De ce să alegem mese și scaune extensibile? (PUBLICITATE)

Soluții există pentru orice tip de spațiu și pentru toți proprietarii de imobile. Dacă chiar ne dorim să amenajăm un spațiu eficient, atunci nu ar strica să aruncăm o privire, să ne inspirăm și să alegem mobilier inteligent de la Multimo. Modelele și elementele disponibile sunt revoluționare, fantastice, incredibil de pline de imaginație, dar mai ales extrem de utile.

În magazinul online puteți găsi o serie de piese de mobilier pe care nu le veți regasi în nicio altă parte. Modele deosebite de pat dublu rabatabil, mese si scaune extensibile, mini office, mese reglabile pe înălțime, dulapuri de haine cu noptieră încorporată, dulapuri de colț, biblioteci și dulapuri de dimensiuni atipice. Aici găsiți soluții dintre cele mai diverse și mai creative, menite să se potrivească amenajarii locuințelor voastre, fie ele de dimensiuni mai mici sau mai mari.

Mobilierul inteligent este o alternativă demnă de luat în seamă pentru orice persoană care dorește să câstige spațiu, să-și organizeze cât mai bine lucrurile într-un anumit tip de mobilier, dar mai ales pentru a da mai multe funcționalități elementului de mobilier ales.

De ce să alegem mese și scaune extensibile de la Multimo?

Tuturor ne plac lucrurile inteligente și tuturor ne plac spațiile organizate. O încăpere amenajată cât mai simplu, cu elemente de mobilier bine gândit alese și care să își îndeplinească eficient destinația reprezintă o alternativă interesantă pentru mulți dintre noi. Motivele ce pot fi invocate pentru a ne decide să cumpărăm acest tip de mobilier inteligent sunt numeroase.

Iată aici câteva dintre ele:

puteți avea mai multe obiecte de mobilier într-unul singur

câștigați mai mult spațiu pentru activitățile de zi

îmbinați eficient esteticul și funcționalul

iubiți inovația și designul și vreți să va bucurați din plin de avantajele lor

vreți să susțineți un business bazat pe inteligență, creativitate și originalitate

vă place schimbarea și vreți să facă parte zilnic din viața voastră

vreți să organizați cât ma bine spațiul de care dispuneți în locuința voastră

vreți să dați fiecărei piese de mobilier mai multe utilizările

căutați soluții pentru spații mici

sunteți inteligenți. Oamenilor inteligenți le plac lucrurile făcute inteligent.

Mesele extensibile de la Multimo au ceva cu totul special. Există mai multe variante pliabile și reglabile care vă pot fi de mare ajutor atunci când vreți să dați acestor elemente de mobilier mai multe utilizări.

Iată prezentarea celor mai interesante produse de acest gen:

• Mini Office

Este o piesă de mobilier ideală pentru persoanele care lucrează sau obișnuiesc să lucreze pentru birou și de acasă. Ea se poate tranforma rapid într-o măsuță de cafea și poate redeveni la fel de repede biroul la care puteți să lucrați liniștit la laptop. Acest birou-masuță de cafea include și spațiu, ce poate fi folosit pentru depozitare, inclusiv pentru așezarea imprimantei.

• MultiMasa Plus

Printr-o simplă mișcare, această masă rabatabila se transformă dintr-o măsuța de cafea în masă joasă extinsă sau masa înaltă de 6 persoane. MultiMasa Plus este prevăzută cu un sertar de depozitare, un sistem de sigurantă pentru copii și roti pentru o mai ușoară deplasare și manevrare.

• Masa Nivo

Acest tip de masă este cea mai ingenioasă soluție pentru un spatiu restrâns. Poziția si mărimea mesei se poat aranja în funcție de necesități. Din pozitia de masă de cafea se poate transforma în masă de 6 persoane. Reglarea se face cu ajutorul unor pistoane cu gaz care sunt atașate mecanismului. Pentru o mai ușoară manevrare sistemul este prevăzut cu roți.

• Masă Up & Down

Printr-o simpla mișcare această masă rabatabilă se transforma din masuță de cafea în masă joasă sau masă înalta. Up&Down este prevazută și cu un loc de depozitare.

• Compact Office

Acest tip de birou este o soluție ingenioasă și perfectă pentru a înlocui biroul conventional cu unul compact și mobil care se va integra perfect în orice camera a locuinței tale. Dispune și de un scaun confortabil, realizat din lemn stratificat care se îmbina perfect cu design-ul compact al biroului.

• MultiMasa Eco

Este o masă rabatabilă ce se transformă din masuța de cafea într-o masă joasă extinsă sau într-o masa înalta de 6 persoane. MultiMasa Eco este prevazută cu sertar de depozitare și roti.

• Secret Masa

Este o masă de bucătarie, cu rafturi și sistem de actionare cu șina, sistem de depozitare cu rafturi și un blat de masă rabatabil.

Așadar dacă doriți mese și scaune extensibile și rabatabile la Multimo găsiți mumeroase modele și variante adaptabile și igenioase. Intrați și voi pe magazinul online Mobilierinteligent.ro și aflați mai multe detalii despre produse și comandați ceea ce vi se potrivește!

