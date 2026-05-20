Planta Șarpe (Sansevieria trifasciata)

Informații: Cunoscută și ca „Limba soacrei”, această plantă rezistentă filtrează formaldehida și benzenul.

Cunoscută și ca „Limba soacrei”, această plantă rezistentă filtrează formaldehida și benzenul. Îngrijire: Tolerează lumina slabă; udă doar când solul este uscat.

Cunoscută pentru frunzele sale ascuțite, asemănătoare unor săbii, și pentru rezistența sa, Planta Șarpe este perfectă atât pentru începători, cât și pentru cei cu experiență. Eliberează oxigen pe timpul nopții, fiind ideală pentru dormitoare, și lucrează constant pentru a elimina formaldehida și benzenul din aer. Așaz-o lângă noptieră sau într-un colț confortabil și bucură-te de întreținerea sa ușoară.

Crinul Păcii (Spathiphyllum spp.)

Informații: Filtrează amoniacul, benzenul și formaldehida; impresionează prin florile sale albe elegante.

Filtrează amoniacul, benzenul și formaldehida; impresionează prin florile sale albe elegante. Îngrijire: Menține solul ușor umed; crește bine în zone umbrite.

Crinul Păcii, cu florile sale albe delicate, este un purificator natural al aerului, perfect pentru livinguri și dormitoare. Combate toxine precum benzenul și amoniacul și menține aerul proaspăt. Preferă lumina slabă și solul umed. Această plantă aduce eleganță oricărui spațiu.

Planta de Cauciuc (Ficus elastica)

Informații: Absoarbe formaldehida și toluenul; necesită întreținere minimă.

Absoarbe formaldehida și toluenul; necesită întreținere minimă. Îngrijire: Preferă lumină indirectă; udă moderat.

Cu frunze mari și lucioase, Planta de Cauciuc adaugă un aspect modern oricărei camere. Este cunoscută pentru capacitatea sa de a absorbi toxine și este foarte ușor de îngrijit. Tolerează lumina mai slabă și contribuie la un aer mai curat.

Aloe Vera (Aloe barbadensis miller)

Informații : Cunoscută pentru gelul său vindecător; absoarbe și formaldehida.

: Cunoscută pentru gelul său vindecător; absoarbe și formaldehida. Îngrijire: Ține-o în lumină indirectă; udă rar.

Aloe Vera este atât o plantă cu proprietăți vindecătoare, cât și un purificator de aer. Absorbe formaldehida și este perfectă pentru dormitor. Necesită puțină apă și îți va lumina spațiul cu ușurință.

Aglaonema (Aglaonema modestum)

Informații: Această plantă cu frunziș colorat ajută la eliminarea din aer a toxinelor precum benzenul și formaldehida.

Această plantă cu frunziș colorat ajută la eliminarea din aer a toxinelor precum benzenul și formaldehida. Îngrijire: Se dezvoltă bine în lumină slabă; udă moderat.

Dacă vrei un strop de culoare, frunzele vibrante ale Aglaonemei nu te vor dezamăgi. Cunoscută drept „planta întunericului” sau „planta norocoasă” datorită asocierii sale cu norocul în cultura chineză, Aglaonema absorbe din aer toxine precum benzenul și formaldehida și se adaptează foarte bine în zonele cu lumină redusă, fiind o alegere atractivă și practică atât pentru dormitor, cât și pentru living.

Filodendron (Philodendron spp.)

Informații: Cunoscut pentru capacitatea de a filtra formaldehida; se adaptează ușor la lumină slabă.

Cunoscut pentru capacitatea de a filtra formaldehida; se adaptează ușor la lumină slabă. Îngrijire: Udă atunci când stratul superior al solului este uscat.

Frunzele în formă de inimă ale Filodendronului nu sunt doar decorative, ci și eficiente în filtrarea formaldehidei din aer. Este ideal pentru living sau dormitor, unde adaugă prospețime cu un efort minim de întreținere, având nevoie doar de lumină indirectă și udare ocazională.

Planta ZZ (Zamioculcas zamiifolia)

Informații: Foarte rezistentă și tolerantă, absoarbe toxinele din aer.

Foarte rezistentă și tolerantă, absoarbe toxinele din aer. Îngrijire: Tolerează lumina slabă; necesită foarte puțină apă.

Considerată una dintre cele mai ușor de întreținut plante, planta ZZ suportă bine lumina slabă și udările rare. Este perfectă pentru dormitor, unde frunzele sale lucioase aduc un plus de calm și contribuie la reducerea poluanților din aer.

Dracaena (Dracaena spp.)

Informații: absoarbe benzenul, formaldehida și tricloretilena.

absoarbe benzenul, formaldehida și tricloretilena. Îngrijire: Crește bine în lumină slabă; menține solul ușor umed.

Dracaena este apreciată pentru aspectul său tropical și capacitatea de a purifica aerul. Există varietăți care elimină toxine precum benzenul și formaldehida, fiind ideale pentru livinguri sau dormitoare, unde adaugă eleganță fără a necesita multă lumină sau apă.

Palmier Areca (Dypsis lutescens)

Informații: Crește umiditatea aerului și filtrează xilenul și toluenul.

Crește umiditatea aerului și filtrează xilenul și toluenul. Îngrijire: Necesită lumină puternică indirectă; udă regulat.

Palmierul Areca aduce un aer tropical în locuință și este excelent pentru umidificarea aerului, în timp ce elimină toxine precum toluenul și xilenul. Preferă lumina indirectă puternică și udarea regulată, fiind o alegere excelentă pentru livinguri sau dormitoare, unde poate deveni piesa centrală.

Dacă ești în căutarea unor astfel de plante, intră pe Bringo și coamndă planta preferată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE