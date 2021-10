Fiecare are un drum diferit. Începem să ne facem prieteni încă de la o vârstă fragedă, oameni pe care îi considerăm apropiați și cu care ne petrecem mult timp împreună. Fără să vrem devenim oamenii cu care ne întâlnim și cărora le permitem să aibă un cuvânt de spus în modelarea personalității noastre. Avem tendința să credem că prietenii din copilărie sunt cei cu care trebuie să ne continuăm viața sau să le împărtășim lucruri personale. Atunci când simți că fiecare a luat-o pe drumul său, acela este momentul în care trebuie folosit „auditul prieteniei”, pentru a filtra prietenii.

În străinătate este cunoscut curentul „Friendship audit”, o formă de a analiza și a elimina persoanele toxice din viața ta. Mai exact, aici este vorba despre îndepărtarea de prietenii care nu te ajută să evoluezi și care pun bariere în procesul tău de evoluție, ei făcând tot posibilul ca asta să nu se întâmple.

Potrivit studiilor despre calitatea prieteniei și dezvoltarea socială, o prietenie de înaltă calitate se caracterizează prin comportamentul prosocial, intimitate, conflicte reduse și inexistența rivalității. Prietenia are efecte directe asupra dezvoltării sociale, inclusiv a stimei de sine și a adaptării sociale. Prin urmare, dacă prietenia ta nu contribuie la aceste calități, poate că ar trebui să reflectezi asupra ei.

În general, oamenii sunt imprevizibili, greu de controlat și greu de înțeles. „Mi-am construit temelia vieții mele pe ideea că nu am nevoie de oameni. Nu am nevoie de ei așa cum am nevoie de oxigen sau cum am nevoie să primesc un telefon de la mama”, spune Garfield Hylton, producător digital la ziarul american „Orlando Sentinel”.

Suntem încurajați constant să socializăm. A avea prieteni îți mărește stima de sine și îți îmbunătățește starea de spirit. Dar nu este întotdeauna așa. Pe măsură ce ne maturizăm ne dăm seama că prietenii cu care am crescut și pe care îi consideram cei mai buni nu mai sunt la fel și peste 20 de ani.

Oamenii ar trebui să înțeleagă că a renunța la o prietenie nu înseamnă un lucru atât de rău. Relațiile dintre oameni sunt construite pe înțelegere reciprocă, lăsând suficient spațiu pentru ca fiecare să se dezvolte în modul în care dorește fără a-l limita pe celălalt sau a-i impune ceva.

Este greu a renunța la vechile prietenii, însă totul are un început. Timpul tău ar trebui să fie mult prea valoros pentru a-l petrece cu oameni care scot la iveală ce este cel mai rău din tine. Învățați să spuneți nu!

Fiecare persoană are puterea de a alege cine să facă parte din viața sa

Nevoia de oameni duce la vulnerabilitate, susține jurnalistul, care are și diplomă în Psihologie. Prietenii sunt opționali, un concept simplu pe care se bazează filozofia sa de viață. Fiecare persoană are puterea de a alege cine să facă parte din viața sa. În fiecare zi, fiecare persoană are opțiunea de a lega noi prieteni sau de a le încheia pe cele vechi.

Atunci când luați decizia de a face „friendship audit” ar trebui să reflectați cu adevărat și să faceți o introspecție aprofundată, pentru a realiza dacă luați decizia corectă. Uneori ne grăbim să luăm decizii rapide, care includ și eliminarea prietenilor din viața noastră, fără a înțelege dacă ei au fost problema sau noi.

„Sunt conștient că trăim într-o societate plină de guru de «îngrijire personală», pentru că oamenii «își duc cea mai bună viață», pentru că «sănătatea mintală este bogăție» și ne simțim mai împuterniciți ca niciodată să respingem lucrurile care «nu ne mai satisfac»”, mai spune Garfield Hylton într-un articol pe forge.medium.com.

Ideea de prietenie necesită un nivel mai ridicat de atenție la vârsta de 35 de ani decât la 25 de ani, când poate lucrurile sunt percepute diferit. Nu vă grăbiți să intrați în etapa de analiză cu ideea de a elimina oamenii din viața voastră.

Antipatia oamenilor se naște dintr-o multitudine de probleme de neîncredere. Oamenii din viața noastră sunt acolo, pentru că noi i-am ales. Prietenia este un cuvânt folosit atât de des, încât a ajuns să însemne simultan totul și totuși nimic.

Jurnalistul Garfield Hylton susține că atunci când consideră pe cineva prieten, el încearcă să fie cea mai bună versiune pentru el. „Am promis că voi fi acolo indiferent de situație. Nicio favoare nu este prea mică. Sau prea mare. Nu am nicio problemă să-i ajut”, a mai spus acesta.

O sursă de frustrare în viața tuturor este atunci când prietenii se dovedesc că nu merită ajutorul oferit. Pentru a nu avea parte de multe dezamăgiri trebuie să treci oamenii din jurul tău printr-un filtru.

FOTO: Unsplash

