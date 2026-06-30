Pacienții evaluați medical și transferați în centre autorizate

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că toate victimele sunt transferate de urgență în centre de îngrijire autorizate, unde vor beneficia de condiții decente.

Eforturile de coordonare a acestei operațiuni logistice de amploare sunt gestionate direct de la nivel central. Într-o declarație acordată publicației G4Media, Dragoș Pîslaru a precizat că s-a aflat în contact permanent cu reprezentanții Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului din întreaga țară.

Obiectivul principal al acestor discuții maraton a fost identificarea rapidă a tuturor locurilor libere disponibile în rețeaua publică și privată licențiată, astfel încât pacienții preluați din Bihor să poată fi transferați fără întârziere în centre care le pot asigura tratamentul și asistența necesară.

Înainte de începerea relocării, toți beneficiarii au fost supuși unei evaluări medicale amănunțite realizate de echipe de specialiști, iar în prezent aceștia se află sub supraveghere permanentă și primesc asistența necesară.

„Prioritatea mea și a Ministerului Muncii este bunăstarea oamenilor vulnerabili. Am început de urgență transferul persoanelor vulnerabile către centre autorizate. Le mulțumesc colegilor de pe teren pentru intervenția promptă. Avem supraveghere medicală și asistență permanentă pentru toate persoanele identificate. A fost efectuat un triaj și avem o evidență clară a opțiunilor pentru a-i putea ajuta”, a transmis ministrul pe Facebook.





„Pentru toți cei vulnerabili, da(n.r: s-a găsit loc pentru transfer). Rămân cei care nu sunt în categoriile legale de vulnerabilitate. Cei fără domiciliu. Aici ne străduim să găsim o soluție”, afirmă Dragoș Pîslaru.

„Nimeni nu poate lua pe persoană fizică în îngrijire sute de bătrâni vulnerabili”

Deși a precizat că refuză să comenteze detaliile din ancheta penală desfășurată de procurorii DIICOT, Pîslaru a lansat un avertisment ferm cu privire la modul în care funcționau aceste stabilimente.

El a subliniat că nicio persoană fizică nu are dreptul legal de a prelua în grijă sute de oameni neajutorați fără să dețină o acreditare oficială, o licență de funcționare valabilă și fără a se supune controalelor periodice din partea instituțiilor abilitate ale statului român.

„Nu este rolul meu să comentez decizia DIICOT. Este o anchetă derulată de mai multe luni de zile care și-a urmat cursul. Iar în final vinovăția va fi decisă în instanță, nu pe rețelele sociale. Dar, trebuie spus că nimeni nu poate lua pe persoană fizică în îngrijire sute de bătrâni vulnerabili. Chiar dacă are bune intenții și chiar dacă era clar că statul nu avea capacitatea necesară de a se ocupa cum trebuie. Ministerul Muncii a semnalat, încă din trecut, faptul că activitatea de îngrijire a persoanelor vulnerabile trebuie desfășurată numai în condiții legii, cu acreditare și servicii sociale licențiate”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Viorel Pașca a refuzat să intre în legalitate

Totodată, oficialul a dezvăluit că încă din 2016 situația din Bihor era cunoscută de către autorități. Dragoș Pîslaru a explicat că administratorul azilelor clandestine, Viorel Pașca, a refuzat sistematic, încă din anul 2016, orice formă de acreditare sau licențiere a serviciilor oferite, preferând să acționeze sub acoperirea unor acorduri informale între persoane fizice.

„În 2016, din poziția de ministru al Muncii, am cerut ca persoana în cauză să fie sprijinită pentru a intra în legalitate. Nu să îl amendăm, ci să îl ajutăm cu o procedură destul de stufoasă și birocratică. Soluția era licențierea activității și funcționarea într-un cadru legal clar, cu standarde, verificări și responsabilități asumate. Acest lucru a fost refuzat cu obstinație de persoana respectivă, pe motiv că activitatea era desfășurată ca persoană fizică”, a precizat ministrul.

De asemenea, Pîslaru a adăugat: „Nu spun că nu s-ar fi putut face mai mult pe zona publică – într-o măsură a fost totul băgat sub preș și lucrurile au mers înainte. Cu ridicat din umeri“.

401 morți îngropați pe câmp, în Bihor, DIICOT extinde ancheta

DIICOT extinde ancheta privind azilele lui Viorel Pașca și ridică documente de la mai multe primării din Bihor. Anchetatorii au extins investigațiile în dosarul azilelor clandestine din județul Bihor, coordonate de Viorel Pașca.

Procurorii DIICOT care au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane, au destructurat o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Sute de victime au fost găsite la locațiile percheziționate.

În același timp, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit surselor judiciare. Mai mult, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii.

O asociație care îngrijește aproape 400 de persoane vulnerabile este vizată de perchezițiile făcute marți, 30 iunie, de DIICOT și de Poliția Română, pentru acuzații de grup infracțional organizat și trafic de persoane. Asociaţia umanitară se numeşte Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă, al cărei lider este bihoreanul Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea.

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut 27 de percheziții în județul Bihor, într-un dosar privind un grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane, au transmis cele două instituții marți, 30 iunie, într-un comunicat comun.







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