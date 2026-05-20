Pentru al cincilea an consecutiv, Italia se poziționează pe primul loc, reprezentând aproape o treime din totalul rezervărilor pentru city-breakuri efectuate la compania aeriană în 2025.

Deși Italia și-a menținut poziția de lider de-a lungul anilor, traficul pentru city-breakuri a crescut și în rândul altor țări, Spania ocupând locul al doilea, iar Regatul Unit locul al treilea, acesta din urmă urcând două poziții față de 2021.

Italia, primul loc în top

Aceste tendințe reflectă preferința puternică a românilor pentru escapade accesibile, care oferă nu doar soare și relaxare, ci și oportunitatea de a descoperi experiențe culturale autentice.

Top 5 destinații de city-break în 2025 pentru români (pe baza datelor companiei aeriene privind rezervările de zboruri):

Italia Spania Regatul Unit Germania Franța

O tendință similară se observă și în cazul vacanțelor mai lungi cu plecare din România, unde aceleași patru destinații ocupă primele locuri în clasament, însă Grecia se situează pe locul al cincilea în această categorie, datorită cererii ridicate din perioada de vară pentru insulele sale populare.

Cele mai populare cinci destinații pentru vacanțe lungi în 2025, în rândul turiștilor români (pe baza datelor companiei aeriene privind rezervările de zboruri):

Italia Spania Regatul Unit Germania Grecia

Care sunt cele mai vizitate orașe din Italia

Orașe italiene precum Milano, Roma, Napoli, Veneția și Treviso, foarte apreciate de români, nu numai că oferă o arhitectură emblematică, o viață de noapte plină de energie și o cultură bogată, ci reunesc tot ceea ce își doresc călătorii de la o escapadă europeană memorabilă, de la obiective turistice de renume și o gastronomie excepțională până la magazine elegante și un litoral fermecător.

Acest lucru a dus la lansarea unor noi destinații italiene mai puțin cunoscute, precum Brindisi, în regiunea Apulia din sudul Italiei, și Pescara, pe coasta Adriaticii, în regiunea Abruzzo, extinzând și mai mult opțiunile călătorilor dincolo de cele mai cunoscute destinații turistice ale țării.

În plus, datorită duratei relativ scurte a zborurilor din România, Italia este o alegere ideală nu doar pentru cupluri, prieteni și cei care călătoresc singuri, ci și pentru familii, fie că este vorba de un city-break scurt sau de o vacanță mai lungă.

Potrivit datelor, Spania ocupă locul al doilea, datorită cererii pentru destinații turistice din orașe dinamice ca Valencia, Malaga și Sevilla, dar și pentru destinațiile de vacanță din Insulele Canare și Baleare, precum Tenerife, Gran Canaria și Palma de Mallorca.

În ultimii cinci ani, Regatul Unit a urcat două locuri în clasament, ocupând locul al treilea, ceea ce subliniază atractivitatea sa tot mai mare în rândul călătorilor români. Deși țara ocupă doar locul al treilea în clasamentul general, Londra rămâne cea mai căutată destinație din România, remarcându-se ca ruta cu cel mai mare număr de zboruri și cu unul dintre cele mai mari volume de pasageri din rețeaua companiei aeriene.

Pe lângă capitala britanică, orașe precum Birmingham, Leeds și Liverpool atrag, de asemenea, un interes din ce în ce mai mare, oferind călătorilor o combinație de cultură, divertisment, cumpărături și experiențe urbane.

Franța se menține în topul destinațiilor de city-break, continuând să atragă turiștii cu orașe precum Nisa și Lyon, cunoscute pentru farmecul, gastronomia și patrimoniul lor cultural, sau Paris, care rămâne principala atracție a țării pentru aceștia.

De asemenea, Grecia intră în top cinci în categoria vacanțelor mai lungi, datorită cererii ridicate din perioada de vară pentru insulele sale populare. De la Corfu, Heraklion, Mykonos, Santorini și Zakynthos, până la Kefalonia (cea mai nouă destinație disponibilă din România în această vară), Grecia continuă să atragă o gamă variată de turiști, de la iubitori de natură și petrecăreți, până la familii, datorită opțiunilor pentru plaje, farmecului insulelor și escapadelor mediteraneene clasice.

„Observăm o tendință clară și constantă în modul în care turiștii români aleg să exploreze Europa, Italia menținându-și ferm poziția de destinație principală. Atractivitatea sa constantă reflectă cererea mare pentru destinații care îmbină cultura, gastronomia, obiectivele turistice emblematice și accesibilitatea, indiferent dacă turiștii își planifică o escapadă scurtă sau o vacanță mai lungă.

În același timp, datele arată că pasagerii români își diversifică din ce în ce mai mult opțiunile de călătorie. Spania continuă să înregistreze rezultate foarte bune datorită combinației dintre orașele sale pline de viață și destinațiile de agrement, în timp ce Regatul Unit a urcat semnificativ în clasament în ultimii cinci ani. Observăm, de asemenea, o cerere sezonieră tot mai mare pentru Grecia ca destinație de vacanță, în special în lunile de vară.

Suntem mândri să conectăm pasagerii români cu unele dintre cele mai căutate destinații din Europa și să ne extindem în continuare rețeaua cu rute care răspund direct acestor preferințe de călătorie în continuă evoluție”, a spus Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.