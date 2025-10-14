Trei organizatori profesioniști au explicat pentru Homes & Gardens cum putem face tranziția la vremea rece fără haos și fără mirosuri neplăcute. Iată cele șapte obiecte care te ajută să păstrezi totul curat, aerisit și gata pentru vara viitoare.

Pungile de plastic, dușmanul ascuns al garderobei tale

Cea mai mare greșeală pe care o facem când vine frigul este să punem hainele curate în pungi de plastic închise ermetic. Deși pare că le protejează de praf, de fapt le „sufocă”. Țesăturile naturale, cum sunt bumbacul, inul sau mătasea, au nevoie de aer. Fără ventilație, în pungi se formează condens, iar umezeala duce la mirosuri de mucegai, pete și cute adânci care nu mai ies la călcat.

„Husele respirabile, atârnate pe o bară separată, păstrează hainele în siguranță și fără cute”, a explicat Angelia York, vicepreședinta companiei Saint Louis Closet Co..

Dacă vrei să păstrezi hainele în stare bună, folosește huse din material textil, care permit aerisirea. Se găsesc peste tot și pot fi refolosite an de an.

Nu toate hainele pot fi puse la vid

Pungile care se vidate cu aspiratorul pot fi utile, dar doar pentru hainele rezistente cum sunt jeanși, hanorace sau prosoape. Hainele delicate, rochiile vaporoase sau piesele cu nasturi și fermoare metalice se pot strivi și deforma.

„Sunt o soluție simplă și ieftină care îți dublează spațiul din dulap și protejează hainele de praf, umezeală și insecte”, explică Laurie Hise, Fondatoarea Passionate Penny Pincher.

Dacă folosești totuși pungi de vidat, pune în ele doar hainele care își revin ușor după compresie. Și, foarte important, etichetează-le. Așa vei ști exact ce ai pus în fiecare, fără să le deschizi pe toate primăvara viitoare.

Cutiile de plastic, salvarea hainelor depozitate pe termen lung

Dacă ții hainele în pod, garaj sau debara, cutiile din plastic cu capac bine fixat sunt cea mai sigură alegere. Protejează de umezeală, praf și dăunători. În plus, sunt ușor de stivuit și pot fi refolosite ani la rând.

Scrie pe fiecare cutie ce conține, cu o bucată de bandă adezivă și un marker. E un detaliu mic, dar care te scutește de mult timp și nervi atunci când cauți o anumită piesă.

Cum păstrezi pantofii de vară fără să se strice

Cei mai mulți dintre noi punem sandalele, balerinii și pantofii de pânză într-o cutie mare, toți la grămadă. Greșit. În timp, forma lor se pierde, iar materialul se poate rupe sau lipi. Soluția simplă este folosirea cutiilor transparente, separat, pentru fiecare pereche. Se găsesc ușor și pot fi puse una peste alta, economisind spațiu.

Dacă nu ai suficiente cutii, poți folosi pungi textile sau chiar fetele de pernă vechi, care lasă aerul să circule și protejează pantofii de praf.

Gențile trebuie umplute și separate

O altă greșeală comună este să arunci gențile de vară într-un sac. Materialul se pliază, iar forma lor se strică. Cel mai bine este să le păstrezi în picioare, pe un raft, separate cu divizoare. Umple-le cu hârtie moale, cârpe curate sau chiar prosoape, pentru a-și păstra forma.

Evită hârtia de ziar deoarece cerneala se poate transfera pe interiorul genții și o poate păta definitiv.

Hainele depozitate trebuie să miroasă a curat, nu a închis

După câteva luni de stat în cutii, multe haine capătă acel miros de „dulap vechi”. Ca să eviți asta, pune pungi cu lavandă, foi parfumate sau blocuri de cedru printre ele. Pe lângă mirosul plăcut, țin și moliile la distanță.

Dacă vrei o variantă naturală, poți face pliculețe parfumate acasă, din dischete demachiante îmbibate cu ulei esențial și puse într-o bucată de pânză.

Fetele de pernă vechi, soluția ieftină și genială

Nu trebuie să cheltuiești bani ca să-ți protejezi hainele. Fetele de pernă din bumbac sunt perfecte pentru depozitare: ele lasă aerul să circule și nu zgârie materialele. Poți pune în ele bluze, rochii sau chiar pantofi și genți mici. Se leagă ușor și arată curat pe rafturi.

Este o metodă simplă, sustenabilă și complet gratuită, pe care o poți aplica imediat.

Depozitarea corectă a hainelor nu e un moft, ci o investiție în garderoba ta. Aerul, materialele potrivite și puțină atenție pot face ca hainele tale să arate ca noi și anul viitor. Așa că, înainte să bagi totul în pungi și să trântești cutiile în debara, gândește-te că e mai ușor să previi decât să speli și să călci de două ori.

Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită