Poliția din Berlin a solicitat sprijinul populației pentru găsirea bărbatului

Incidentul grav a avut loc sâmbătă seara, la ora 23:00 (ora României n.r.) în parcul Tiergarten, în apropierea Porții Brandenburg, la evenimentul anual Christopher Street Day, cunoscut drept parada Pride din Berlin, unde mii de oameni sărbătoreau finalul evenimentelor dedicate comunității LGBT.

Poliția din Germania l-a identificat pe suspect ca fiind Abdul B., în vârstă de 21 de ani, un bărbat „cunoscut de autorități și asociat cu spectrul islamist”, potrivit BBC. Acesta este căutat de forţele de ordine.

Poliția din Berlin a solicitat sprijinul populației pentru găsirea bărbatului. În urma incidentului o persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite, fiind înjunghiate.

„În legătură cu atacul petrecut pe 25.07.2026 în zona evenimentului Christopher Street Day, Poliția și Parchetul General din Berlin solicită sprijinul populației pentru căutarea unui bărbat aflat în fugă. Suspectul, Abdul B., în vârstă de 21 de ani, ar fi rănit mai multe persoane în jurul orei 22:00, în zona Parcului Tiergarten, folosind un vehicul aflat în mișcare. Ulterior, una sau mai multe persoane ar fi părăsit vehiculul. De asemenea, mai multe persoane ar fi fost rănite prin înțepare/înjunghiere”, a transmis, duminică, Poliția din Berlin, într-un comunicat.

Aceștia au transmis și o fotografie cu suspectul căutat.

Suspectul Abdul B. este căutat de polițiști. Foto: Poliția din Berlin

Semnalmentele bărbatului sunt următoarele: „Constituție: zveltă/slabă, înălțime: aproximativ 1,90 m, păr: negru, îmbrăcăminte: hanorac cu glugă (hoodie) negru și pantaloni albi”, potrivit sursei citate.

Poliția mai transmite că „în cazul în care îl întâlniți pe cel căutat, să nu îl abordați sub nicio formă și să evitați contactul direct” pentru că „este posibil să fie înarmat și periculos”. Oamenii legi îi sfătuiește pe cetățeni să sune imedit la poliție.

Un mort și 16 răniți după un atac cu mașină

Un martor a declarat pentru presa locală că a văzut „o dubă albă conducând foarte repede” în mulțime, stârnind panică și determinând oamenii să fugă pentru a se adăposti. Potrivit poliției, vehiculul a lovit mai multe persoane înainte să se oprească într-un copac.

Pompierii au transmis că atacul s-a soldat cu cel puţin un mort şi 16 răniţi, dintre care 11 sunt în stare gravă, trei dintre aceştia aflându-se între viaţă şi moarte.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a condamnat ferm incidentul, promițând că „acest act oribil va fi pe deplin investigat și pedepsit”.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a descris atacul drept „un atac asupra societății noastre libere și deschise”. „Gândurile mele sunt alături de victime, familiile și prietenii lor”, a scris el pe rețelele sociale, exprimându-și încrederea în autoritățile care investighează cazul cu „cea mai mare urgență”.

Poliția a lansat o amplă operațiune de căutare a suspectului, extinsă la nivelul întregului oraș.

Evenimentul Christopher Street Day a fost anulat imediat, iar ecranele din zona Porții Brandenburg au afișat un mesaj de avertizare cu textul „evacuare”.

Serviciile de urgență au intervenit rapid, oferind îngrijiri la fața locului pentru răniți, inclusiv pentru cei cu răni care le pun viața în pericol, conform informațiilor furnizate de autorități.