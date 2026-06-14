Ce trebuie să știi când pleci în concediu cu un bebeluș sau copil mic

Vacanța cu un bebeluș sau cu un copil mic este una dintre experiențele care îi determină pe mulți părinți să își reconsidere așteptările despre ce înseamnă, de fapt, să călătorești. Deși este perfect posibil să pleci în vacanță încă din primele luni de viață ale copilului, succesul unei astfel de călătorii depinde mai puțin de destinația aleasă și mai mult de modul în care este planificată și de cât de realist privești experiența în ansamblu.

Poate cea mai importantă schimbare de perspectivă este să înțelegi că o vacanță cu un copil mic nu va semăna cu vacanțele de dinainte de a deveni părinte. Asta nu înseamnă că va fi mai puțin frumoasă, ci că obiectivele ei se schimbă.

Dacă înainte accentul putea fi pus pe explorare, spontaneitate sau relaxare completă, acum prioritatea devine confortul și starea de bine a întregii familii. În multe cazuri, succesul vacanței nu se măsoară prin numărul obiectivelor vizitate sau al activităților bifate, ci prin faptul că toată lumea s-a simțit bine, a avut un ritm sustenabil și s-a întors acasă cu amintiri plăcute, nu cu epuizare.

Alegerea destinației

Mulți părinți sunt tentați să aleagă locuri spectaculoase, însă, în primii ani de viață ai copilului, accesibilitatea este adesea mai importantă decât exoticul locului.

O destinație care oferă acces facil la magazine, farmacii și produse pentru copii și servicii medicale bune, poate fi o alegere mai inspirată decât una spectaculoasă, dar dificil de gestionat din punct de vedere logistic.

De asemenea, este util să te întrebi dacă destinația este compatibilă cu rutina și nevoile copilului. Temperaturile extreme, deplasările foarte lungi, diferențele mari de fus orar sau programele încărcate pot transforma rapid o vacanță promițătoare într-o experiență obositoare.

Bagajele

În mod paradoxal, deși un copil mic este o persoană foarte mică, el poate ocupa o parte considerabilă din bagajul familiei. Totuși, una dintre cele mai frecvente greșeli este tendința de a împacheta pentru orice scenariu imaginabil.

În realitate, este mai eficient să te concentrezi pe lucrurile care sunt greu de înlocuit la destinație, cum ar fi medicamentele utilizate frecvent, produsele speciale de îngrijire, anumite tipuri de lapte praf sau alimente necesare copilului, precum și obiectele care îi oferă confort și siguranță.

În schimb, multe dintre produsele obișnuite pentru copii pot fi cumpărate local, iar această abordare poate reduce semnificativ volumul bagajelor.

Rutina copilului

Rutina copilului este un alt factor care influențează experiența mai mult decât își imaginează mulți părinți.

Bebelușii și copiii mici se simt în siguranță atunci când există o anumită predictibilitate în programul lor. Acest lucru nu înseamnă că vacanța trebuie organizată în jurul fiecărui minut al zilei, dar este util ca orele de somn, mesele și momentele de odihnă să fie luate în considerare atunci când planifici activitățile.

De multe ori, încercarea de a menține un ritm apropiat de cel de acasă reduce considerabil stresul și previne suprasolicitarea copilului.

Transportul

Transportul reprezintă o altă componentă importantă. Fie că vorbim despre avion, mașină sau tren, durata călătoriei și condițiile de deplasare pot influența starea copilului și, implicit, experiența întregii familii.

Este recomandat ca programul să includă suficient timp pentru pauze, hrănire, schimbarea scutecelor sau momente de liniștire.

O greșeală frecventă este planificarea unui itinerariu foarte ambițios, fără a lua în calcul faptul că aproape orice activitate va dura mai mult atunci când călătorești cu un copil mic.

Flexibilitatea este cuvântul cheie al vacanțelor cu copii mici

De asemenea, este important să accepți că flexibilitatea devine una dintre cele mai valoroase resurse în timpul vacanței.

Chiar și cele mai bine organizate planuri pot fi date peste cap de un somn ratat, de o perioadă de iritabilitate, de o răceală ușoară sau pur și simplu de nevoia copilului de a se odihni.

Părinții care reușesc să se adapteze mai ușor la aceste schimbări tind să se bucure mai mult de călătorie decât cei care încearcă să respecte cu strictețe un program stabilit înainte de plecare.

Lucruri familiare copilului

Pentru un copil mic, vacanța poate însemna un mediu complet nou, cu mirosuri, sunete, persoane și rutine diferite. De aceea, obiectele familiare, o jucărie preferată, o păturică, o carte sau orice alt obiect asociat cu siguranța și confortul pot avea o valoare mult mai mare decât pare la prima vedere. Aceste elemente contribuie la sentimentul de continuitate și îi pot ajuta pe cei mici să se adapteze mai ușor la schimbare.

