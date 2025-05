De unde a pornit trendul dansurilor în aeroport

Totul a început toamna trecută, când dansatorul și coregraful Blake McGrath aștepta un zbor pe Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth din Texas. Inspirat de un prieten care se filmase anterior dansând în aeroport, McGrath a decis să improvizeze o coregrafie.

„Freestyle-ul a preluat controlul și am început să sar, să mă răsucesc și să zbor”, a declarat McGrath pentru CNN Travel.

Alegând ca fundal sonor melodia „Its All Coming Back to Me Now” a lui Celine Dion, McGrath a creat un videoclip de 21 de secunde care îl arată intrând în cadru pe valiza cu rotile, aruncându-și pantofii în aer pentru a executa mai multe piruete, apoi rostogolinduse dramatic pe podea.

Deși a ratat zborul din cauza filmării, McGrath a postat videoclipul pe TikTok cu titlul „Am distrus acest TikTok dar am ratat zborul”.

Clipul a devenit viral imediat, strângând peste 6,7 milioane de vizualizări până în prezent.

De atunci, McGrath a replicat coregrafia în numeroase aeroporturi, inspirând o mulțime de imitatori în întreaga lume. Dansatori de toate vârstele au început să se filmeze executând mișcări similare pe melodia lui Celine Dion.

Dezvoltarea trendul dansului în aeroport

McGrath se bucură în special când vede copii îmbrățișând acest trend. El chiar a ajutat o tânără dansatoare recuperându-i pantofii aruncați în timpul coregrafiei.

Deși nu respectă întotdeauna eticheta aeroportuară – lăsându-și valiza nesupravegheată pentru a continua rutina – McGrath subliniază că siguranța este esențială și rămâne conștient de călătorii din jur pe parcursul performanței.

„Folosesc întotdeauna vederea periferică”, spune el. „Am făcut probabil 50 de videoclipuri în aeroporturi până acum și nu m-am apropiat niciodată de a lovi sau lovi pe cineva”.

McGrath nu cere permisiunea înainte de a începe să danseze, dar spune că va respecta întotdeauna intimitatea și perspectiva celorlalți. Dacă cineva i-ar cere să se oprească, ar înceta imediat mișcările.

Pe de altă parte, uneori călătorii sunt complet absorbiți de rutina sa – și chiar aplaudă la final. Într-o ocazie, la Aeroportul Internațional Tulsa din Oklahoma, McGrath a fost recompensat cu o ovație în picioare.

Pentru McGrath și ceilalți dansatori din aeroporturi, o parte din bucuria trendului constă în imprevizibilitatea mediului aeroportuar.

De exemplu, într-un videoclip al utilizatoarei TikTok Taylor Hamm, un îngrijitor de aeroport trece nonșalant prin cadru în timp ce ea dansează. Acest moment a fost „total neașteptat”, spune Hamm pentru CNN Travel.

Hamm sugerează că pentru utilizatorii de social media, atracția trendului constă parțial în factorul potențial de risc al dansatorilor care sunt atât de vulnerabili și expresivi în public.

Dar dansatorii, subliniază Hamm, „le place să aibă un public”. A fi performativ în public este „pur și simplu în natura noastră”.

Un trend pentru toată lumea

Deși coregrafia lui McGrath poate părea o „provocare” pentru dansatorii profesioniști, trendul a fost îmbrățișat de oameni din întreaga lume – inclusiv cei înarmați doar cu dragostea pentru mișcare și lipsa jenei.

Fotografa Saindy Pyles, care nu este dansatoare, a decis recent să danseze la Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson din Atlanta după ce a admirat săptămâni întregi dansuri în aeroport pe feed-ul ei de TikTok.

„Cred că îmi place cu adevărat abilitatea”, spune ea pentru CNN Travel. „Și la aeroport, de ce nu? Adică, toată lumea e atât de grăbită. Așa că e chiar cool să stai acolo și să-i privești cum se distrează puțin înainte de următorul zbor”.

Pyles sperase inițial să prindă pe cineva dansând, dar când nu a văzut pe nimeni, a decis să danseze ea însăși.

„Soțul meu m-a filmat. Nu știa ce încercam să-l fac să facă și era ușor jenat, sincer”, își amintește ea.

Dar Pyles a ignorat disconfortul soțului ei. I-a plăcut fiecare moment al experienței.

„Eram entuziasmată că o fac”, spune ea. „Cu siguranță mi-a adus bucurie. Îmi place să dansez… să o fac la aeroport a fost nou, cu siguranță nou, dar a fost distractiv. Mi-a plăcut”.

Dansează ca și cum nimeni nu s-ar uita

Pentru Pyles, trendul dansului în aeroport este o reamintire să «încetinești și să absorbi scena puțin» chiar și în mediul adesea stresant al aeroportului.

„Asta îmi spune”, spune ea. „Încetinește, bucură-te de momente și distrează-te puțin și dansează ca și cum nimeni nu s-ar uita”.

Hamm este de acord cu această interpretare. Ea este predispusă la anxietate de zbor și a descoperit că dansul la aeroport a ajutat-o să-și calmeze nervii.

„Dansul și puțină mișcare la începutul zilei o fac întotdeauna mai bună”, spune ea. „O face puțin mai puțin serioasă”

În ceea ce-l privește pe McGrath, el speră că trendul ne încurajează pe toți să „fim copii când simțim nevoia”. Este fericit că dansul spontan în aeroport a devenit semnătura sa neașteptată.

Deși mulți oameni au urmat pașii lui McGrath, el este liniștit că – până acum – nu a auzit de nimeni altcineva care să-și fi ratat zborul ca urmare a dansului.

