Pentru a te ajuta să iei decizia potrivită, am pregătit un ghid practic, bazat pe recomandările experților din centrele Xpert Casa BCR.

Checklist-ul esențial înainte de semnare

1. Structura clădirii

Imaginează-ți că te îndrăgostești de un apartament cu fațada impecabilă, dar nu verifici fundația. După câteva luni, apar fisuri în pereți și cheltuielile pentru reparații sar în aer.

Cere un raport de la un expert autorizat privind fundația, pereții și acoperișul. Chiar și fisuri mici pot ascunde probleme costisitoare.

2. Vecinii și comunitatea

Te muți într-un bloc liniștit aparent, dar nu întrebi nimic despre vecini. În scurt timp, descoperi că apartamentul de deasupra organizează petreceri până târziu, iar curtea comună este permanent murdară.

Întreabă proprietarul sau agentul imobiliar cine locuiește în bloc și ce fel de comunitate este.

3. Instalațiile și țevile

Cumperi un apartament cu bucătărie modernă, dar după câteva luni, conductele vechi încep să cedeze, iar factura pentru reparații ajunge să fie mai mare decât economiile pentru mobilare.

O inspecție detaliată a instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire poate preveni astfel de situații.

4. Simulează rata pe 6 luni înainte de semnare

Calculezi rata lunară, dar nu iei în calcul lipsa bonusurilor ocazionale sau schimbările de venit. După mutare, descoperi că rata împreună cu întreținerea depășește bugetul, generând stres financiar.

Simulează rata lunară a creditului și verifică dacă se încadrează confortabil în buget.

5. Costurile reale de întreținere

Locuința arată impecabil, dar facturile la întreținere sunt mult mai mari decât anticipasei. În câteva luni, bugetul lunar este sufocat de cheltuieli neașteptate.

Cere facturi anuale pentru utilități și întreținere pentru a ști exact la ce să te aștepți.

Întrebările esențiale

Pentru proprietar:

Care este istoricul renovărilor și reparațiilor?

Există datorii la utilități sau taxe locale?

De ce se vinde locuința?

Pentru agentul imobiliar:

Care este istoricul prețului de vânzare?

Ce oferte similare există în zonă și cum se compară prețul actual?

Ce facilități sunt incluse în preț (mobilier, electrocasnice, loc de parcare)?

Pentru tine:

Care este rata maximă pe care o pot plăti fără să îmi afecteze stilul de viață?

Cât este DAE (Dobânda Anuală Efectivă) și ce costuri include?

Iau credit singur/ă sau împreună cu un coplătitor? Ce beneficii și riscuri implică fiecare variantă?

Verifică, simulează și testează înainte să cumperi

Toate aceste verificări și simulări fac parte dintr-o abordare responsabilă pe care BCR o promovează prin campania Probează o casă.

Cumpărarea unei locuințe nu trebuie să fie un salt în necunoscut. Verifică structura clădirii, vecinii, instalațiile, costurile și cum se încadrează rata în buget. Cu BCR – Probează o casă, ai șansa să locuiești efectiv în locuința visurilor tale înainte de a o cumpăra, să testezi fiecare detaliu și să iei o decizie informată. Nu e doar despre preț, e despre siguranță, confort și liniștea ta pe termen lung.

Foto: Shutterstock

