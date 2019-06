Cultură și exotism. Circuit în Țara Faraonilor de la 749 euro! (PUBLICITATE)

Dacă rezervi călătoria în Egipt, în această perioadă, primești Bonus vizita la Muzeul de Egiptologie din Cairo (nu include Muzeul Mumiilor)!

Cairo și minunile sale antice

Pătrunde în frumoasa cultură faraonică odată cu orașul Cairo, o capitală foarte aglomerată și contrastantă, împărțită în zona coptă și cea islamică, unde te poți pierde pe străzile labirintice ale bazarului Khan el Khalili. Trebuie să dedici măcar câteva ore vizitării Muzeului de Egiptologie, locul ce deține cea mai bogată colecție de artefacte faraonice din toată lumea.

La periferia atipicului Cairo se întinde platoul Giza cu semețele sale piramide, minuni din patrimoniul UNESCO: Marea Piramidă a lui Keops și cele mai mici Kefren și Mikerinos, complex păzit de Sfix, o sculptură cu corp de leu și cap de om. Sau poți să faci o excursie opțională la Piramida în Trepte Djoser și spre Dashure, unde se află Piramida Cocoșată și Piramida Roșie.

Din Cairo vei porni spre Aswan, un oraș romantic și misterios, de unde te poți îmbarca pe feluccă, navigând spre Insula lui Kitchener și în apropierea stâncilor Insulei Elephantine. Nu vei rata nici Templul Philae, dedicat Zeiței Isis, Templul Kom Ombo, singurul care a fost realizat în oglindă pentru cei doi Zei Sobek și Horus și Edfu, cel mai bine păstrat templu egiptean.

Luxor, cel mai mare muzeu în aer liber

În urmă cu mai bine de 2000 de ani, în valea fertilă a fostei Teba au fost clădite numeroase temple și sanctuare închinate zeilor, transformându-se astăzi în cel mai mare muzeu în aer liber din lume, fiind îmbrățișat de orașul modern, Luxor.

Simbolul locului este Templul Luxor, clădit în cinstea triadei tebale: Amun-Mut-Khonsu, și care a fost realizat în linie cu Templul Karnak, despre care se crede că ar fi fost chiar conectat printr-un tunel. Opțional, poți vizita și Templul Karnak – numit Ipet-Isut (cel mai ales dintre locuri), considerat a fi ceamai mare clădire de cult din toate timpurile, fermecând și astăzi prin Marea Sală Hipostilă.

Excursia continuă cu un tur al Văii Regilor, păzită îndeaproape de Coloșii lui Memnon. Mormintele faraonilor au fost de mult prădate de hoți (singurul care nu a fost atins este cel al tânărului faraon Tutankhamon, toate bogățiile găsite în mormânt fiind expuse în Muzeul de Arheologie din Cairo), astăzi mai poți vedea aici camerele mortuare golașe cu pereți plini de hieroglife și tuneluri întortocheate.

Locuri exotice dedicate relaxării

Dincolo de cele mai tari experiențe istorice sau culturale, pe care ți le poate oferi Egiptul, această țară este perfectă chiar și pentru relaxare. Dintre toate stațiunile egiptene de la Marea Roșie, Hurghada este cu siguranță cea mai populară și dezvoltată, atrăgând vizitatorii cu nisipurile fine și albe, apele pline de recife de corali și o atmosferă cosmopolită pe toată perioada anului. Opțional, Europa Travel îți propune să descoperi și Grădina Exotică a Egiptului – Insula Gifton, un magnet pentru scufundătorii din toată lumea.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Egipt – Tinutul Faraonilor – tarife de la 749 euro/persoana, 12 zile (4 nopti in Cairo, 1 noapte tren Cairo – Aswan, 3 nopti in Hurghada (BONUS all inclusive), 3 nopti vas de croaziera) cazare cu mic dejun, pranz si cina conform programului, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Bonus – vizita la Muzeul de Egiptologie (nu include Muzeul Mumiilor)! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.