Cercetările arată că aerul din interiorul locuințelor sau al spațiilor de lucru este de zece ori mai poluat decât cel din exterior, în mare parte din cauza neglijenței în ceea ce privește modul de întreținere al acestor aparate. Utilizarea excesivă sau necorespunzătoare a aparatului de aer condiționat poate avea efecte nocive asupra sănătății noastre.

De aceea, este important să conștientizăm impactul negativ pe care îl poate avea acesta și, drept urmare, să adoptăm practici responsabile în utilizarea și întreținerea aparatului de aer condiționat astfel încât să ne bucurăm de beneficiile sale fără să ne compromitem sănătatea. În cele ce urmează vom vorbi despre impactul pe care îl poate avea aparatul de aer condiționat asupra sănătății noastre.

Ce este aparatul de aer condiționat

Termenul de aparat de aer condiționat se referă la acea instalație specială, capabilă să modifice și să controleze condițiile climaterice dintr-o încăpere închisă dintr-un apartament de bloc, casă la curte ori dintr-o clădire de birouri sau spații comerciale. Practic, acest aparat reglează nu doar temperatura, ci și nivelul de umiditate și calitatea aerului dintr-un spațiu interior, potrivit Carel.com.

De obicei, acest aparat are două componente principale: unitatea exterioară și cea din interior. Prima dintre acestea are în alcătuire un compresor, un condensator, un ventilator și un rezervor pentru agentul termic refrigerant, care poartă denumirea de freon. De partea cealaltă, unitatea din interior include la rândul său un ventilator, precum și alte componente cum ar fi vaporizatorul, filtrele și elementul de control la distanță, cunoscută sub numele popular de telecomandă. Aparatul de aer condiționat funcționează pe baza unor principii fizice și chimice complexe prin care acesta elimină căldura din interiorul unei încăperi și o pompează afară, în timp ce răcește și recirculă aerul din interior. Responsabil de transferul de căldură și, implicit, de răcirea aerului dintr-o încăpere este agentul refrigerant (freonul). Cu toate acestea, modelele de ultimă generație de aparate de aer condiționat nu mai folosesc freon deoarece Uniunea Europeană a reglementat utilizarea acestuia până cel târziu în anul 2025. Agentul refrigerant al unei instalații de aer condiționat se află în unitatea exterioară a aparatului, în stare lichidă și, odată trecut prin vaporizator, este eliberat în stare gazoasă.

Cum afectează sănătatea aerul condiţionat

Utilizat în exces ori în mod abuziv, la temperaturi foarte joase, sau dacă nu este întreținut în mod corespunzător, aparatul de aer condiţionat poate să provoace numeroase probleme de sănătate sau poate să le agraveze pe cele deja existente. Spre exemplu, așa-numita „boală a aerului condiționat” începe acolo unde se întâlnesc aparatele de aer condiționat și bacteriile, ciupercile și mucegaiul. Asta din cauză că, în cazul în care apartamentul, casa ori biroul unde îți desfășori activitatea sunt tot atâtea locuri unde un aparat de aer condiționat va pune în circulație alergenii care induc boala și care sunt deja prezenți. Iată cum îți poate afecta starea de sănătate un aparat de aer condiționat:

Contaminarea aerului interior

Dacă lucrezi într-o încăpere cu aer condiționat unde există o ventilație slabă poate apărea așa-numitului sindrom al clădirii bolnave. Atunci când aerul este aspirat peste bobinele aparatului se va forma condens, iar nivelul ridicat de umiditate poate reprezenta un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor, mucegaiului și acarienilor în cazul în care aparatul nu este curățat regulat și corespunzător, relatează specialiștii de la WebMD. În plus, un alt factor care poate contribui la calitatea aerului deteriorată este setarea unei temperaturi prea scăzută. În aceste condiții pot apărea o serie de simptom precum dureri de cap, tuse uscată, amețeală, stare de greață, probleme de concentrare, oboseală și sensibilitate la mirosuri. De asemenea, aerul recirculat contaminat cu particulele amintite anterior poate duce la probleme respiratorii sau alergii. Pentru a evita toate acestea se recomandă să schimbi în mod regulat filtrele și să aerisești frecvent încăperea.

Deshitratarea pielii

Funcționarea aerului condiționat reduce nivelul umidității din aer, ceea ce poate duce la deshidratarea organismului. Pentru a rămâne sănătoasă pielea necesită un anumit grad de hidratare, însă expunerea îndelungată la un aer uscat poate provoace uscarea excesivă a pielii și o senzație de mâncărime ce poate favoriza apariția unor afecțiuni cutanate precum eczemele.

