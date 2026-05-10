La Watches and Wonders 2026, unde am fost prezent la Geneva, JLC a prezentat “The Valley of Innovations” Nu a venit doar cu ceasuri frumoase, ci cu trei piese care arată ce poate face o manufactură când nu încearcă să fie comercială, ci tehnică.

Gyrotourbillon à Stratosphère: piesa care pare imposibilă

Cel mai spectaculos model este Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon à Stratosphère, primul ceas din noua serie Hybris Inventiva. Jaeger-LeCoultre descrie această colecție ca fiind dedicată complicațiilor care par aproape imposibil de realizat, iar aici nu este doar marketing.

Ceasul are un tourbillon pe trei axe, o construcție care nu se rotește doar într-un singur plan, cum vedem la un tourbillon clasic, ci în mai multe direcții. Ideea este să compenseze mai bine efectele gravitației asupra mecanismului, indiferent de poziția în care se află ceasul. Potrivit Jaeger-LeCoultre, noul sistem acoperă 98% dintre pozițiile posibile ale ceasului, o cifră folosită de brand pentru a explica nivelul de precizie urmărit.

Proporțiile sunt pe măsura mecanismului: carcasă de 42 mm, grosime de 16,15 mm, platină 950 și calibru manual 178, cu autonomie de 72 de ore. Producția este limitată la 20 de exemplare, iar prețul este disponibil la cerere, ceea ce în zona aceasta înseamnă, realist, un ceas pentru colecționari foarte serioși, nu pentru clienți care întreabă de discount.

Pe lângă partea tehnică, ceasul este și o piesă de execuție decorativă: mecanism din aur alb de 18k, punți finisate manual, guilloché, lac și un inel translucid din email albastru. Este genul de ceas care trebuie privit mai mult ca o demonstrație de inginerie miniaturizată decât ca un obiect de purtat zilnic.

Minute repeater și tourbillon, dar într-o carcasă foarte subțire

Al doilea model este Master Hybris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon, iar aici ideea este aproape opusă. Nu vorbim despre un ceas mare, construit ca să arate mecanic intimidant, ci despre încercarea de a pune două complicații foarte grele într-un profil cât mai subțire.

Ceasul are o carcasă de 41,4 mm din aur roz de 18k și doar 8,25 mm grosime, o dimensiune extrem de mică pentru un ceas care combină minute repeater și tourbillon. Minute repeater-ul este una dintre cele mai spectaculoase complicații din orologerie, pentru că anunță ora prin sunet, folosind ciocănele și gonguri miniaturizate. Adăugarea unui tourbillon într-un ceas atât de subțire face proiectul și mai dificil.

În interior se află calibrul 362, un mecanism automatic cu sute de componente, finisaje de haute horlogerie și o construcție deschisă care lasă la vedere mare parte din mecanism. Monochrome notează că modelul este limitat la 10 exemplare, iar prețul nu a fost confirmat public la momentul prezentării.

Este probabil cel mai discret dintre cele trei ca prezență pe mână, dar nu și ca dificultate. Dacă Gyrotourbillon-ul impresionează prin mișcarea sa vizibilă, acest minute repeater impresionează prin faptul că JLC a reușit să bage un mecanism sonor și un tourbillon într-o carcasă care, pe hârtie, este mai subțire decât multe ceasuri simple.

Tourbillon Jumping Date

Al treilea model este Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date, o piesă tot foarte scumpă, dar mai ușor de înțeles vizual. Are carcasă de 42 mm din aur roz, cadran albastru cu model barleycorn și calibrul 978, un mecanism automatic cu tourbillon și dată săritoare.

Partea interesantă este modul în care funcționează data. În loc ca indicatorul să acopere zona tourbillonului, mecanismul „sare” peste deschiderea de la ora 6, păstrând tourbillonul vizibil. Jaeger-LeCoultre a redesenat arhitectura mecanismului, iar la ora 9 există o decupare prin care se vede mecanismul „papillon” în acțiune.

Acest model este limitat la 100 de exemplare. Are o carcasă de 42 mm x 12,5 mm, iar prețul este de aproximativ 126.000 de lire sterline pentru ediția limitată.

De ce contează aceste ceasuri

Pentru publicul larg, astfel de lansări pot părea desprinse de realitate. Sunt scumpe, produse în cantități mici și inaccesibile pentru aproape toată lumea. Dar pentru Jaeger-LeCoultre, ele au un rol foarte clar: arată ce poate face manufactura la vârful industriei.

Aceste ceasuri nu există ca să devină best-seller. Există ca să mențină reputația tehnică a brandului și să arate că JLC nu trăiește doar din Reverso, Polaris sau Master Control. Într-un salon precum Watches and Wonders, unde fiecare brand încearcă să iasă în evidență, Jaeger-LeCoultre a ales să joace cartea complicațiilor mari.

Pe lângă aceste trei modele extreme, JLC a mai venit în 2026 și cu noutăți mai apropiate de zona purtabilă, inclusiv modele noi Master Control Chronomètre, printre care un Perpetual Calendar foarte subțire, variante Chronomètre Date și Date Power Reserve, dar și noi Reverso și interpretări în zona Master.

Totuși, imaginea anului pentru Jaeger-LeCoultre rămâne clară: la Watches and Wonders 2026, brandul a vrut să reamintească industriei că nu este doar un nume elegant, ci una dintre casele care încă pot construi mecanisme aproape absurde prin complexitate.

