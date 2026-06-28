Cum alegi cireșe dulci

La cireșe, culoarea contează, dar nu este suficientă. În general, cireșele roșu intens sau roșu-închis sunt mai coapte și au șanse mai mari să fie dulci, dar unele soiuri pot fi mai deschise la culoare și totuși gustoase. Cireșele bune trebuie să fie lucioase, ferme, cărnoase și fără pete. Dacă sunt mate, moi, zbârcite sau lovite, este mai bine să alegi altă cutie.

Un semn foarte important este codița. Cireșele proaspete au codițe verzi, ferme și bine prinse de fruct. Dacă sunt uscate, maronii sau lipsesc, fructele au stat probabil mai mult timp la vânzare.

Uită-te și pe fundul caserolei. Dacă vezi lichid, fructe zdrobite, pete închise la culoare sau urme de mucegai, nu merită cumpărate. Cireșele crăpate se strică repede și pot afecta și celelalte fructe din ambalaj.

Cum alegi căpșune dulci

La căpșune, cea mai mare greșeală este să cumperi fructe foarte mari doar pentru că arată spectaculos. Mărimea nu garantează gustul. Căpșunele bune trebuie să fie complet colorate, roșii, ferme, curate și cu aspect proaspăt. Fructele palide, cu vârf alb sau verde, sunt de obicei mai puțin dulci, pentru că nu se mai coc semnificativ după ce au fost culese.

Codița trebuie să fie verde și proaspătă. Dacă frunzele sunt uscate, maronii sau lipite de fruct, căpșunele nu mai sunt la fel de proaspete.

Cum alegi cele mai dulci cireșe, căpșune, piersici, caise și cel mai bun pepene. Greșeala pe care să nu o faci niciodată la piață
Cum alegi cele mai dulci cireșe, căpșune, piersici, caise și cel mai bun pepene. Imagine generată cu AI

Evită caserolele în care vezi suc pe fund, fructe moi, zone albicioase, mucegai sau căpșune lipite unele de altele. La fel ca la cireșe, fructele de jos spun uneori mai multe decât cele de deasupra. Căpșunele nu trebuie spălate înainte de depozitare. Umiditatea le strică mai repede. Se țin la frigider și se spală doar înainte de consum.

Cum alegi un pepene bun

La pepene, aspectul lucios nu este neapărat un semn bun. Un pepene bine copt are, de obicei, coaja mai degrabă mată, nu foarte lucioasă. Un semn important este pata galbenă de pe coajă, locul pe care pepenele a stat pe sol. Dacă pata este galben-crem, pepenele a avut timp să se coacă. Dacă pata este albă sau abia vizibilă, poate fi cules prea devreme.

Pepenele trebuie să fie greu pentru dimensiunea lui. Asta arată că are multă apă și pulpă bine formată. Dacă pare ușor, poate fi fad sau trecut. Codița poate ajuta, dar nu trebuie să fie singurul criteriu. O codiță uscată poate indica faptul că pepenele este copt, însă dacă restul semnelor nu sunt bune, nu garantează gustul.

Evită pepenii cu lovituri adânci, crăpături, zone moi sau pete suspecte. Dacă este deja tăiat, pulpa trebuie să fie intens colorată, fără zone apoase, moi sau cu miros acru.

Cum alegi piersici dulci

Piersicile bune se aleg mai ales după miros și fermitate. Un fruct copt are un miros dulce, plăcut, mai ales în zona codiței. Dacă nu miroase deloc, poate fi necopt. Dacă miroase fermentat sau acru, este prea trecut. O piersică bună trebuie să fie fermă, dar ușor moale la apăsare. Dacă este tare ca piatra, are nevoie de timp să se coacă. Dacă este foarte moale, are pete adâncite sau coaja zbârcită, poate fi prea coaptă.

Culoarea de fond este importantă. Evită piersicile cu zone verzi, pentru că acestea pot fi culese prea devreme. O culoare galbenă sau crem, în funcție de soi, este un semn mai bun decât verdele.

Piersicile se pot lăsa la temperatura camerei până se coc. După ce au devenit moi și parfumate, se pot pune la frigider, ca să nu se strice repede.

Cum alegi caise bune

Caisele sunt mai delicate decât par. Se pot strica repede, iar cele culese prea devreme pot rămâne tari și fără aromă. O caisă bună trebuie să aibă culoare portocalie sau galben-portocalie, fără zone verzi mari. Trebuie să fie parfumată și ușor moale la atingere, dar nu fleșcăită.

Dacă este foarte tare, cel mai probabil nu este încă bună de mâncat. Dacă este prea moale, lovită sau are pete închise, se va strica repede. La fel ca piersicile, caisele pot continua să se coacă după ce au fost culese. Dacă sunt încă ferme, se pot ține puțin la temperatura camerei. Când devin parfumate și ușor moi, se pun la frigider.

Regula simplă pentru toate fructele de vară

Cele mai bune fructe de vară nu sunt neapărat cele mai mari sau cele mai lucioase. Sunt cele care par proaspete, au culoare bună, miros plăcut, textură fermă și nu au lovituri, lichid în ambalaj sau urme de mucegai. La fructele delicate, cum sunt cireșele și căpșunele, contează mult codița și starea caserolei. La pepene, contează greutatea, pata galbenă și coaja mată. La piersici și caise, mirosul și ușoara moliciune sunt cele mai bune indicii.

O altă regulă importantă este să nu speli fructele înainte de depozitare, mai ales pe cele moi. Apa grăbește stricarea. Spală-le doar înainte să le mănânci.

Dacă alegi după aceste semne, ai șanse mult mai mari să pleci de la piață sau din supermarket cu fructe dulci, aromate și bune de mâncat, nu doar cu fructe frumoase în poză.

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