Probleme cu ochii

Mulți oameni care petrec timp îndelungat într-o cameră răcorită cu un aparat de aer condiționat care nu funcționează la parametri optimi se pot confrunta cu probleme oculare. Astfel, aceștia pot avea ochi uscați sau iritați, iar acest lucru este cauzat de scăderea nivelului de umiditate din aerul interior, care duce la evaporarea rapidă a lacrimilor și, implicit, la uscarea ochilor. În aceste condiții, vederea ți se poate încețoșa.

Stimularea metabolismului

Studii recente au relevat faptul că, dacă vei petrece mai mult timp într-o încăpere unde aparatul de aer condiționat este setat la o temperatură foarte joasă, de 16-17 grade Celsius, corpul tău ar putea dezvolta o cantitate mai mare de „grăsime brună” sănătoasă, care arde energie deoarece se ocupă de aer mai rece. Cu alte cuvinte, în timp, în aceste condiții, vei pierde în greutate.

Iritarea căilor respiratorii

Pentru a minimiza impactul negativ al aerului condiționat asupra sănătății se recomandă să setezi o temperatură moderată și, totodată, să eviți să faci o diferență bruscă de temperatură între interior și exterior. Acest lucru poate solicita organismul și poate agrava problemele de ordin respirator. Studiile arată că persoanele care lucrează în clădiri cu aer condiționat prezintă mai multe probleme respiratorii (căi nazale iritate, probleme de respirație, etc.) decât cele care lucrează în clădiri cu ventilație naturală.

Dureri de cap puternice

Dacă vei petrece timp îndelungat în spații interioare cu sisteme de aer condiționat care nu sunt întreținute corespunzător este foarte probabil să te pricopsești cu dureri de cap puternice. Un studiu pe această temă, citat de WebMED, arată că 8% dintre persoanele care lucrează în spații interioare nesănătoase s-au plâns de dureri de cap 1-3 zile pe lună, în timp ce tot 8% dintre aceștia au avut dureri de cap zilnice.

Toleranță redusă la căldură

Oamenii de știință au inventat termenul de „model de confort adaptiv” pentru a descrie de ce, dacă petrecem mai mult timp sub influența aerului condiționat, este mai greu să facem față temperaturilor ridicate. Temperatura ideală a corpului uman depinde în mare parte de temperatura la care am fost expuși recent. Cu cât petrecem mai mult timp în spații răcorite cu sisteme de aer condiționat, cu atât ne vom simți mai puțin confortabil în condiții de căldură și de umiditate ridicate.

Stare de oboseală

Tremuri la birou în miez de vară? Ei bine, acesta ar putea fi motivul pentru care ești atât de obosit. Cercetările în domeniu arată că persoanele care lucrează în încăperi unde aparatul de aer condiționat este folosit în mod excesiv pot avea dureri de cap cronice și stări de oboseală constante, notează Global News. De asemenea, cei care lucrează în clădiri în care aerul condiționat funcționează în mod constant la temperaturi joase se pot confrunta cu iritații constante ale mucoaselor și cu dificultăți de respirație. În aceste condiții ei vor deveni mai vulnerabili la răceli, gripe și alte boli.

Contracturi musculare

Dacă vei orienta jetul de aer rece către tine este foarte probabil să îți provoace contracturi ale mușchilor, în special în zona gâtului sau a umerilor, dar și dureri de cap. De aceea, atunci când pornești aparatul de aer condiționat, asigură-te că lamelele direcționale sunt orientate în plan orizontal, cât mai paralel cu tavanul, și nu spre podea.

Poți deveni letargic

Auzim destul de des oameni care susțin că, dacă stau într-o încăpere unde funcționează aerul condiționat, acesta îi face să se simtă mai fresh și, prin urmare, sunt mai productivi, în special la locul de muncă. Acest lucru nu este, însă, universal valabil. Cercetările indică faptul că există și persoane care, dacă petrec mult timp într-un mediu răcorit artificial cu ajutorul unui aparat de aer condiționat, sunt de trei ori mai predispuși să devină letargici și obosiți comparativ cu persoanele care lucrează în încăperi ventilate natural, potrivit PHS Engineers.

Poluare fonică

Te-ai gândit vreodată că zgomotul pe care îl scoate aparatul de aer condiționat poate avea asupra un efect negativ asupra mediului în care unii oameni își desfășoară activitatea? Probabil că acest efect nociv nu l-ai luat în considerare înainte, dar de acum încolo sigur nu-l vei mai ignora, asta pentru că zgomotul pe care îl face aparatul de aer condiționat este deranjant pentru unele persoane, care nu se pot concentra atunci când AC-ul.

