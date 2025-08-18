Românii cumpără locuințe mai devreme, sunt tot mai atenți la consumul de energie și, din ce în ce mai des, iau decizia în doi. Am stat de vorbă cu Silviu Agoșton, Senior Product Manager pentru creditele ipotecare BCR, despre cum arată în realitate clientul care aplică astăzi pentru un credit de casă.

Cifrele, obiceiurile și schimbările de mentalitate arată o tendință clară: oamenii nu mai caută doar un acoperiș deasupra capului, ci o investiție conștientă, cu impact pe termen lung.

Care este vârsta medie a celor care aplică pentru un credit ipotecar?

„În 2025, vârsta medie a clienților care au aplicat pentru un credit ipotecar este de 35 de ani. Dacă ne uităm pe produse, e o diferență interesantă: la Casa Mea media e tot 35 de ani, dar la Noua Casă scade la 31 de ani. Ceea ce ne arată că tinerii accesează acest produs cu avans redus pentru prima achiziție.”

Câți români aplică singuri și câți în cuplu?

Aproape 4 din 10 români aplică împreună cu un coplătitor.

„Concret, procentul celor care aplică în cuplu este de 37% pentru creditul Casa Mea și de 22% pentru Noua Casă. Vedem aici o diferență între cei mai tineri, care aplică singuri, și cei care caută stabilitate împreună cu partenerul.”

Sunt la prima casă?

Da. Și e o cifră semnificativă.

„84% dintre cei care accesează un credit ipotecar în 2025 se află la prima achiziție de locuință.”

Este un indicator clar că tot mai mulți tineri își doresc independență, stabilitate și un început pe cont propriu.

Crește interesul pentru locuințe verzi?

„Da, apetitul clienților pentru locuințe eficiente energetic este clar în creștere. E un efect combinat: pe de-o parte, dorința de confort și costuri mai mici la întreținere, pe de altă parte — preocuparea pentru mediu și sustenabilitate.”

BCR a introdus în 2021 produsul Casa Mea Natura, destinat celor care cumpără locuințe verzi.

În 2022, 42% dintre creditele acordate erau Casa Mea Natura.

În 2025, procentul a ajuns la un impresionant 80% din creditele ipotecare noi acordate în primele șase luni.

Ce valoare au, în medie, creditele ipotecare în 2025?

Silviu Agoșton ne-a oferit și un tabel comparativ al valorilor medii în ultimii patru ani:

An / Tip credit 2022 2023 2024 2025 (H1) Casa Mea 319.090 lei 311.781 lei 331.508 lei 354.991 lei Noua Casă 271.176 lei 271.958 lei 274.547 lei 259.470 lei

Observăm că suma medie pentru Casa Mea a crescut constant, semn că se cumpără locuințe mai scumpe sau mai mari, în timp ce Noua Casă a rămas relativ constantă — în linie cu plafonul impus de program.

Concluzie: Cumpărătorul de azi e mai informat și mai conștient

„Clientul din 2025 este mult mai atent la detalii. Nu se uită doar la rate, ci și la consumul energetic, calitatea locuinței, zona, vecinătate, orientare. Și da, își face temele.”

Din acest motiv, campania „Probează o casă!”, lansată de BCR în parteneriat cu Libertatea și Blitz, e mai actuală ca niciodată: oferă oamenilor ocazia să simtă locuința înainte s-o cumpere, adică să verifice toate acele detalii practice care le influențează viața de zi cu zi. Iar în era deciziilor asumate, asta poate face diferența dintre o alegere bună… și una perfectă pentru tine.

Dacă ești pregătit să aplici, completează direct formularul de înscriere în campanie aici.

Fie că e prima ta casă sau doar primul pas spre una mai bună, ai acum ocazia să faci alegerea… trăind-o.

Foto: Shutterstock

