De ce se tem câinii de petarde și artificii

Teama câinilor de materialele pirotehnice este strâns legată de natura lor sensibilă, de percepția asupra zgomotelor puternice și neprevăzute și de instinctele lor primare. Spre deosebire de oameni, care pot asocia sunetele petardelor și artificiilor cu o experiență festivă, câinii interpretează aceste zgomote ca amenințări iminente, care le activează starea de frică și provoacă o serie de comportamente extreme. Poți evita astfel de situații dacă aplici metodele potrivit de a-ți ajuta cățelul să depășească momentele dificile.

În mai multe studii despre răspunsurile fricii la zgomote, cercetătorii au descoperit că factori precum rasa, vârsta, sexul, starea reproductivă, perioada petrecută cu stăpânul și expunerea timpurie la anumite zgomote puternice influențează modul în care câinii reacționează la sunete precum petardele și artificiile.

Femelele sunt de 1,3 ori mai predispuse să se sperie de zgomte puternice

Experții susțin că patrupedele au o sensibilitate auditivă de patru ori mai mare comparativ cu cea a oamenilor, putând detecta sunete pe frecvențe mult mai înalte, ceea ce face ca zgomotele puternice să le provoace un nivel extrem de ridicat de stres. Din această cauză, câinii își modifică de obicei comportamentul într-un mod evident atunci când aud petarde sau artificii, potrivit Smithsonianmag.com.

Câinii experimentează lumea în mare parte prin intermediul simțurilor lor și pot percepe sunete și mirosuri de la distanțe mari. De aceea, nu este neobișnuit ca sunetele puternice să îi facă să intre în panică sau să se sperie. Petardele și artificiile emit sunete puternice neregulate și neașteptate și vin adesea însoțite de vibrații, iar lipsa unui tipar sau a unei predicții amplifică anxietatea câinilor. De asemenea, unii câini care au trecut prin experiențe traumatizante în trecut, fie că au fost expuși la zgomote puternice ori la alte evenimente stresante, vor avea o sensibilitate mai mare decât alții.

Fobia de zgomot se manifestă diferit la câini

Unele rase pot avea o prevalență mai mare a aversiunii față de zgomote și, prin urmare, se tem mai mult de petarde și de focurile de artificii. Spre exemplu, într-un studiu recent efectuat pe mai bine de 5.200 de câini, intensitatea fricii față de focurile de artificii la rasele Shiba Inu și Border Collie a fost semnificativ mai mare decât cea în cazul Marelui Dan și a Boxerului.

Același studiu a constatat că, în ceea ce privește zgomotul puternic, femelele sunt de 1,3 ori mai predispuse să se sperie, câinii sterilizați sunt de 1,7 ori mai predispuși să prezinte simptome ale fricii, în timp ce șansele de a fi speriat un câine cresc cu 3,4% pentru fiecare an în plus de vârstă. Aceeași cercetare a scos la iveală faptul că 52% dintre câini au fost afectați cel puțin parțial de petarde și focurile de artificii, iar majoritatea a dezvoltat o teamă încă din primul an de viață, aflăm de la experții de la Pawlicy.com.

Totodată, eșecul socializării cățeilor de la o vârstă fragedă îi poate face să devină anxioși și temători față de orice lucru nefamiliar atunci când devin adulți. Experiențele traumatice și comportamentul învățat de la alți câini pot să contribuie, de asemenea, la aversiunea față de zgomot. Sunetele puternice și imprevizibile, care sunt însoțite de „flash”-uri luminoase, pot declanșa o anxietate intensă, cunoscută sub numele de „fobie de zgomot”, care este rezultatul evoluției canine. Evoluția a antrenat câinii să evite o amenințare percepută pentru a putea supraviețui, chiar dacă nu devine reală, așa cum este cazul artificiilor.

Percepția senzorială în funcție de vârsta câinilor

Sensibilitatea la zgomote în cazul câinilor se poate dezvolta în orice perioadă de creștere, deși unele sunt mai probabile decât altele. Etapa de socializare (3-12 săptămâni) este perioada în care patrupedul învață să facă asocieri pozitive sau negative cu experiențe, imagini, sunete și medii necunoscute. De asemenea, nu toți câinii experimentează perioade de sensibilitate la teamă, care de obicei apar între 8 și 10 săptămâni.

Însă, cei care o fac prezintă de obicei primele semne de sensibilitate crescută în jurul vârstei de două luni, moment în care sunt înțărcați de mamă și intră într-o casă nouă. În perioada juvenilă (6-14 luni), pe măsură ce fereastra principală de socializare începe să se închidă, cățeii pot manifesta teamă de necunoscut timp de câteva săptămâni până la câteva luni.

La adolescență (5-36 de luni), aversiunea față de zgomot se poate dezvolta în continuare în timp ce câinele se maturizează, iar odată ajuns la vârsta adultă (2-7 ani), este puțin probabil, deși nu imposibil, ca aceștia să dezvolte o nouă fobie. Cu toate acestea, sensibilitatea la zgomot poate fi legată și de anumite afecțiuni medicale, cum ar fi o infecție nedetectată la nivelul urechii.

La o vârstă înaintată, de peste 7 ani, câinii se confruntă adesea cu un declin cognitiv, ceea ce poate duce la modificări în modul în care percep mediul înconjurător, inclusiv sunetele puternice, mai precizează sura citată anterior.

Simptome ale fricii la câini

Spre deosebire de oameni, câinii nu percep spectacolul de lumini și sunete ca pe o distracție, ci din contră. Frica poate fi normală și adaptativă, însă fobiile sunt răspunsuri anxioase excesive care au ca rezultat comportamente temătoare ale câinilor. Timpul de care aceștia au nevoie pentru a-și reveni după un zgomot puternic indică dacă are un comportament normal sau neadaptat.

