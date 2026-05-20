Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață în contumacie, după ce a ucis-o cu un topor pe fosta concubină, i-a incendiat cadavrul, iar de atunci e de negăsit.

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 88/2026 a Tribunalului Mureș, în care judecătorul face referire la comportamentul criminalului, la profilul lui psihologic, la teroarea în care a trăit victima, dar și la măsurile pe care statul este obligat să le ia în cazul infracțiunilor de violență domestică.

Pe scurt, Tribunalul Mureș notează că Emil Gânj – care se află încă în libertate – e un criminal deosebit de periculos, pentru care violența e o modalitate constantă de gestionare a frustrării, care e incapabil de empatie și manifestă o totală lipsă de respect față de viața umană.

Judecătorul reține că victima lui Emil Gânj a trăit în ultimele luni într-o stare perpetuă de teroare, într-o asemenea măsură încât visa că va fi ucisă.

Citită printre rânduri, motivarea judecătorului poate fi interpretată ca un avertisment pentru autoritățile statului, pentru care obligația de a proteja victimele violențelor domestice nu poate fi pur formală.

Instanța reține că în România, mai ales în mediul rural, violența conjugală este un fenomen de mare amploare, bazată pe „mentalitatea tradițională de superioritate a bărbatului asupra femeii”.

O cruzime accentuată și o lipsă totală de respect față de viața umană

Judecătorul fondului reține că faptele lui Emil Gânj relevă un grad excepțional de pericol social, depășind limitele unei simple manifestări violente spontane și conturând profilul unei conduite criminale persistente, deliberate și profund antisociale.

„Tribunalul reține că inculpatul a sfidat orice normă de bună cuviință și conviețuire, dovedind o îndrăzneală deosebită și un dispreț total față de cea mai importantă valoare socială ocrotită de legea penală, respectiv viața , dovedind că normele de conviețuire socială și rigorile legii penale sunt privite de el ca fiind unele facultative, iar nu obligatorii.

, dovedind că normele de conviețuire socială și rigorile legii penale sunt privite de el ca fiind unele facultative, iar nu obligatorii. Așadar, toate aceste elemente de individualizare sugerează că inculpatul este caracterizat de o conduită generală cu accente de violență extremă, impredictibilă și fără cenzură morală , imprimând faptelor săvârșite o gravitate însemnată.

, imprimând faptelor săvârșite o gravitate însemnată. Instanța constată că acțiunea infracțională nu a fost rezultatul unui impuls de moment , ci expresia unei rezoluții infracționale anterioare, consolidate în timp prin comportamente de control, intimidare și violență exercitate asupra victimei.

, ci expresia unei rezoluții infracționale anterioare, consolidate în timp prin comportamente de control, intimidare și violență exercitate asupra victimei. Din probele administrate rezultă că inculpatul s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate înarmat cu un topor, după ce anterior încălcase măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis în favoarea acesteia.

Instanța apreciază că modalitatea concretă de executare relevă nu doar intenția de a suprima viața victimei, ci și o manifestare de cruzime emoțională extremă , incompatibilă cu valorile minimale ale conviețuirii sociale.

, incompatibilă cu valorile minimale ale conviețuirii sociale. De asemenea, judecătorul acordă o relevanță majoră antecedentelor penale ale inculpatului. Acesta fusese condamnat anterior pentru o altă infracțiune de omor , executând o pedeapsă privativă de libertate, aspect ce demonstrează eșecul funcției preventive și educative a sancțiunii penale anterioare.

, executând o pedeapsă privativă de libertate, aspect ce demonstrează eșecul funcției preventive și educative a sancțiunii penale anterioare. Persistența conduitei homicidare după executarea unei pedepse severe relevă absența internalizării normelor sociale, incapacitatea adaptării la exigențele vieții în societate și o periculozitate criminologică ridicată și constantă .

