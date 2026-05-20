Semnalul de alarmă este tras de Infosan, singurul spital privat de oftalmopediatrie din țară, într-un moment în care afecțiunile vizuale în rândul minorilor au atins un ritm de creștere fără precedent la nivel global.

Explozie a cazurilor de miopie în rândul copiilor

Lipsa specialiștilor autohtoni vine în contradicție puternică cu realitatea statistică îngrijorătoare publicată în cele mai recente studii globale.

În prezent, unu din trei copii de pe glob suferă de miopie. Se estimează că procentul copiilor miopi va atinge 40% până în 2050, numărul total al copiilor și adolescenților afectați urmând să depășească 740 de milioane.

Experții asociază direct această explozie a cazurilor cu stilul de viață modern: reducerea drastică a timpului petrecut de copii în aer liber și expunerea prelungită la ecranele dispozitivelor digitale.

De ce este diagnosticarea copiilor o provocare de nișă

În lipsa unei rute de formare în spitalele de stat, povara pregătirii medicilor cade pe umerii sectorului privat.

Consultul unui copil implică tehnici complet diferite față de cel al unui adult, după cum explică conducerea spitalului.

„Diagnosticarea unui copil este radical diferită de cea a unui adult. Lipsa cooperării pacientului și necesitatea unor măsurători ultra-precise fac din oftalmopediatrie o disciplină unde experiența practică valorează la fel de mult ca pregătirea teoretică. Cazurile sunt tot mai frecvente, însă numărul medicilor specializați rămâne insuficient”, a declarat Rareș Ciubotaru, director executiv Infosan.

Ca reacție la acest blocaj administrativ, spitalul privat a lansat EyeMentor, un program privat de formare accelerată structurat pe trei niveluri (Discover, Explore și Practice).

Proiectul se adresează rezidenților și medicilor specialiști, oferindu-le mentorat direct pe cazuri clinice reale pentru a-i transforma în experți de nișă.

Exodul tinerilor medici blochează reformele în Sănătate

Criza din oftalmopediatrie reflectă o problemă mult mai profundă a sistemului sanitar românesc.

Conform datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), deși numărul total de medici din România a înregistrat creșteri în ultimii ani, distribuția lor este inegală, iar marile centre universitare rămân singurele care acoperă parțial cererea.

Mai mult, infrastructura deficitară și condițiile de lucru precare alimentează fenomenul de brain drain: aproximativ 60% dintre medicii români cu vârsta sub 35 de ani recunosc că iau în calcul să plece în străinătate pentru a profesa.

Despre Infosan

Fondat în urmă cu mai bine de două decenii, spitalul privat își propune prin noile programe de mentorat să creeze o comunitate de alumni care să poată asigura tratament specializat inclusiv în regiunile țării unde aceste competențe sunt inexistente în prezent.

Unitatea medicală tratează patologii complexe la copii – de la managementul miopiei progresive, ambliopie și strabism, până la cataractă congenitală și retinopatie de prematuritate – asigurând în paralel și servicii oftalmologice chirurgicale pentru pacienții adulți.

Infosan are un număr de 35 de de cadre medicale și o capacitate de tratament de 3000 de pacienți pe lună în ambulatoriu și 300 de pacienți pe lună în spitalizare de zi.

În cei 22 de ani de activitate, peste 80.000 de pacienți unici au trecut pragul. Infosan a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 5 milioane de euro.