Ajustarea așteptărilor

Totuși, poate cel mai important lucru pe care îl au de făcut părinții este să își ajusteze așteptările. O vacanță cu un bebeluș sau cu un copil mic nu este, de regulă, mai simplă decât viața de acasă, uneori poate fi chiar mai solicitantă.

Diferența este că provocările se desfășoară într-un context nou, care oferă oportunități de conectare, descoperire și experiențe împreună. Cu cât renunți mai mult la ideea vacanței perfecte și accepți că vor exista momente imprevizibile, cu atât este mai probabil să te bucuri de ceea ce contează cu adevărat, adică timpul petrecut împreună și amintirile construite ca familie.

Lista de vacanță atunci când călătorești cu copilul mic

O listă de vacanță pentru o călătorie cu un bebeluș sau copil mic poate să difere foarte mult de la familie la familie. Totuși, prioritățile sunt sănătatea copilului, alimentația lui, posibilitatea de a-i respecta rutina de somn și câteva obiecte care îi oferă siguranță emoțională. Restul se poate adapta sau cumpăra aproape oriunde. În schimb, un copil odihnit, hrănit și liniștit face ca întreaga călătorie să fie mult mai ușoară pentru toată familia.

Documente

Acestea sunt lucrurile pe care nu îți permiți să le uiți, indiferent de destinație:

Documentul de identitate al copilului (pașaport sau carte de identitate, după caz)

Asigurarea de călătorie

Copii digitale ale documentelor

Datele de contact ale pediatrului

Informații despre eventuale alergii, afecțiuni sau tratamente

Sănătate și prim ajutor

Aceasta este probabil categoria care merită cea mai mare atenție, deoarece multe produse pot fi cumpărate la destinație, dar nu neapărat exact atunci când ai nevoie de ele.

Un lucru important de luat în calcul este o discuție cu pediatrul înainte de plecare pentru a-i cere sfatul acestuia despre eventualele medicamente sau soluții de prim ajutor.

Medicamentele pe care copilul le utilizează în mod obișnuit, dacă este cazul

Antitermic recomandat de medic

Termometru

Ser fiziologic

Plasturi

Dezinfectant pentru răni minore

Cremă pentru iritații

Protecție solară adecvată vârstei

Repelent pentru insecte, dacă este recomandat pentru vârsta copilului

Alimentație

Aici este important să ai suficient pentru drum și pentru primele ore după sosire.

Pentru bebeluși:

Biberoane și tetine de rezervă

Lapte praf (dacă este utilizat)

Recipiente pentru dozarea laptelui

Apă potrivită preparării laptelui, dacă este necesar

Lingurițe și boluri pentru diversificare

Bavete

Pentru copiii ceva mai mari:

Gustări și alimente cunoscute și tolerate bine

Recipiente pentru apă

Tacâmuri pentru copii, dacă sunt folosite frecvent

Igienă și îngrijire

Scutece pentru câteva zile

Șervețele umede

Cremă pentru zona scutecului

Produse de baie folosite în mod obișnuit

Prosoape, dacă nu sunt asigurate

Saci pentru haine murdare

Haine

La copii este recomandat să existe o rezervă mai mare decât la adulți, deoarece accidentele sunt frecvente.

Pentru o vacanță de aproximativ o săptămână:

7-10 seturi de lenjerie sau body-uri

7-10 perechi de șosete

5-7 tricouri sau bluze

3-4 pantaloni sau colanți

1-2 hanorace sau pulovere

O geacă adaptată sezonului

Pijamale

Pălărie sau șapcă

Costum de baie, dacă este cazul

Pentru bebeluși mici este util să existe cel puțin două schimburi complete de haine în bagajul de mână.

Somn și confort

Jucăria preferată

Păturica de atașament, dacă există una

Suzeta și una-două rezerve, dacă este folosită

Cartea preferată pentru seară

Obiectele asociate rutinei de somn

Aceste lucruri ocupă puțin spațiu, dar pot face diferența dintre o adaptare ușoară și una dificilă.

Transport

În funcție de vârstă și destinație:

Cărucior

Marsupiu sau sistem de purtare

Scaun auto adecvat vârstei, dacă vei circula cu mașina

Husă de ploaie pentru cărucior

Păturică ușoară

Bagajul de mână

Dacă zbori cu avionul, acesta trebuie să conțină tot ceea ce îți trebuie pentru cel puțin o zi întreagă.

Scutece suficiente pentru durata călătoriei și eventuale întârzieri

Șervețele umede

Două schimburi complete de haine pentru copil

Un schimb de haine pentru părinte (mai ales când copilul este foarte mic)

Gustări sau hrană

Apă

Medicamente importante

Obiectele de confort ale copilului

O jucărie sau activitate care îi captează atenția

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Sursă foto – Shutterstock.com

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