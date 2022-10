Despre Biblie

Biblia este cartea care adună între coperțile sale scripturile sacre ale iudaismului și creștinismului. Biblia creștină este compusă din Vechiul Testament și Noul Testament, versiunile romano-catolice și ortodoxe răsăritene ale Vechiului Testament fiind puțin mai mari, datorită acceptării anumitor cărți și părți ale cărților considerate apocrife de către protestanți.

Biblia ebraică include doar cărți cunoscute de creștini ca Vechiul Testament. Conținuturile canoanelor evreiești și creștine diferă considerabil. Conținuturile protestante și romano-catolice se aseamănă mai multe între ele.

Biblia ebraică constă din trei secțiuni: „Legea” (Torah), „Profeții” (Neviim) și „Scrierile” (Ketuvim), care se regasesc in Vechiul Testament al creștinilor. De la inițialele numelor celor trei secțiuni, este cunoscută în ebraică sub numele de „Tanakh”. Biblia ebraică este scrisă în ebraica clasică, cu excepția câtorva texte în aramaică.

Biblia creștină conține Vechiul Testament, conținând cărțile Tanakhului, la care se adaugă pentru anumite biserici și diferite alte cărți denumite și cărți deuterocanonice sau apocrife, și Noul Testament, alcătuit din cele patru Evanghelii plus Faptele Apostolilor, Epistolele pauline, Epistolele catolice și Apocalipsa.

Recomandări Autogara deznădejdii noastre. Haosul de care se lovesc oamenii nevoiți să circule cu autobuzul între județele României

Când a fost scrisă Biblia

Biblia a fost scrisă pe parcursul unei perioade de peste 1.500 de ani, pe trei continente (Asia, Europa și Africa) de peste 40 de autori care au scris în trei limbi diferite: Vechiul Testament a fost scris în primul rând în ebraică și puțin în aramaică. Noul Testament a fost scris în greacă.

Cele mai vechi porțiuni ale Vechiului Testament au fost înregistrate în jurul anului 1400 î.Hr. Scrierile Vechiului Testament au fost completate cu cartea lui Maleahi, în jurul anului 400 î.Hr. Cartea lui Maleahi este urmată de un interval de timp de aproximativ 400 de ani înainte de începerea Noului Testament. Cărțile Noului Testament au fost scrise între anii 44 d.Hr. și 95 d.Hr.

Curiozități despre Biblie – cine a scris Biblia

Curiozități despre Biblie – cine a scris Biblia

Biblia a fost scrisă de peste 40 de autori. Primele cinci cărți ale Vechiului Testament sunt atribuite lui Moise. Cărțile profetice ale Vechiului Testament poartă numele autorului lor. De exemplu, profetul Isaia a scris cartea lui Isaia, Osea a scris cartea lui Osea și așa mai departe. O mare parte din Noul Testament a fost scrisă de apostolul Pavel, care a scris scrisori de încurajare și instruire pentru bisericile din diferite orașe din Europa și Asia.

Recomandări Lupul, paznic la foi. Despre cum ajung angajații SRI să apere serviciul de pe baricadele societății civile

Autorii biblici au trăit în epoci diferite și au venit din culturi diferite. Unii erau evrei, alții nu. Unii erau regi și alții oameni de rând, chiar săraci. Unii erau foarte educați, iar alții aveau puțină educație formală. Unii erau lideri religioși, alții erau lideri politici, alții erau profeți, iar alții erau pur și simplu oameni obișnuiți.

Cu această mare discrepanță, ne-am putea aștepta ca Biblia să conțină afirmații diferite ale adevărului. Dar, de fapt, Biblia are un mesaj continuu, unificator, de la prima carte până la ultima. Probabilitatea ca peste 40 de oameni, care au scris în trei limbi diferite, să trăiască pe trei continente diferite, în epoci diferite, să vină cu un mesaj continuu, o temă continuă și un plan continuu de mântuire, este considerată miraculoasă.

Biblia și cuvântul lui Dumnezeu

Biblia conține inclusiv declarații originea și puterea ei. Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte lui Timotei: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu” (2 Timotei 3:16 NLT). Apostolul Petru a scris: „Mai presus de toate, trebuie să înțelegeți că nicio profeție a Scripturii nu a venit prin interpretarea lucrurilor făcută de profet. Căci profeția nu și-a luat niciodată originea în voia omului, ci proorocii, deși oameni, au vorbit de la Dumnezeu, purtați de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:20-21).

