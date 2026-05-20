Care sunt cele mai noi detalii despre situația celor două românce prinse sub dărâmături în Germania

Două românce sunt prinse sub dărâmături după o explozie cauzată de gaze la Görlitz, Germania. Autorităţile continuă operaţiunile de salvare, iar primarul Octavian Ursu colaborează cu oficialii români.



Primarul orașului, Octavian Ursu, originar din România, a declarat că este în contact cu Ambasada României la Berlin și cu Ministerul Afacerilor Externe de la București pentru a sprijini victimele.



„În momentul de față, ne ocupăm de situația la fața locului. Avem o serie de echipaje specializate și utilajele necesare pentru o eventuală salvare a persoanelor accidentate”, a transmis edilul într-un comunicat citat de Radio România Actualități.

Ce spun echipele de salvatori care intervin la fața locului, în Görlitz

Echipele Agenției Federale pentru Ajutor Tehnic (THW) continuă, sub presiune, căutările printre dărâmături pe strada James-von-Moltke din Görlitz, în încercarea de a găsi persoanele dispărute. Operațiunile de salvare au fost confirmate portalul de știri Tag24.de.



„Avem un sistem de ture de opt ore, așa că avem în permanență cel puțin două echipe de salvare care lucrează timp de opt ore, apoi sunt înlocuite, se odihnesc timp de 16 ore și apoi se întorc”, a declarat un purtător de cuvânt al THW pentru DPA.



El a subliniat nivelul ridicat de solicitare fizică și mentală la care sunt supuși salvatorii. Din cauza prafului ridicat de resturi, aceștia sunt nevoiți să poarte măști de protecție în timpul operațiunilor.

„Molozul este îngrămădit până la etajul al doilea”

Zona afectată este de dimensiuni impresionante. „Molozul este îngrămădit până la etajul al doilea. Este cu adevărat o grămadă de moloz, exact cum ți-ai imagina la un șantier de demolare major”, a adăugat reprezentantul THW.

Autoritățile nu au oferit informații suplimentare cu privire la progresul căutărilor.

Cu toate acestea, echipa rămâne optimistă: „Suntem încă în intervalul de timp în care putem presupune că oamenii sunt încă în viață”.



Din nefericire, până la ora 12.37, însă, nu au fost semnalate semne de viață, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției din Görlitz, citată de portalul german de știri.

Operațiunea de recuperare a persoanelor dispărute sub dărâmăturile din Görlitz continuă

Operațiunile de salvare au fost reluate miercuri la ora 6.00, după o pauză necesară pentru neutralizarea scurgerilor de gaz.



Echipele de intervenție continuă să lucreze sub presiune, iar un reprezentant al Poliției Görlitz a declarat pentru presa germană că, în ciuda dificultăților, ritmul de lucru este „mulțumitor”.

Două romance se numără printer persoanele dispărute sub dărâmături în urma exploziei din Germania.

Printre persoanele dispărute se numără două turiste românce și un cetățean bulgaro-german, iar primarul Ursu este în contact cu Ambasada României din Berlin pentru a facilita comunicarea între autorități și familiile victimelor.

Logodnicul unei dintre românce a scăpat cu viață pentru că era plecat la farmacie

Tragedia s-a petrecut la scurt timp după ce grupul de români, format din Cosmin C. (27 de ani), logodnica sa Georgina (25 de ani) și verișoara acesteia (26 de ani), s-a cazat într-un apartament de vacanță la primul etaj al imobilului.

La doar 50 de metri de ruine, Cosmin privea neputincios mormanul de moloz sub care se află cele două tinere.

În jurul orei 17.25, Cosmin a ieșit pentru a cumpăra medicamente, după ce Georgina s-a plâns de o migrenă. Astfel, logodnicul unei dintre cele două românesc prinse sub dărâmături în Germania a scăpat cu viață.

„Mergeam doar de vreo 20 de secunde când am auzit explozia în spatele meu”, a declarat Cosmin pentru Bild.de, vizibil copleșit de emoție.

„M-am întors și am văzut cum se prăbușește toată casa. Sper că sunt încă în viață, dar este o șansă de doar unu la sută”, a spus tânărul, în lacrimi.