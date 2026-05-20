Structura testelor pentru clasa a IV-a

Evaluarea Națională la clasa a IV-a (EN IV) include două teste pentru elevii care studiază în limba română: unul destinat evaluării competențelor de înțelegere a textului scris și altul pentru Matematică și Științe ale naturii.

Elevii care aparțin minorităților naționale, ce au urmat cursurile în limba maternă, susțin un al treilea test, dedicat înțelegerii textelor scrise în limba maternă. Fiecare probă are alocată o durată de 60 de minute, conform articolului 13 din metodologie.

Organizarea și desfășurarea testării

Testele se desfășoară în sălile de clasă obișnuite, care sunt pregătite în prealabil prin eliminarea materialelor didactice ce ar putea influența elevii.

Administratorul de test are responsabilitatea de a explica procedurile și de a motiva elevii înainte de începerea probei.

Conform articolului 16, «pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii și a liniștii în sala de clasă», iar la final, testele sunt colectate și predate pe bază de proces-verbal comisiei de organizare.

Cum se corectează testele

Testele sunt evaluate în termen de maximum șapte zile de cadrele didactice din unitatea de învățământ unde au fost administrate.

În cazul în care resursele umane sunt insuficiente, se pot solicita evaluatori din alte școli. «Fiecare test de la EN II și EN IV este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă», se arată în articolul 21 al metodologiei.

Profesorii-evaluatori sunt instruiți înainte de corectare pentru a aplica unitar criteriile de evaluare. Rezultatele sunt analizate și utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare, un instrument esențial pentru remedierea lacunelor și dezvoltarea competențelor fiecărui elev.

Cum sunt folosite rezultatele

Rezultatele obținute la Evaluarea Națională nu sunt afișate public și nu sunt trecute în catalog, decât la cererea scrisă a părintelui sau elevului.

Ele sunt integrate în portofoliul educațional al elevului și folosite pentru a informa părinții despre progresul școlar. De asemenea, rezultatele contribuie la elaborarea unui feedback detaliat, care include recomandări pentru remedierea deficiențelor sau aprofundarea cunoștințelor.

Conform articolului 28, «rezultatele individuale obținute la EN-II-IV-VI reprezintă o sursă structurată și sistematică pentru elaborarea feedbackului pentru fiecare elev» și sunt valorificate prin planuri de remediere, consolidare sau extindere, în funcție de nevoile individuale.