. Instanța reține că victima trăia într-o stare de teamă permanentă, aspect confirmat de existența ordinului de protecție și de antecedentele conflictuale dintre părți. Prin urmare, inculpatul nu doar că a ignorat autoritatea hotărârilor judiciare și măsurile de protecție instituite de stat, ci a transformat încălcarea acestora într-un mecanism de reafirmare a controlului asupra victimei.

și măsurile de protecție instituite de stat, În aprecierea individualizării judiciare a pedepsei, tribunalul are în vedere și extrema gravitate a rezultatului produs, perseverența infracțională, antecedentele de violență letală , modalitatea de executare a faptei, starea de teroare creată victimei anterior omorului, impactul profund asupra ordinii publice și sentimentului colectiv de siguranță.

, modalitatea de executare a faptei, starea de teroare creată victimei anterior omorului, impactul profund asupra ordinii publice și sentimentului colectiv de siguranță. Instanța nu va reține în favoarea inculpatului nicio circumstanță atenuantă judiciară sau legală dintre cele prevăzute de art. 74 Cod penal, întrucât acesta nu a depus eforturi pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunilor și nicio împrejurare concretă legată de faptele comisă (modul și mediul în care a crescut inculpatul) nu este de natură să diminueze gravitatea infracțiunilor sau periculozitatea infractorului.

dintre cele prevăzute de art. 74 Cod penal, întrucât acesta nu a depus eforturi pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunilor și nicio împrejurare concretă legată de faptele comisă (modul și mediul în care a crescut inculpatul) nu este de natură să diminueze gravitatea infracțiunilor sau periculozitatea infractorului. Dimpotrivă, ansamblul circumstanțelor reale și personale conduce la concluzia existenței unei periculozități sociale excepționale.

În aceeași ordine de idei, instanța apreciază că nu se impune nici reținerea unor circumstanțe agravante legale prevăzute de Codul penal la art.77, întrucât toate elementele circumstanțiale agravante au fost reținute în încadrarea juridică dată faptei.

În consecință, având în vedere împrejurările, modul de comitere a faptelor și mijloacele folosite de către inculpat, instanța constată că acesta a dat dovadă de un grad de periculozitate foarte ridicată.

În primul rând, inculpatul a comis o infracțiunie extrem de gravă în ierarhia politicii penale a statului, respectiv o infracțiune contra vieții, de natură să provoace o puternică rezonanță în cadrul societății.

Astfel, inculpatul a dat dovadă de lipsa unei minime busole morale comițând infracțiuni îndreptate împotriva vieții persoanei, ce nu pot fi justificate de nicio situație conflictuală anterioară a acestuia cu victima.

comițând infracțiuni îndreptate împotriva vieții persoanei, ce nu pot fi justificate de nicio situație conflictuală anterioară a acestuia cu victima. Nu în ultimul rând, instanța reține că maniera în care a acționat inculpatul, pe fondul unor neînțelegeri preexistente cu victima, demonstrează incapacitatea acestuia de a gestiona furia în situații tensionate.

De asemenea, aceleași împrejurări demonstrează că inculpatul este capabil să se angajeze în fapte de violență extremă, fără o analiză minimă a potențialelor consecințe. Totodată, lejeritatea cu care inculpatul apare să fi adoptat rezoluția infracțională conturează pericolul social concret foarte ridicat.

Instanța apreciază că orientarea pedepselor către maximul special prevăzut de lege pentru fiecare dintre infracțiunile reținute în sarcina inculpatului se impune în raport de criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal (…).

în raport de criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal (…). Judecătorul reține că activitatea infracțională a inculpatului nu relevă existența unei conduite accidentale ori a unei reacții impulsive de moment, ci dimpotrivă, exprimă un comportament infracțional perseverent , organizat și extrem de violent, caracterizat printr-o intensitate infracțională ieșită din comun.

