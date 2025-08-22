Cum își stabilesc românii bugetul pentru o locuință: insight-uri de la Daniel Crainic, Director Marketing imobiliare.ro

Cum s-a schimbat modul în care clienții își stabilesc bugetul pentru o locuință? Aleg mai mult în funcție de rată lunară, de avans sau de costurile pe termen lung? 

D. Crainic: „A existat o perioadă când clienții porneau discuția aproape exclusiv de la prețul final al locuinței, deci de la costuri și nu neapărat de la nevoie din dorința de a fi proprietar cu orice preț. În ultimii ani, observăm o schimbare în modul de stabilire a bugetului. În primul rând aș menționa faptul că este îmbucurător că prețul nu mai e primul criteriu de achiziție, fiind depășit de localizare, un criteriu mult mai aproape de a defini calitatea vieții. Iar atunci când vorbim de buget, tot mai mulți cumpărători își calculează decizia în funcție de rata lunară și iau în considerare criterii de sustenabilitate pentru a se asigura că vor avea capacitatea de a o plăti, raportată la veniturile lor. Avansul rămâne un criteriu esențial în stabilirea bugetului

Tot de sustenabilitate ține și creșterea atenției pentru costurile totale pe termen lung — un avantaj în acest sens pentru clădirile noi, certificate, cu o eficiență ridicată și costuri de întreținere mai mici. Cumpărătorii devin mai calculați și iau în considerare nu doar achiziția în sine, ci și sustenabilitatea financiară a locuirii pe termen de 10-20 de ani.”

Daniel Crainic, Director de Marketing de la imobiliare.ro. Foto: Arhivă personală

Care vor fi cele mai căutate tipuri de locuințe în această perioadă — apartamente mici, spații mai mari pentru telemuncă, case la curte?

D. Crainic: „Depinde de etapa din viață în care se găsește cumpărătorul. Astăzi, tot mai mulți cumpărători nu mai gândesc în termeni de o casă pentru o viață. Astfel, prima locuință este un studio bine compartimentat (nișă separată pentru dormitor, spațiu unde poate fi amenajat un mic birou) sau un apartament cu două camere, pentru ca atunci când familie crește și odată cu ea și nevoile cuplului, pasul spre un apartament cu 3 camere sau o locuință cu curte e unul natural, organic. Când vorbim de familii cu copii avem o competiție interesantă între apartamentele cu 3 camere bine localizate – avantaj apropierea față de școală, birou, energia orașului, respectiv locuințe în periurban cu acces la un spațiu verde/grădină – avantaj mărimea spațiului. Totul ține de specificul fiecărei familii, bugetele fiind relativ apropiate dacă vorbim de locuințe noi.”

Trei „zone emergente” pe care cumpărătorii le subestimează azi, dar care au potențial clar mâine — ce le face promițătoare?

D. Crainic: „În fiecare oraș există zone cu mult potențial de dezvoltare, aici un aspect important este dat de proiectele mari de infrastructură și de acces. În București sunt interesante zonele Theodor Pallady (care prezintă un preț bun, multe proiecte noi și are avantajul dat de conectivitatea prin magistrala M3 spre Anghel Saligny și proiectele mari de infrastructură), Străulești – Expoziției – prețuri interesante, poziție strategică, proiecte mari de dezvoltare. În Timișoara avem zona de nord și nord-vest – Torontalului, unde există un interes manifestat inclusiv de Primărie pentru o dezvoltare durabilă, dar totodată avem proiecte rezidențiale de mare anvergură, iar în Cluj-Napoca am putea menționa zona Gheorgheni, unde prețurile nu sunt încă la nivelul mediei orașului, dar există proiecte interesante.”

Dacă ați fi cumpărător în 2025, ce ați prioritiza: locație, calitatea construcției, eficiența energetică sau infrastructura viitoare? De ce și în ce ordine?

D. Crainic: „Am fost cumpărător în 2020 când nevoile familiei au crescut o dată cu apariția celui de-al doilea copil, deci nu cu așa de mult timp în urmă. Am prioritizat criteriile care îmi asigură o calitate a vieții ridicată – în primul rând echilibrul dintre localizare și accesibilitate (școală, grădiniță, birou) și spațiul util pe care îl avem la dispoziție, infrastructura și siguranța zonei coroborate cu o abordare investițională – prețul locuinței dar și potențialul de apreciere, ceea ce ne conferă valoarea pe termen lung.”

Ce compromisuri sunt dispuși clienții să facă azi pentru a obține casa dorită — distanță mai mare până la job, spațiu mai mic, renovare ulterioară? 

D. Crainic: „Există pe de-o parte un segment de cumpărători care sunt dispuși să facă o serie de compromisuri care le afectează ulterior viața doar din presiunea de a deveni proprietari: fie fac un compromis al celui mai mic preț, fie își asumă cheltuieli pentru care nu sunt cu adevărat pregătiți și care vin la pachet cu o serie de sacrificii materiale. Un alt compromis des întâlnit este cel al localizării, subestimăm de multe ori ce înseamnă o locație nepotrivită, neadecvată nevoilor noastre. Nu în ultimul rând, rabatul de la calitatea proiectului – spațiile verzi, compartimentarea, reputația dezvoltatorului.”

„Probează o casă” înainte de a o cumpăra

Insight-urile pieței arată clar: cumpărătorii devin mai calculați, mai atenți la rata lunară, la costurile pe termen lung și la calitatea vieții pe care o oferă locuința. De aceea, campania BCR – Probează o casă îi invită pe români să facă pasul către viitoarea lor locuință într-un mod responsabil și bine informat – cu gândul la prezent, dar și la următorii 20 de ani.

Foto: Shutterstock

