De 8 Martie, surprizele au până la 20% reducere în aplicația Wolt

Până pe 8 martie, pe Wolt găsești toate ofertele pentru Ziua Femeii – reduceri de până la 20% la flori, cadouri și produse de beauty. Unele oferte rămân active până la finalul lunii martie.

Este momentul din an în care o surpriză livrată la timp poate schimba toată atmosfera unei zile. Nu e despre căutări nesfârșite sau despre „cadoul perfect”, ci despre a alege rapid ceva potrivit și a-l trimite exact când trebuie.

Ofertele de 8 Martie, într-un singur loc

Totul este simplu: reducerea de 20% se aplică fie la o selecție de produse, fie la întregul meniu, iar în anumite categorii discountul poate urca până la 30%, în funcție de oraș și partener.

Pentru 8 Martie, toate ofertele sunt la îndemână în aplicația Wolt, astfel încât să găsești rapid tot ce ai nevoie pentru Ziua Femeii – fără căutări inutile, dintr-un singur loc.

Pentru că, de 8 Martie, orașul se umple de flori și de oameni grăbiți să prindă „ce a mai rămas”. În birouri apar primele buchete, telefoanele sună, iar timpul parcă se scurge mai repede decât de obicei.

Surpriza ta nu trebuie să intre în aglomerație. O alegi în câteva minute din aplicație și ajunge direct unde trebuie – la birou, acasă sau exact la persoana la care te gândești. Simplu, rapid și fără drumuri în plus.

Taxa 0 de livrare este disponibilă pentru abonații Wolt+/Genius. Ofertele sunt valabile exclusiv în aplicația Wolt și diferă în funcție de oraș.

Foto: Wolt