, organizat și extrem de violent, caracterizat printr-o intensitate infracțională ieșită din comun. În ceea ce privește infracțiunea de omor calificat, instanța are în vedere caracterul premeditat al acțiunii, alegerea unor mijloace apte să producă moartea victimei, exercitarea repetată a violențelor, vulnerabilitatea evidentă a victimei, relația anterioară dintre inculpat și victimă, existența ordinului de protecție ignorat în mod deliberat , tentativa de incendiere și distrugere a urmelor ulterior suprimării vieții victimei.

caracterul premeditat al acțiunii, alegerea unor mijloace apte să producă moartea victimei, exercitarea repetată a violențelor, vulnerabilitatea evidentă a victimei, relația anterioară dintre inculpat și victimă, , tentativa de incendiere și distrugere a urmelor ulterior suprimării vieții victimei. Mai reține tribunalul relevant în acest context faptic și relatarea părții civile (…) potrivit căreia victima (Gyurcă Anda Maria – n.r.) i-ar fi spus faptul că, în luna februarie 2025 (la momentul lipsirii sale de libertate), inculpatul a amenințat victima că o va ucide, că o va tăia în bucăți și îi va da foc «să nu aibă mama ta să te plângă pe niciun os» și că îi va șterge pe toți de pe lista lui, nu se va opri la un omor pentru că indiferent câți va omorî va primi aceeași pedeapsă. (…)

și că îi va șterge pe toți de pe lista lui, nu se va opri la un omor pentru că indiferent câți va omorî va primi aceeași pedeapsă. (…) Instanța apreciază că modalitatea concretă de executare depășește nivelul de gravitate inerent infracțiunii-tip de omor calificat, conturând o cruzime accentuată și o lipsă totală de respect față de viața umană", se arată în motivare.

Profilul psihologic: Violența, modalitatea constantă de gestionare a frustrării

Judecătorul fondului reține că pedeapsa detențiunii pe viață în cazul lui Emil Gânj apare ca fiind singura sancțiune aptă să asigure protecția efectivă a societății:

„Judecătorul reține faptul că pedeapsa detențiunii pe viață este singura aptă să asigure atât prevenția generală, cât și prevenția specială și să satisfacă scopul preventiv – educativ prevăzut de lege, fiind astfel necesară extragerea inculpatului din societate și izolarea acestuia într-un penitenciar pentru a-l împiedica să săvârșească noi infracțiuni asupra unor victime care intră în zona sa de interes infracțional.

și să satisfacă scopul preventiv – educativ prevăzut de lege, fiind astfel necesară extragerea inculpatului din societate și izolarea acestuia într-un penitenciar pentru a-l împiedica să săvârșească noi infracțiuni asupra unor victime care intră în zona sa de interes infracțional. Secundum, instanța apreciază că pedeapsa detențiunii pe viață este proporțională cu împrejurările de fapt concrete ale cauzei, comiterea unui concurs de infracțiuni, cu conduita procesuală de sustragere a inculpatului, dar și cu împrejurările care caracterizează persoana acestuia.

concrete ale cauzei, comiterea unui concurs de infracțiuni, cu conduita procesuală de sustragere a inculpatului, dar și cu împrejurările care caracterizează persoana acestuia. Instanța subliniază că dreptul la viață reprezintă valoarea fundamentală ocrotită de legea penală , iar suprimarea deliberată și violentă a acesteia, în contextul unei recidive homicidare și al ignorării măsurilor de protecție dispuse anterior, justifică aplicarea celei mai severe sancțiuni prevăzute de lege.

, iar suprimarea deliberată și violentă a acesteia, în contextul unei recidive homicidare și al ignorării măsurilor de protecție dispuse anterior, justifică aplicarea celei mai severe sancțiuni prevăzute de lege. Conform datelor de la dosar coroborat cu aspectele redate de martorul (…) conturează un profil psihologic al inculpatului compatibil cu o structură dominant-controlatoare, caracterizată prin toleranță redusă la frustrare, tendință de transformare a respingerii afective în agresivitate și nevoie accentuată de posesie asupra partenerei . Din perspectivă criminologică, separarea pare percepută nu ca o pierdere emoțională, ci ca o pierdere a controlului și o atingere narcisică.

