La nivel global, fenomenul inflaționist s-a accelerat în majoritatea statelor membre: în 21 de țări prețurile au crescut comparativ cu luna martie 2026, într-un singur stat au rămas stabile și doar în 5 țări s-a înregistrat o scădere.

România are cea mai ridicată rată anuală

Prăpastia dintre statele membre rămâne uriașă. În timp ce unele țări au reușit să stabilizeze prețurile aproape de zero, Europa de Est se confruntă cu presiuni severe.

Cele mai mici rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,5%), Danemarca (1,2%) şi Cehia (2,1%), în timp ce cele mai mari rate anuale au fost înregistrate în România (9,5%), Bulgaria (6,0%) şi Croaţia (5,4%).

La nivelul întregului bloc comunitar, evoluția arată o accelerare clară față de aceeași perioadă a anului trecut.

Inflația în Uniunea Europeană a urcat la 3,2% în aprilie 2026 (față de 2,8% în martie și 2,4% în aprilie 2025).

Rata a atins 3,0% în aprilie 2026 (în creștere de la 2,6% în martie și 2,2% în aprilie 2025).

Ce a scumpit viața în Europa

Analiza detaliată a zonei euro arată că principalul motor al scumpirilor a fost sectorul energetic, ale cărui prețuri au explodat în primăvara acestui an.

Energia a înregistrat un salt uriaș, ajungând la o rată anuală de 10,8% în aprilie, față de doar 5,1% în luna martie.

Serviciile au crescut cu 3,0% (o ușoară temperare de la 3,3% în martie), în timp ce alimentele, alcoolul și tutunul s-au menținut stabile, cu o creștere de 2,4%.

De asemenea, bunurile industriale non-energetice au crescut ușor, la 0,8% (față de 0,5% în martie).

Deși alimentele și energia reprezintă împreună mai puțin de o treime din cheltuielile totale ale unei gospodării din zona euro (18,9%, respectiv 9,0%), Eurostat avertizează că acestea au cel mai brutal impact asupra inflației generale, deoarece prețurile lor fluctuează mult mai violent decât cele ale serviciilor (care dețin cea mai mare pondere în consum, de 46,7%),

Situația din România

Datele naționale transmise de Institutul Național de Statistică (INS) confirmă diagnosticul Eurostat.

Calculat pe baza Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC) – indicatorul standard folosit pentru comparațiile la nivelul UE –, ritmul scumpirilor din România nu dă semne de frână.

Rata anuală a inflației a înghețat la pragul critic de 9,5% în aprilie 2026 față de aprilie 2025.

Mai mult, prețurile din România au continuat să crească și în termeni lunari, mărfurile și serviciile fiind cu 0,73% mai scumpe în aprilie comparativ cu luna martie 2026.