Dacă nu este tratată, fobia de zgomot se va agrava cu siguranță, frica de un sunet putându-se extinde la alte zgomote. Unii câini pot avea o predispoziție genetică la aversiunea față de zgomot, însă și experiențele de viață pot juca un rol foarte important. Ei se dezvoltă în medii care sunt previzibile, iar atunci când apare ceva nou sau ciudat, cățeii nu au întotdeauna abilitățile necesare pentru a face față.

În aceste condiții, un câine speriat poate să prezinte și alte simptome, cum ar fi lătratul sau schelălăitul excesiv, linsul sau scuturarea repetate, un ritm cardiac accelerat, hipersalivație, gâfâit sau supraîncălzire, mersul înainte și înapoi, tremurături și chiar urmărirea oamenilor. Dacă sunt lăsați să-și gestioneze singuri emoțiile, câinii pot experimenta o frică severă sau panică, ceea ce duce la comportamente extreme precum fuga din gospodărie, căutarea unui loc unde să se ascundă, mestecatul distructiv, probleme cu nevoile fiziologice și chiar mușcatul atunci când sunt forțați să interacționeze cu alți oameni.

În plus, în încercarea de a scăpa de sunetul petardelor și artificiilor, unii câini se rănesc singuri după ce sar peste un gard sau printr-un geam ori rod sau zgârie un toc de ușă sau o piesă de mobilier până când încep să sângereze, se mai menționează pe Pawlicy.com.

Cum să-ți ajuți câinele când este speriat

Atunci când câinele tău este speriat de petarde sau artificii trebuie să intervii imediat pentru a-l ajuta. Este important să nu uiți că fiecare câine se manifestă diferit și necesită să aplici diverse măsuri pentru a-l ajuta să treacă peste momentele delicate. Vei avea nevoie de răbdare și de înțelegere pentru a-ți putea da seama ce anume îl ajută pe câinele tău și, totodată, nu va trebui să-și fie teamă să încerci diferite soluții pentru a o găsi pe cea mai potrivită pentru patrupedul tău. Iată ce poți face:

Creează un loc sigur

Fiecare câine ar trebui să aibă acces la un spațiu sigur în casa lui în care să se poată retrage oricând dorește. Acesta poate fi cușca lui sau coșul unde doarme, un dormitor sau chiar o baie caldă. Pune în acest loc sigur lucruri pe care câinele tău le iubește, cum ar fi o jucărie sau o pătură preferată. În plus, asigură-te că nimeni nu îl deranjează sau nu îl forțează să plece de acolo, ne recomandă specialiștii de la Daily Paws.

Stai cu câinele tău

Mulți proprietari de câini cred că nu ar trebui să-și consoleze câinele speriat deoarece vor înrăutăți situația. Nimic mai fals! Oferindu-i afecțiune și confort atunci când este speriat îl asiguri pe câinele tău că ești acolo pentru a-l ajuta. Este la fel cum ai alina un copil care plânge. Prezența ta liniștitoare îl poate ajuta pe prietenul tău necuvântător să se simtă în siguranță.

Distrage-i atenția cu jucării și dulciuri

Dacă știi că urmează să înceapă un spectacol pirotehnic în zona unde locuiești încearcă să-i distragi atenția câinelui tău cu jucăria preferată sau cu dulciuri ori implică-l în câteva jocuri și mici sesiuni de antrenament care îi plac. Dă-i comenzi precum „stai!” sau „culcat!” și recompensează-l atunci când rămâne calm.

Folosește zgomote albe

Unor câini le plac sunetele liniștitoare, cum ar fi zgomotul scos de un ventilator sau pur și simplu sunetul unui televizor. De asemenea, poți încerca să redai muzică clasică sau chiar să achiziționezi un aparat de zgomot alb special pentru câini. Asigură-te că pornești aceste aparate înainte ca petardele și artificiile să înceapă și țineți-le pornite până când toate zgomotele puternice de afară vor dispărea.

Ce să nu faci când câinele tău este speriat

Experții în domeniu atrag atenția asupra a ceea ce nu trebuie să faci atunci când câinele tău este speriat. Astfel, nu-l certa pentru că, dacă o vei face, acest lucru îi va amplifica starea de anxietate. Apoi, evită să-l expui forțat la zgomote puternice precum cele de petarde și artificii în speranța că se va obișnui deoarece poate amplifica teama și, uneori, poate declanșa reacții agresive, animalul încercând să scape din situația percepută ca periculoasă.

Atunci când câinele tău este speriat de petarde sau artificii trebuie să intervii imediat pentru a-l ajuta

Spre exemplu, dacă este pus în apropierea unui grup de copii care folosesc petarde, frica sa ar putea duce la comportamente neașteptate și greu de controlat. De asemenea, niciodată nu îl lăsa singur deoarece, într-o astfel de situație, acesta poate dezvolta comportamente distructive sau chiar se poate răni. Nu este indicat să închizi câinele în încercarea de a preveni un comportament distructiv cauzat de teama de zgomote puternice, precum petardele sau artificiile, notează Allchino.ro.

Asta pentru că reacția va fi una de panică, iar dacă este izolat, există chiar riscul să se rănească grav încercând să evadeze. Nu în ultimul rând, evită să-ți pedepsești câinele când este speriat pentru că pedeapsa nu va face altceva decât să intensifice starea de anxietate, făcând situația și mai dificilă pentru patrupedul tău.