. Din perspectivă criminologică, separarea pare percepută nu ca o pierdere emoțională, ci ca o pierdere a controlului și o atingere narcisică. Tiparul descris sugerează o escaladare progresivă a violenței — de la amenințări și intimidare până la încălcarea limitelor și violență extremă — pe fondul unui deficit major de empatie și al externalizării responsabilității. Antecedentele pentru infracțiuni grave împotriva vieții, asociate cu ignorarea ordinelor de protecție și comportamente obsesive față de victimă, indică un risc criminologic foarte ridicat de recidivă violentă.

— de la amenințări și intimidare până la încălcarea limitelor și violență extremă — și al externalizării responsabilității. Antecedentele pentru infracțiuni grave împotriva vieții, asociate cu ignorarea ordinelor de protecție și comportamente obsesive față de victimă, Incendierea ulterioară a cadavrului poate fi interpretată atât ca o tentativă de ștergere a urmelor, cât și ca o manifestare simbolică de dominare și distrugere totală a victimei, inclusiv după deces.

Instanța apreciază că persoana inculpatului relevă un profil criminologic caracterizat prin agresivitate persistentă, impulsivitate violentă și incapacitatea de a accepta limitele impuse de lege ori de voința victimei.

Din ansamblul probelor administrate rezultă conturarea unei personalități dominate de tendințe de control și posesivitate, în cadrul căreia refuzul victimei de a continua relația a fost perceput nu ca expresie legitimă a libertății individuale, ci ca o atingere intolerabilă adusă autorității și dominației exercitate de inculpat asupra acesteia.

exercitate de inculpat asupra acesteia. Judecătorul reține că inculpatul a manifestat în mod constant o conduită de intimidare și presiune psihologică asupra victimei , ignorând atât voința explicit exprimată a acesteia de a se îndepărta, cât și măsurile judiciare instituite pentru protejarea ei. Această conduită relevă nu doar lipsa respectului față de normele sociale fundamentale, ci și o profundă incapacitate de autocontrol și adaptare la exigențele conviețuirii sociale.

, ignorând atât voința explicit exprimată a acesteia de a se îndepărta, cât și măsurile judiciare instituite pentru protejarea ei. Instanța observă că violența exercitată de inculpat nu are caracter circumstanțial ori accidental, ci apare ca modalitate constantă de gestionare a frustrării și a pierderii controlului asupra victimei . Intensitatea agresiunii, perseverența infracțională și lipsa oricărei limite interne în executarea actelor de violență conturează un nivel ridicat de periculozitate socială concretă.

. Intensitatea agresiunii, perseverența infracțională și lipsa oricărei limite interne în executarea actelor de violență conturează un nivel ridicat de periculozitate socială concretă. Sub aspectul conduitei ulterioare comiterii faptelor, tribunalul reține că inculpatul nu a manifestat niciun comportament apt să reflecte regret autentic, asumare ori preocupare față de consecințele produse . Dimpotrivă, imediat după comiterea infracțiunii, acesta a întreprins demersuri menite să îngreuneze aflarea adevărului și tragerea sa la răspundere penală, prin incendierea imobilului și a cadavrului victimei, acțiuni ce denotă luciditate, orientare spre disimulare și preocupare exclusivă pentru propria situație juridică.

. Dimpotrivă, imediat după comiterea infracțiunii, acesta a întreprins demersuri menite să îngreuneze aflarea adevărului și trag

a autorității statului și de refuz al asumării răspunderii penale. Judecătorul acordă relevanță și faptului că inculpatul a ales să își concentreze conduita exclusiv asupra propriei protecții și evitării capturării , fără a manifesta vreo minimă preocupare față de victima decedată ori față de trauma produsă familiei acesteia și comunității. Această atitudine confirmă deficitul profund de empatie și lipsa mecanismelor morale minimale de responsabilizare.

