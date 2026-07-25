Semnul care arată că paharul de bere nu este curat

Proprietarul contului „restobarlaspenhas” a devenit viral cu un mesaj simplu, dar important: „Spune nu bulelor prinse”. În materialul video, acesta explică de ce paharul în care este servită berea are un rol crucial în experiența consumatorului. „Voi explica cum să identifici o bere bună la draft în cel mai simplu mod, concentrându-mă exclusiv pe aspectul vizual”, spune el.

Potrivit acestuia, bulele mici care se adună pe fundul paharului sunt un semn clar al lipsei de igienă. „Aceste bule indică faptul că nu există o igienă adecvată în interiorul paharului”, precizează barmanul. Cauzele pot fi variate: „Primul ar fi praful, al doilea este grăsimea, iar al treilea este clătirea necorespunzătoare, ceea ce înseamnă că rămân reziduuri de detergent”. „Acest lucru va avea

un impact negativ asupra gustului berii și probabil asupra sănătății”, recunoaște proprietarul.

Experimentul care arată diferența dintre un pahar curat și unul murdar

Pentru a demonstra diferența dintre un pahar curat și unul murdar, proprietarul barului a publicat și un al doilea videoclip pe TikTok. Acolo, el arată cum o bere servită într-un pahar curat nu prezintă bule prinse, în timp ce una turnată într-un pahar neigienizat este plină de bule. „Într-un pahar curat, nu vei găsi nicio bulă prinsă”, explică el.

Acest avertisment a atras atenția a mii de utilizatori de pe rețelele sociale, provocând discuții despre standardele de igienă ale localurilor care servesc băuturi.