Verifică, în prealabil, condițiile meteo

Înainte să îți plănuiești vacanța la munte, gândește-te câte zile vei sta și verifică atent condițiile meteo. Vezi dacă va ninge, va ploua sau vor fi temperaturi ideale pentru drumeții sau sporturi de iarnă. Nu este recomandabil să faci o excursie în natură atunci când e viscol, vântul bate cu putere sau plouă torențial, mai ales când parcurgi un traseu necunoscut. E posibil să te accidentezi sau să te rătăcești. De aceea, studiază cu atenție temperaturile și condițiile meteo din perioada aceea.

Îmbrăcăminte adecvată

Nu uita că la munte temperaturile scad sub zero grade, deci trebuie să nu lași frigul, ploaia și zăpada să te ia prin surprindere. De aceea, e foarte important să te îmbraci în straturi. Bagajul tău trebuie să conțină o geacă și bocanci de munte impermeabili, pulovere, pantaloni groși, pe sub care să porți izmene pentru barbati, o pereche de mănuși și o căciulă. Nu trebuie să iei cu tine toată garderoba, dar cu siguranță trebuie să faci față gerului, mai ales dacă mergi cu cortul.

Nu te întinde mai mult decât îți permite plapuma, adică rucsacul

Da, este foarte important să îți pui în rucsac toate cele necesare, dar nu exagera, pentru că greutatea acestuia îți va provoca disconfort. Dacă pleci într-o drumeție, ia doar ce e necesar. Vrei să te relaxezi, nu să te pregătești pentru un concurs de ridicat greutăți. Mai precis, nu are rost sa iei lucruri care nu au utilitate practică, precum un laptop, de exemplu. Vrei să te bucuri de frumusețea naturii, nu sa bagi un maraton de filme pe potecă.

Lucruri mici cu rol mare

Mai ales dacă stai în cort sau alegi să pleci într-o drumeție, vei avea nevoie de o baterie externă, o brichetă antivânt, o lanternă și un briceag. O baterie externă e de mare ajutor, pentru că îți poți încărca constant telefonul mobil, în cazul în care ai o urgență și ești nevoit să suni pe cineva. De asemenea, dacă seara te prinde pe traseu și se lasă întunericul, o lanternă este ideală. În plus, ai nevoie de o brichetă antivânt, pentru a face focul, în cazul în care vrei să te încălzești. Iar cu ajutorul unui briceag poți desface conserve. Nu uita să arunci în rucsac și un termos, ca să te hidratezi mereu cu lichide calde, care îți asigură o temperatură corporală optimă.

Efortul mare necesită mâncare pe măsură

Spre deosebire de mare, unde te relaxezi pe șezlong, când vine vorba de o excursie la munte, e altă mâncare de pește. Fie că o să practici un sport de iarnă, precum schi sau snowboarding, fie că pleci într-o drumeție, efortul depus îți va consuma energia, deci trebuie să te hrănești constant. Cum nu poți pleca cu oala cu sarmale în rucsac, trebuie să ai la tine alimente bogate în proteine, care să te revigoreze și să îți dea putere fizică. Ia cu tine conserve de carne, diverse tipuri de nuci, batoane energizante sau fructe deshidratate. Nu uita totuși să te și hidratezi, chiar dacă nu îți este sete, fiindcă corpul tău va avea nevoie de apă sau alte lichide calde.



Dacă vei respecta aceste sfaturi, excursia la munte va fi o experiență plăcută pe care vei dori să o repeți.



Sursă foto: pexels.com