, fără a manifesta vreo minimă preocupare față de victima decedată ori față de trauma produsă familiei acesteia și comunității. Această atitudine confirmă deficitul profund de empatie și lipsa mecanismelor morale minimale de responsabilizare. Instanța apreciază că toate aceste elemente — antecedentele violente, încălcarea măsurilor de protecție, modalitatea de executare a faptelor, tentativa de distrugere a urmelor și conduita de sustragere coroborată cu împrejurarea comiterii faptelor în plină zi, fără a se interesa că poate fi văzut sau auzit și în prezența celorlalți membrii ai familiei victimei — conturează imaginea unei persoane cu resurse reduse de reintegrare socială și cu un risc criminologic deosebit de ridicat, incompatibil cu aplicarea unor sancțiuni orientate spre clemență”, se arată în documentul citat.

Victima a visat că Emil Gânj o va omorî: trăia într-o perpetuă teroare

Instanța a apreciat că analiza gravității faptelor nu poate fi realizată exclusiv prin raportare la conduita lui Emil Gânj, ci impune și o evaluare profundă a suferinței trăite de victimă anterior și în momentul comiterii crimei:

„Din ansamblul probelor administrate rezultă că victima trăia într-o stare continuă de teamă și presiune psihologică, încercând în mod repetat să se protejeze de conduita agresivă și intruzivă a inculpatului. Demersurile acesteia de a obține protecția autorităților judiciare reflectă nu doar existența unui conflict relațional, ci conștientizarea reală a pericolului pe care inculpatul îl reprezenta pentru viața și integritatea sa.

de conduita agresivă și intruzivă a inculpatului. Demersurile acesteia de a obține protecția autorităților judiciare reflectă nu doar existența unui conflict relațional, ci conștientizarea reală a pericolului pe care inculpatul îl reprezenta pentru viața și integritatea sa. Din depoziția martorei (…), nepoata victimei, rezultă faptul că victima era extrem de îngrijorată în ultima vreme pentru siguranța sa, relatându-i de mai multe ori că probabil (Emil Gânj – n.r.) o va omorî, povestindu-i că avea vise în acest sens.

Judecătorul reține că victima a fost constrânsă să trăiască sub presiunea permanentă a unei amenințări iminente , în condițiile în care inculpatul refuza să accepte separarea și continua să exercite asupra acesteia acte de control, intimidare și presiune emoțională. În asemenea situații, trauma victimei nu începe în momentul agresiunii finale, ci se construiește progresiv, prin acumularea unei stări constante de frică și insecuritate.

, în condițiile în care inculpatul refuza să accepte separarea și continua să exercite asupra acesteia acte de control, intimidare și presiune emoțională. În asemenea situații, trauma victimei nu începe în momentul agresiunii finale, ci se construiește progresiv, prin acumularea unei stări constante de frică și insecuritate. Instanța apreciază că împrejurarea în care victima a fost atacată chiar în spațiul care ar fi trebuit să reprezinte locul său de siguranță — propriul domiciliu — amplifică în mod deosebit gravitatea faptelor. Locuința, ca spațiu al protecției și refugierii, a fost transformată prin conduita inculpatului într-un loc al terorii și al morții.

Locuința, ca spațiu al protecției și refugierii, a fost transformată prin conduita inculpatului într-un loc al terorii și al morții. Tribunalul are în vedere și suferința psihică extremă pe care victima a fost nevoită să o trăiască în ultimele momente ale vieții sale , confruntându-se direct cu agresivitatea unei persoane față de care manifestase anterior teamă și de care încercase să se protejeze prin mijloace legale.

