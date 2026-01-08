Despre Crăciuniță

Crăciunițele, numite și Poinsettia sau Euphorbia pulcherrima, sunt plante frumoase, vibrante, foarte populare în timpul sărbătorilor de iarnă. Pot fi sensibile când sunt scoase din mediul lor, dar cu îngrijirea și condițiile potrivite, căderea frunzelor nu este fatală pentru Poinsettia.

Poinsettia este originară din Mexic și America Centrală, unde crește în zone umede, împădurite și pe versanți stâncoși. A fost numită după Joel R. Poinsett, care a popularizat planta și a introdus-o în floricultură în timp ce era ministru al SUA în Mexic, la sfârșitul anilor 1820. Soiurile cultivate sunt disponibile și cu bractee albe, roz, pătate și dungate, dar soiurile roșii, în mai multe nuanțe de roșu, rămân la cea mai mare căutare în timpul sezonului de Crăciun.

În climatele calde, Poinsettia crește în aer liber ca un arbust cu brațe lungi, înflorit iarna, de aproximativ 3 metri înălțime. În ghiveci nu ajunge însă niciodată la astfel de înălțimi. Ceea ce par a fi petale de flori sunt de fapt bractee colorate asemănătoare frunzelor, care înconjoară un grup central de flori galbene minuscule.

Se spune că Crăciunițele sunt otrăvitoare. Asta pentru că un latex lăptos din tulpini și frunze poate fi iritant pentru persoanele sau animalele sensibile, dar afirmația că poinsettiile sunt otrăvitoare este mult exagerată.

În fiecare an, milioane de plante vii de Poinsettia în ghiveci sunt cultivate și expediate în mare parte a lumii pentru un sezon de Crăciun ce durează undeva la șase săptămâni, doar pentru a fi aruncate în ianuarie, arată Britannica.com.

Spre deosebire de brazii de Crăciun, a căror cultivare are unele beneficii ecologice și pentru care în multe zone există programe de reciclare, poinsettiile necesită destul de multe resurse și ajung de obicei la gropile de gunoi după sărbători.

Totuși, Crăciunițele pot fi păstrate ca plante de apartament, deși necesită o îngrijire specifică pentru a declanșa schimbarea culorii bracteelor ​​și a „înflori din nou” în anul următor.

De ce cad frunzele Crăciuniței

Căderea frunzelor Crăciuniței este una dintre cele mai frecvente probleme care apar după cumpărare, iar cauza nu este una singură, ci o combinație de factori legați de stresul fiziologic al plantei și de condițiile de mediu. Pentru a înțelege de ce se întâmplă acest lucru și cum îl putem preveni, trebuie să înțelege că ea crește în mod natural într-un climat foarte diferit de cel din locuințele noastre.

Poinsettia este originară din Mexic, unde crește în zone cu temperaturi stabile, lumină abundentă, umiditate moderată și fără curenți reci. În momentul în care este produsă în sere, transportată, ambalată, depozitată în magazine și apoi adusă acasă, ea trece prin schimbări bruște de temperatură, lumină, ventilație și umiditate. Acest șoc declanșează un mecanism de supraviețuire. Astfel, planta reduce consumul de resurse, iar primul gest vizibil este eliminarea frunzelor, pentru a scădea transpirația și a conserva energia. Așadar, de multe ori, frunzele nu cad pentru că planta „moare”, ci pentru că reacționează la stres.

Variațiile de temperatură

Una dintre principalele cauze ale căderii frunzelor este variația de temperatură. Poinsettia tolerează greu frigul și schimbările bruște. Dacă este expusă la temperaturi sub 10°C în timpul transportului, frunzele pot începe să se îngălbenească și să cadă în câteva zile. Dar la fel de problematic este și opusul, adică amplasarea lângă o sursă puternică de căldură, un calorifer, sobă, șemineu, unde aerul devine prea uscat și temperatura locală prea ridicată.

Ideal pentru ea este un interval stabil, de 18… 22°C, fără oscilații majore între zi și noapte.

Lumina

Lumina este al doilea factor esențial. Poinsettia este o plantă care are nevoie de multă lumină, dar lumină blândă, difuză. În casele noastre, iarna, intensitatea luminii scade dramatic, iar în magazine, plantele stau adesea în zone insuficient iluminate. Dacă ajunge apoi acasă și este așezată într-un colț umbros, la distanță de fereastră, planta percepe lipsa luminii ca pe un semnal de alarmă și începe să-și sacrifice frunzele. Astfel, lumina sau mai degrabă lipsa ei poate fi un motiv pentru care cad frunzele Crăciuniței.

Este important să primească lumină naturală cât mai multă, ideal lângă o fereastră orientată spre est sau sud, dar fără soare direct care să ardă frunzișul. Un loc luminos, constant, face o diferență enormă.

Udarea incorectă

Udarea Crăciuniței

Un alt factor des întâlnit este udarea incorectă. Atât udarea excesivă, cât și udarea insuficientă pot duce la aceeași reacție, căderea frunzelor.

