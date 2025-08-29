Somnul de calitate este esențial pentru o viață sănătoasă. O nouă cercetare realizată de Universitatea Harvard și Universitatea Surrey arată că obiceiurile din seara precedentă pot afecta semnificativ calitatea somnului.

Expunerea la lumină artificială intensă seara inhibă producția de melatonină, hormonul care reglează ciclul somn-veghe.

Ce greșeli trebuie evitate seara

Una dintre cele mai frecvente greșeli este adormitul în fața televizorului. Deși pare confortabil, acest obicei poate perturba serios calitatea somnului.

Lumina artificială puternică din cameră sau de la ecranele electronice împiedică creierul să producă melatonină.

Cercetătorii au analizat efectele luminii asupra somnului și au confirmat că petrecerea unui timp îndelungat seara în fața televizorului, calculatorului sau tabletei afectează negativ calitatea odihnei.

Hipotalamusul, o regiune a creierului, încetinește producția de melatonină din cauza expunerii prelungite la lumină artificială. Chiar și oboseala fizică nu mai ajută în acest caz, deoarece creierul nu este pregătit pentru somn.

Recomandări pentru un somn odihnitor

Dr. Dianne Augelli de la Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă „evitarea luminii artificiale seara”.

Recomandări
O baie caldă sau cititul unei cărți sunt ritualuri mai bune înainte de culcare, care asigură un somn odihnitor și un start energic în ziua următoare.

În loc să adormiți în fața televizorului, specialiștii sugerează crearea unei rutine de seară relaxante, fără expunere la lumină artificială intensă. Acest lucru va ajuta corpul să producă melatonină și să se pregătească natural pentru somn.