, confruntându-se direct cu agresivitatea unei persoane față de care manifestase anterior teamă și de care încercase să se protejeze prin mijloace legale. Instanța apreciază că această dimensiune psihologică a victimizării conferă faptelor o gravitate umană excepțională, întrucât victima nu a fost lipsită doar de viață, ci anterior decesului a fost lipsită de sentimentul fundamental al siguranței , al libertății și al protecției pe care orice persoană trebuie să îl poată avea în propria existență.

, al libertății și al protecției pe care orice persoană trebuie să îl poată avea în propria existență. Judecătorul reține că prin conduita sa, inculpatul a anulat în mod brutal dreptul victimei de a decide asupra propriei vieți, asupra propriilor relații și asupra propriei libertăți personale, transformând refuzul acesteia într-un pretext pentru exercitarea celei mai extreme forme de violență”, notează judecătorul.

Instanța: „Ordinul de protecție nu poate reprezenta o simplă formalitate”

Judecătorul mai reține că, în cauzele de violență domestică, obligația statului dobândește o importanță particulară, întrucât autoritățile judiciare și instituțiile competente au datoria de a interveni prompt și eficient atunci când există indicii serioase privind existența unui risc real pentru viața ori integritatea unei persoane.

„În prezenta cauză, existența ordinului de protecție relevă faptul că pericolul generat de conduita inculpatului fusese deja identificat la nivel instituțional, iar victima apelase la mecanismele legale ale statului pentru apărarea drepturilor sale fundamentale. În acest context, încălcarea deliberată și violentă a măsurilor dispuse pentru protecția victimei conferă faptelor o gravitate suplimentară deosebită.

la nivel instituțional, iar victima apelase la mecanismele legale ale statului pentru apărarea drepturilor sale fundamentale. În acest context, încălcarea deliberată și violentă a măsurilor dispuse pentru protecția victimei conferă faptelor o gravitate suplimentară deosebită. În schimb, inculpatul a dovedit că este incorigibil și că reprezintă un pericol major pentru societate și pentru ordinea publică , aducând atingere cele mai importante valori ocrotite de legea penală – dreptul la viață – prin uciderea abominabilă a fostei sale partenere, neputându-și stăpâni dorința de răzbunare și pornirile deosebit de agresive.

, aducând atingere cele mai importante valori ocrotite de legea penală – dreptul la viață – prin uciderea abominabilă a fostei sale partenere, neputându-și stăpâni dorința de răzbunare și pornirile deosebit de agresive. Instanța apreciază că reacția fermă și proporțională a autorității judiciare prin aplicarea celei mai severe sancțiuni prevăzute de lege reprezintă nu doar o consecință a gravității faptelor comise, ci și o expresie a obligației statului de a reafirma caracterul inviolabil al dreptului la viață și intoleranța absolută față de violența exercitată împotriva persoanei.

nu doar o consecință a gravității faptelor comise, ci și și intoleranța absolută față de violența exercitată împotriva persoanei. Tribunalul subliniază că încrederea cetățenilor în ordinea de drept depinde în mod esențial de capacitatea statului de a oferi protecție efectivă persoanelor vulnerabile și de a sancționa cu maximă fermitate conduitele care sfidează autoritatea legii și pun în pericol valorile fundamentale ale societății.

efectivă persoanelor vulnerabile și de a sancționa cu maximă fermitate conduitele care sfidează autoritatea legii și pun în pericol valorile fundamentale ale societății. Totodată, instanța apreciază că aplicarea unei sancțiuni severe are și rolul de a transmite un mesaj clar de prevenție generală , în sensul că încălcarea măsurilor de protecție dispuse de autorități și escaladarea violenței domestice către acte letale nu pot fi tolerate într-un stat de drept.

, în sensul că încălcarea măsurilor de protecție dispuse de autorități și escaladarea violenței domestice către acte letale nu pot fi tolerate într-un stat de drept. Judecătorul reține că protecția efectivă a vieții și demnității persoanei impune nu doar intervenția preventivă a instituțiilor statului, ci și existența unei reacții judiciare ferme , capabile să reafirme autoritatea legii, să restabilească încrederea socială și să ofere comunității convingerea că valorile fundamentale ale existenței umane beneficiază de cea mai înaltă protecție juridică.

