, iar presupusul păgubit cere imediat despăgubiri în numerar.

O altă capcană constă în aruncarea unor ouă pe parbriz. Mulți șoferi pornesc instinctiv instalația de spălare a parbrizului, iar amestecul rezultat reduce vizibilitatea și îi obligă să oprească.

În parcările supermarketurilor, un complice atrage atenția șoferului spunând că i-au căzut cheile sau câteva monede. În timp ce acesta coboară să verifice, o altă persoană deschide portiera opusă și fură geanta, laptopul sau telefonul mobil.

Există și metoda anvelopei înțepate. Cauciucul este tăiat sau dezumflat cât timp mașina este parcată, iar infractorii urmăresc ulterior victima. Când aceasta este nevoită să oprească pentru a schimba roata, hoții profită de momentul în care atenția îi este distrasă.

Înșelătoriile nu se limitează la drumuri

Potrivit relatărilor, metode similare sunt folosite și în apropierea locuințelor. Aruncarea unei pietre în geamul unei case izolate poate avea rolul de a verifica dacă imobilul este gol. Dacă nimeni nu răspunde și nu se declanșează alarma, hoții consideră că pot acționa.

O altă metodă exploatează compasiunea. O persoană care pare rănită pe marginea drumului sau un autoturism aparent defect, cu cineva care pare să aibă nevoie de ajutor, îi determină pe mulți șoferi să oprească. În cazul locuințelor, o persoană cu un aspect de încredere poate cere un pahar cu apă sau folosirea telefonului invocând o urgență medicală. În timp ce proprietarul oferă ajutor, un complice intră în casă și fură bunuri.

Jurnaliștii publicației Corriere della Sera amintesc și de așa-numita „înșelătorie sexy”. O femeie solicită o cursă cu mașina, iar după ce urcă în autoturism îl acuză pe șofer că a agresat-o sexual. Imediat după aceea îi cere bani pentru a „închide cazul”, transformând situația într-o formă de extorcare.

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