Dacă pământul este menținut permanent ud, rădăcinile încep să sufere de lipsă de oxigen, se degradează treptat și chiar putrezesc. Deși are apă din belșug, rădăcinile nu o mai pot absorbi, iar frunzele se deshidratează și cad.

La polul opus, dacă substratul se usucă complet între udări, planta pierde prea multă apă prin frunze, iar acestea se ofilesc și cad. Regula optimă este ca solul să fie ușor reavăn, se udă moderat, abia când stratul superficial începe să se zvânte, fără a lăsa apă în farfurioară. Drenajul ghiveciului este crucial, pentru că apa stagnantă este unul dintre cei mai mari inamici ai poinsettiei.

Umiditatea aerului

Umiditatea aerului are și ea un rol semnificativ. În locuințe, iarna, aerul scade uneori sub 30% umiditate, ceea ce pentru această plantă este prea puțin. Uscăciunea aerului intensifică transpirația frunzelor, iar planta, incapabilă să compenseze pierderea de apă, renunță la ele. Pulverizarea directă pe frunze nu este întotdeauna cea mai bună soluție, pentru că poate favoriza apariția petelor sau a fungilor, dar creșterea umidității din jur, printr-un umidificator, un vas cu apă lângă ghiveci sau un strat de pietriș umed în farfurie ajută mult.

Poinsettia nu suportă ușile care se deschid des spre exterior, ferestrele întredeschise iarna sau fluxul de aer al aparatelor de aer condiționat. Chiar și un simplu jet rece care o atinge repetat poate declanșa căderea frunzelor. De aceea, locul ales pentru plantă trebuie să fie ferit de astfel de perturbări, chiar dacă ni se pare un detaliu minor.

Factori chimici

Poinsettia este sensibilă la etilenă, un gaz emis de fructele coapte, dar și la poluanții din aer, inclusiv la fumul de țigară sau la substanțele volatile emanate de unele lumânări parfumate, spray-uri sau odorizante. Dacă planta este expusă constant la astfel de factori, frunzele pot cădea fără o altă explicație vizibilă. Aerul curat și lipsa surselor chimice agresive îi prelungesc semnificativ sănătatea frunzișului.

Ce facem atunci când cad frunzele Crăciuniței

Dacă frunzele încep totuși să cadă, acest lucru se poate remedia de cele mai multe ori, dacă acționăm potrivit. În multe cazuri, planta se poate stabiliza și își poate păstra bracteele roșii decorative chiar și câteva luni, dacă îi corectăm condițiile.

Important este să observăm semnalele ei:

frunze galbene pot fi din cauza stresului de temperatură sau udare excesivă;

frunze ofilite care cad verzi – deshidratare sau curenți de aer;

cădere masivă imediat după achiziție – șoc termic din transport sau lipsă de lumină.

Ce poți face pentru a înflori Crăciunița și în anii următori

Dacă vrei ca bracteele să redevină colorate în sezonul rece, trebuie să îi „transmiți” plantei când e perioada cu zile mai scurte.

Începând din luna septembrie sau începutul lui octombrie, oferă-i 5-8 săptămâni de întuneric, aproximativ 13-14 ore pe zi. Asta înseamnă să o pui noaptea într-un loc complet întunecat, o cutie, dulap sau cameră fără lumină și ziua să fie la lumină normală. Respectă programul zilnic fără excepții.

După această perioadă, bracteele vor începe să-și schimbe culoarea. După ce s-au colorat, trateaz-o normal, lumină multă, udare moderată.

Descoperă și De ce nu înflorește Crăciunița și ce poți face

Legenda Crăciuniței

Legenda spune că demult, într-un sat din Mexic, trăia o fetiță pe nume Pepita, foarte săracă, dar cu un suflet blând. În ajunul Crăciunului, toți copiii satului mergeau la biserică să ducă daruri pentru pruncul Iisus, flori frumoase, lumânări și obiecte prețioase.

Pepita se simțea tristă, pentru că nu avea nimic de oferit, dar își dorea din tot sufletul să aducă și ea un cadou. Fetița a cules câteva frunze verzi simple de pe marginea drumului și le-a strâns într-un buchet. Cu emoție, a intrat în biserica plină de lumină și așezat buchetul umil lângă celelalte daruri splendide. Unii copii au început să râdă, dar, în timp ce Pepita se ruga cu sinceritate, s-a întâmplat o minune. Frunzele verzi s-au transformat treptat în flori de un roșu aprins, uimitor de frumoase.

Oamenii au rămas fără cuvinte, înțelegând că era un semn al iubirii adevărate și al credinței. De atunci, Crăciunița a fost privită ca floarea miracolului, simbol al speranței și al bunătății care vine din inimă. De aceea este întâlnită foarte des în case, în aranjamente festive, în vitrine și chiar și în biserici în sezonul de sărbători.