, capabile să reafirme autoritatea legii, să restabilească încrederea socială și să ofere comunității convingerea că valorile fundamentale ale existenței umane beneficiază de cea mai înaltă protecție juridică. Instanța apreciază că rolul statului în materia prevenirii și combaterii violenței domestice nu este unul pasiv sau pur formal , ci presupune instituirea și funcționarea efectivă a unor mecanisme reale de identificare, protecție și intervenție în situațiile de risc.

, ci presupune instituirea și funcționarea efectivă a unor mecanisme reale de identificare, protecție și intervenție în situațiile de risc. În virtutea obligațiilor pozitive ce decurg din art. 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, statul are îndatorirea de a organiza un sistem coerent și eficient de apărare a persoanelor vulnerabile împotriva violenței domestice , fenomen care afectează nu doar integritatea fizică și psihică a victimelor, ci însăși ordinea socială și valorile fundamentale ale unei societăți democratice.

, fenomen care afectează nu doar integritatea fizică și psihică a victimelor, ci însăși ordinea socială și valorile fundamentale ale unei societăți democratice. Judecătorul reține că obligația statului se manifestă pe mai multe paliere : prevenirea escaladării violenței prin identificarea timpurie a situațiilor de risc, intervenția promptă a organelor judiciare și polițienești, emiterea și executarea efectivă a măsurilor de protecție , monitorizarea agresorilor cu risc ridicat, protejarea concretă și imediată a victimelor, sancționarea fermă a încălcării măsurilor dispuse.

: escaladării violenței prin identificarea timpurie a situațiilor de risc, promptă a organelor judiciare și polițienești, , agresorilor cu risc ridicat, și imediată a victimelor, a încălcării măsurilor dispuse. Instanța apreciază că ordinul de protecție nu poate reprezenta o simplă formalitate juridică lipsită de eficiență practică , ci trebuie să constituie un instrument real și efectiv de apărare a vieții și integrității persoanei amenințate. În caz contrar, încrederea victimelor în capacitatea statului de a le proteja este profund afectată.

, ci trebuie să constituie un instrument real și efectiv de apărare a vieții și integrității persoanei amenințate. În caz contrar, încrederea victimelor în capacitatea statului de a le proteja este profund afectată. Tribunalul subliniază că în materia violenței domestice, pericolul nu derivă exclusiv din actele concrete deja comise , ci și din dinamica psihologică specifică agresorului: tendința de control, posesivitatea, incapacitatea acceptării separării și escaladarea progresivă a comportamentelor violente. Tocmai de aceea, reacția instituțională trebuie să fie una anticipativă și preventivă , nu exclusiv reactivă după producerea tragediei.

, ci și din dinamica psihologică specifică agresorului: tendința de control, posesivitatea, incapacitatea acceptării separării și escaladarea progresivă a comportamentelor violente. Tocmai de aceea, , În situația în care mecanismele de protecție și prevenție eșuează, consecințele depășesc cazul individual și afectează însăși relația de încredere dintre cetățean și autoritatea statului. Victimele și comunitatea ajung să perceapă măsurile judiciare ca fiind insuficiente ori incapabile să ofere protecție reală , ceea ce generează teamă socială, neîncredere în instituțiile publice, reticența victimelor de a mai solicita ajutor, sentimentul vulnerabilității în fața agresorilor violenți.

, ceea ce generează teamă socială, neîncredere în instituțiile publice, reticența victimelor de a mai solicita ajutor, sentimentul vulnerabilității în fața agresorilor violenți. Judecătorul apreciază că eșecul protecției într-o cauză de violență domestică soldată cu moartea victimei produce o traumă colectivă profundă , întrucât transmite percepția că nici măsurile judiciare și nici intervenția autorităților nu au fost suficiente pentru apărarea unei persoane aflate într-o stare evidentă de vulnerabilitate.