Recomandări „Mama și-a pierdut soțul, militar, împușcat la Revoluție și fiul, scafandru militar, prăbușit cu elicopterul”. Cum explică Armata prezența scafandrilor într-o misiune de salvare pe uscat

Biblia se declară a fi însuși cuvântul lui Dumnezeu.

Descoperă și care sunt cele mai lungi cărți din lume.

Curiozități despre Biblie

Biblia și acuratețea istorică

În timp ce autorii și discipolii scriau Noul Testament, mulți istorici au scris despre aceleași evenimente așa cum a fost scris în Biblie. De exemplu, Flavius Josephus, Tacitus și mulți alți istorici coroborează acuratețea istorică a Noului Testament în lucrările lor.

Cea mai „furată carte” din lume este Biblia

Deoarece majoritatea copiilor ale Bibliei sunt oferite în hoteluri, spitale și alte locuri, unii oameni tind să le ia. Nu e de mirare de ce sunt tipărite peste 100 de milioane de exemplare ale Bibliei în fiecare an.

Cea mai mică Biblie este mai mică decât vârful unui stilou

Nano Biblia este cea mai mică Biblie din lume. Se compară cu ușurință pe vârful unui pix, deoarece are doar 20 de nanometri.

Cea mai mare Biblie

Spre deosebire de Nano Biblia, cea mai mare Biblie din lume cântărește 496 de kilograme. Louis Waynai a creat Biblia în anul 1930 și s-a dedicat mai mult de 8.000 de ore de reproducere a versiunii King James. Biblia lui Louis Waynai are o înălțime de 110 m și se întinde pe 250 de m când este deschisă.

Biblia nu ține cont de numărul de femei și copii atunci când se referă la populația lumii

Când în Biblie se scria despre populația totală de oameni din Vechiul și Noul Testament, spunea „numărul femeilor și copiilor nu este inclus”. Cu alte cuvinte, număra doar sute și mii de bărbați.

Cuvântul femeilor reprezintă 1% din Biblie

Din cele 93 de femei care au vorbit în Biblie, Biblia a înregistrat doar 49 de nume pentru aceste femei. Femeile au rostit un total de 14.056 de cuvinte în Biblie, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din Carte.

Regele Henric al VIII-lea a ordonat ca bisericile să citească Biblia cu voce tare în timpul slujbelor

Marea Biblie din 1539 este prima Biblie oficială tipărită în limba engleză. De atunci, regele Henric al VIII-lea al Angliei a ordonat ca Biblia să fie citită cu voce tare în timpul slujbelor bisericești din toate Bisericile Angliei.

După Biblie, „Don Quijote” este următoarea carte cel mai bine vândută

După Biblie, care vinde peste 100 de milioane de exemplare în fiecare an, următoarea carte cel mai bine vândută este „Don Quijote” de Miguel de Cervantes, cu peste 500 de milioane de exemplare vândute. Urmează „A Tale of Two Cities” de Charles Dickens, vândut în peste 200 de milioane de exemplare, și „Stăpânul inelelor” de J. R. R. Tolkien, cu 150 de milioane vândute.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul unui străin care a ajuns la Botoșani. „Sărăcie la voi, în România!” Ce i-a răspuns românul care îl însoțea. „Nu zic că nu e, dar...”

Playtech.ro Rona Hartner rupe tăcerea! Motivul real al divorțului: 'M-am căsătorit cu întunericul ...' IREAL

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Moarte suspectă a unui medic român pe un vas de croazieră în Turcia: Şase români sunt blocaţi de mai bine de două săptămâni, până la finalizarea anchetei

Știrileprotv.ro Un aliat strategic al Rusiei îl avertizează pe Putin să nu trateze țările din Asia Centrală ca pe fosta Uniune Sovietică

FANATIK.RO Câți bani te costă să-ți montezi panouri fotovoltaice și să ai facturi pe 0 în anumite luni

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 16 octombrie 2022. Scorpionii au parte de o zi cu tentații de multe feluri, dar cele mai periculoase se ascund printre gândurile negre

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm