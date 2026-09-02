După ce a fost diagnosticat cu hipertensiune arterială și a fost avertizat de medici cu privire la riscurile pentru sănătate, Antonio a decis să-și modifice complet dieta, alegând gazpacho, o supă rece tradițională, ca masă principală seara.

Ca mulți alții, Antonio era înnebunit după mâncărurile bogate în calorii, cum ar fi pastele, produsele din carne și pâinea, consumate frecvent seara. Aceste alegeri alimentare i-au adus nu doar kilograme în plus, ci și probleme de sănătate.

Tony s-a mutat împreună cu familia în Terrassa, lângă Barcelona, însă situația nu s-a îmbunătățit. Combina mâncarea tip fast-food, cu munca solicitantă într-un centru comercial.

„Mi-am dat seama că, dacă nu schimb nimic, consecințele pot fi grave», a mărturisit bărbatul.

Gazpacho, supa iberică pe bază de roșii, castraveți, ardei, usturoi, ceapă și ulei de măsline, a devenit pilonul principal al dietei lui Antonio.

Această supă rece, săracă în calorii (aproximativ 80-120 kcal pe porție de 250 ml), este nu doar hrănitoare, ci și foarte sățioasă datorită conținutului ridicat de legume.

„Consum gazpacho în fiecare seară, iar asta m-a ajutat să evit excesele alimentare de dinainte”, a explicat Antonio.

Pe lângă gazpacho, Antonio și-a structurat dieta în mod echilibrat. Dimineața mânca iaurt, fructe și ouă, la prânz salată și proteine, iar seara gazpacho, uneori completat cu fructe. Această rutină l-a ajutat să evite gustările nesănătoase și să își mențină disciplina alimentară.

Transformarea lui Antonio este remarcabilă: în primele trei luni, a pierdut 30 de kilograme, iar în următoarele nouă luni, alte 25 de kilograme.

Pe lângă pierderea în greutate, de la 145 de kilograme la 90, hipertensiunea arterială s-a normalizat, iar riscurile de boli cardiovasculare s-au redus considerabil.

„Medicul meu a fost uimit de progresul meu. Mi-a spus că am redus drastic riscurile de sănătate”, a declarat Antonio.

Specialiștii în nutriție subliniază că gazpacho este o alegere ideală pentru o dietă sănătoasă. Conținutul ridicat de vitamine, minerale și antioxidanți sprijină funcționarea organismului, iar nivelul scăzut de calorii îl face perfect pentru cină.

Se recomandă prepararea acestuia acasă, cu un conținut redus de sare, pentru a evita variantele din comerț, care sunt adesea bogate în sodiu.

Pentru o persoană care vrea să înceapă o dietă se recomandă vizita la nutriționist.

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