, întrucât transmite percepția că nici măsurile judiciare și nici intervenția autorităților nu au fost suficiente pentru apărarea unei persoane aflate într-o stare evidentă de vulnerabilitate. Instanța subliniază că tocmai în asemenea cauze reacția fermă a autorității judiciare dobândește o semnificație esențială pentru reafirmarea autorității legii și restabilirea încrederii publice în capacitatea statului de a proteja efectiv drepturile fundamentale ale cetățenilor săi.

Tribunalul apreciază că tolerarea unor conduite repetate de intimidare, încălcare a ordinelor de protecție și escaladare violentă ar echivala cu golirea de conținut a mecanismelor instituite pentru apărarea victimelor și ar compromite funcția preventivă pe care statul este obligat să o exercite într-o societate democratică.

și ar compromite funcția preventivă pe care statul este obligat să o exercite într-o societate democratică. Instanța apreciază că rolul statului în materia prevenirii și combaterii violenței domestice nu este unul pur formal ori limitat la o intervenție pasivă condiționată exclusiv de manifestarea constantă a voinței victimei, ci transcede granițele autonomiei personale atunci când circumstanțele cauzei relevă existența unei stări accentuate de vulnerabilitate, de teamă, dependență emoțională sau presiune psihologică, fiind uneori necesar ca persoana vătămată să beneficieze de protecție efectivă chiar și dincolo de propria capacitate de a conștientiza, exprima ori susține în mod constant nevoia acestei protecții, tocmai în considerarea riscului real și grav la care aceasta este expusă”, reține instanța.

În România rurală, familia este văzută ca fiind sub controlul bărbatului

Judecătorul arată că fenomenul violenței domestice din România are ca factor principal mentalitatea „tradițională” că bărbatul ar fi superior femeii, iar viața în familie îi este subordonată:

„Instanța are în vedere și faptul că în România violența conjugală este un fenomen de mare amploare , marcat de atitudini și stereotipuri sociale care legitimează rolul dominant al bărbatului și pe cel subordonat al femeii și care s-au perpetuat de-a lungul timpului.

, marcat de atitudini și stereotipuri sociale care legitimează rolul dominant al bărbatului și pe cel subordonat al femeii și care s-au perpetuat de-a lungul timpului. Astfel, mentalitatea privind superioritatea masculină reprezintă un principal factor responsabil în manifestarea fenomenului de violență domestică, iar în România – mai ales în mediul rural – familia este văzută ca o sferă privată, aflată sub controlul bărbaților , având la bază modelul patriarhal de relaționare, în care bărbatul decide și femeia ascultă, se conformează și îl urmează.

iar în România – mai ales în mediul rural – , având la bază modelul patriarhal de relaționare, în care bărbatul decide și femeia ascultă, se conformează și îl urmează. În multe relații de cuplu, violența este văzută ca o formă de soluționare a situațiilor tensionate/conflictuale , prin intermediul căreia se încearcă impunerea unei viziuni proprii asupra unor aspecte care ridică divergențe. În acest sens, familia de proveniență, anturajul, grupul de prieteni, grupul de colegi sunt tot atâția factori ce determină comportamentul individului, ce transmit modalități de acțiune și de soluționare a conflictelor.

, prin intermediul căreia se încearcă impunerea unei viziuni proprii asupra unor aspecte care ridică divergențe. În acest sens, familia de proveniență, anturajul, grupul de prieteni, grupul de colegi sunt tot atâția factori ce determină comportamentul individului, ce transmit modalități de acțiune și de soluționare a conflictelor. Concepția agresorilor despre viață și familie este bazată pe mentalitatea tradițională de superioritate a bărbatului asupra femeii, conform căreia dreptul de control asupra membrilor familiei le aparține”, mai notează judecătorul.